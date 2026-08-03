REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Wielkie doładowanie filmów i seriali w Netfliksie. Prawie 40 nowości

W ten weekend Netflix doładował swoją bibliotekę potężną dawką (blisko 40!) filmów i seriali - większość z nich nie była uwzględniona w sierpniowych zapowiedziach. Będzie co oglądać.

Michał Jarecki
Dodaj do ulubionych w Google
netflix nowości morderstwo w idaho

Netflix znowu zaskoczył. Choć streamingowy gigant zawsze dzieli się listą zapowiedzi filmów i seriali, które w danym miesiącu mają wzbogacić ofertę (i jest to zazwyczaj lista znacznie dłuższa niż u konkurencji), dość często zdarza się, że niespodziewanie wrzuca całą masę niezapowiedzianych tytułów. W ten weekend doszło właśnie do takiej sytuacji.

Horrory, komedie, klasyki, azjatyckie perełki, nowe odcinki seriali. W sumie ponad 38 pozycji i nowe odcinki aż 24. seriali. Piękna sprawa.

Netflix: niezapowiedziane nowości

Działa Navarony

Pozycja obowiązkowa. Klasyczne kino wojenne z Gregorym Peckiem, Davidem Nivenem i Anthonym Quinnem. W 1943 roku grupa alianckich komandosów wyrusza na niemiecką wyspę, by zniszczyć potężne działa blokujące drogę ewakuacji dwóch tysięcy żołnierzy. W ramach abonamentu dostępne tylko w Netfliksie. 

Oszukać przeznaczenie: seria

Kolejny przypadek serii, która należy do Warnera i była dostępna tylko w HBO Max, ale na skutek porozumienia między gigantami teraz trafiła do konkurenta: Netfliksa. To ten fascynujący przypadek niezbyt udanych horrorów, które mimo wszystko potrafią sprawić frajdę - dzięki temu zyskały kultowy status i pokaźne grono wiernych fanów. Co ciekawe, najnowsza, szósta odsłona, to najlepsza część cyklu i naprawdę niezły film. 

Morderstwa w Idaho: Tragedia na uniwersytecie

Trzyczęściowy dokument true crime o brutalnym zabójstwie czworga studentów Uniwersytetu Idaho w 2022 roku. Twórcy korzystają z materiałów policyjnych, nagrań z kamer i rozmów z bliskimi ofiar, skupiając się przede wszystkim na ich historiach i tragedii, która wstrząsnęła całą społecznością.

Netflix: pełna lista nowości

  • 1941
  • Bye Bye Birdie
  • Działa Navarony
  • Kobiety w czerni/Ekspedientki
  • Ekspresowe dokumenty. Mistrzostwa w prognozowaniu
  • Gate 24. Na granicy
  • GTO
  • Heartstopper Forever: Oficjalny podcast
  • Heartstopper: Za kulisami serialu
  • Legendarna polska siła
  • Miasto duchów
  • Mikael: Łowca dwóch światów
  • Morderstwa w Idaho: Tragedia na uniwersytecie
  • Ojciec mojej córki
  • Oszukać przeznaczenie
  • Oszukać przeznaczenie 2
  • Oszukać przeznaczenie 3
  • Oszukać przeznaczenie 4
  • Oszukać przeznaczenie 5
  • Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi
  • Shake, Rattle & Roll: Geneza zła
  • Spooky in Love
  • Stokes Twins
  • Switched on Pop
  • Toksyczna historia miłosna
  • Wild Sing
  • Windykator
  • Dwa tygodnie na miłość
  • Dzień próby
  • Jak zostać gwiazdą
  • Jestem na tak|
  • Naga broń 2 1/2: Kto obroni prezydenta?
  • Naga broń 33 1/3: Ostateczna zniewaga
  • Naga broń: Z akt Wydziału Specjalnego
  • Operacja Overlord
  • Rocketman

Netflix: nowe odcinki seriali

  1. 25 lat z tobą
  2. Behind the Bastards
  3. Chainsmoker Cat
  4. Dear Chelsea
  5. Changed My Mind with Dan Souza
  6. In the Test Kitchen
  7. Joe and Jada
  8. Kontraduety z zaświatów
  9. Last Podcast on the Left
  10. Lock Upp
  11. New Rory & MAL
  12. On Purpose with Jay Shetty
  13. One Piece
  14. Raw Weekly Recap
  15. Robota we wspólnocie
  16. Shut Up Evan
  17. Stuff They Don’t Want You To Know
  18. Stuff To Blow Your Mind
  19. Stuff You Missed in History Class
  20. The Adam Ray Show
  21. The BobbyCast
  22. The Breakfast Club
  23. The Pete Davidson Show
  24. WWE SummerSlam

Czytaj więcej w Spider's Web:

Michał Jarecki
Redaktor

Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).

Tagi:
Filmy NetflixSeriale Netflix