Netflix i jego 6 nowości na weekend. Uwielbiane sci-fi i wspaniały klasyk

Szukasz idealnego planu na nadchodzące wieczory? Choć w tym tygodniu Netflix nie przygotował dla nas spektakularnego, własnego hitu, w bibliotece serwisu pojawiło się kilka mocnych propozycji, dla których warto zarezerwować miejsce na kanapie.

Netflix: co obejrzeć w weekend?

Pacific Rim

Jeden z najpopularniejszych filmów Guillermo del Toro. To relatywnie nowa wariacja na temat potworów wyłaniających się z oceanu, które wyłażą tylko po to, aby niszczyć miasta. Tym razem jednak naprzeciwko nich staje grupa uzbrojonych w gigantyczne pancerze wojowników, w tym pewien problematyczny pilot i niedoświadczona dziewczyna. To film dla fanów mechów i rozwałki, ale jednocześnie dobre, rozrywkowe kino dla (prawie całej) rodziny.

Mój najlepszy przyjaciel, jego dziewczyna i ja

Nowa produkcja oryginalna Netfliksa. To niemiecka komedia, która właśnie dzisiaj (w piątek) wleciała do serwisu. Film opowiada o Ollem, który zauważa dziwne zmiany w zachowaniu swojego najlepszego przyjaciela. Obawia się, że biedny chłopak trafił pod pantofel swojej nowej dziewczyny. Czy uda się mu poznać prawdę? Cóż, jest tylko jeden sposób, aby się o tym przekonać.

Legion Samobójców: The Suicide Squad

Uniwersum DC przeżywa obecnie (to chyba stan permanentny) pewne problemy. Ale w 2021 roku, kiedy „Legion Samobójców: The Suicide Squad” trafił do serwisu, wydawało się, że obecność Jamesa Gunna tchnie trochę życia w ten mroczny i chaotyczny projekt. Mroczny i chaotyczny jest również sam film, ale jednocześnie to dobra, neonowa zabawa z kilkoma niezłymi twistami. Warto obejrzeć i się przekonać.

Rozmowy z mordercą: Taśmy Charlesa Mansona

Nowy program opowiadający o seryjnym mordercy to pewniak. Tym razem znowu spoglądamy na Charlesa Mansona. Twórcy zebrali niepublikowane wcześniej rozmowy z więzienia, relacje świadków i nagrania archiwalne, aby rzucić nowe światło na jego psychikę.

Na maksa

Nowy hiszpański film, który trafił na Netfliksa. To poruszająca opowieść oparta na prawdziwych wydarzeniach. Reżyser chciał opowiedzieć historię trzech skoczków spadochronowych, którzy w krótkim czasie zginęli w wypadkach. Akcja rozgrywa się na przełomie 5 lat.

Po zachodzie słońca

To film z 2004 roku. W rolach głównych Pierce Brosnan i Salma Hayek, ale na ekranie pojawiają się również Woody Harrelson i Don Cheadle. Komedia akcji opowiada o spektakularnym skoku, po którym para wybitnych złodziei postanawia wycofać się z przestępczego świata i uciec w Bieszczady… to znaczy, na Bahamy. Niestety, ich tropem rusza FBI.

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