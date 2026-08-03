Wielkie doładowanie filmów i seriali w Netfliksie. Prawie 40 nowości

Netflix znowu zaskoczył. Choć streamingowy gigant zawsze dzieli się listą zapowiedzi filmów i seriali, które w danym miesiącu mają wzbogacić ofertę (i jest to zazwyczaj lista znacznie dłuższa niż u konkurencji), dość często zdarza się, że niespodziewanie wrzuca całą masę niezapowiedzianych tytułów. W ten weekend doszło właśnie do takiej sytuacji.



Horrory, komedie, klasyki, azjatyckie perełki, nowe odcinki seriali. W sumie ponad 38 pozycji i nowe odcinki aż 24. seriali. Piękna sprawa.

Netflix: niezapowiedziane nowości

Działa Navarony

Pozycja obowiązkowa. Klasyczne kino wojenne z Gregorym Peckiem, Davidem Nivenem i Anthonym Quinnem. W 1943 roku grupa alianckich komandosów wyrusza na niemiecką wyspę, by zniszczyć potężne działa blokujące drogę ewakuacji dwóch tysięcy żołnierzy. W ramach abonamentu dostępne tylko w Netfliksie.

Oszukać przeznaczenie: seria

Kolejny przypadek serii, która należy do Warnera i była dostępna tylko w HBO Max, ale na skutek porozumienia między gigantami teraz trafiła do konkurenta: Netfliksa. To ten fascynujący przypadek niezbyt udanych horrorów, które mimo wszystko potrafią sprawić frajdę - dzięki temu zyskały kultowy status i pokaźne grono wiernych fanów. Co ciekawe, najnowsza, szósta odsłona, to najlepsza część cyklu i naprawdę niezły film.

Morderstwa w Idaho: Tragedia na uniwersytecie

Trzyczęściowy dokument true crime o brutalnym zabójstwie czworga studentów Uniwersytetu Idaho w 2022 roku. Twórcy korzystają z materiałów policyjnych, nagrań z kamer i rozmów z bliskimi ofiar, skupiając się przede wszystkim na ich historiach i tragedii, która wstrząsnęła całą społecznością.

Netflix: pełna lista nowości

1941

Bye Bye Birdie

Działa Navarony

Kobiety w czerni/Ekspedientki

Ekspresowe dokumenty. Mistrzostwa w prognozowaniu

Gate 24. Na granicy

GTO

Heartstopper Forever: Oficjalny podcast

Heartstopper: Za kulisami serialu

Legendarna polska siła

Miasto duchów

Mikael: Łowca dwóch światów

Morderstwa w Idaho: Tragedia na uniwersytecie

Ojciec mojej córki

Oszukać przeznaczenie

Oszukać przeznaczenie 2

Oszukać przeznaczenie 3

Oszukać przeznaczenie 4

Oszukać przeznaczenie 5

Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi

Shake, Rattle & Roll: Geneza zła

Spooky in Love

Stokes Twins

Switched on Pop

Toksyczna historia miłosna

Wild Sing

Windykator

Dwa tygodnie na miłość

Dzień próby

Jak zostać gwiazdą

Jestem na tak|

Naga broń 2 1/2: Kto obroni prezydenta?

Naga broń 33 1/3: Ostateczna zniewaga

Naga broń: Z akt Wydziału Specjalnego

Operacja Overlord

Rocketman

Netflix: nowe odcinki seriali

25 lat z tobą Behind the Bastards Chainsmoker Cat Dear Chelsea Changed My Mind with Dan Souza In the Test Kitchen Joe and Jada Kontraduety z zaświatów Last Podcast on the Left Lock Upp New Rory & MAL On Purpose with Jay Shetty One Piece Raw Weekly Recap Robota we wspólnocie Shut Up Evan Stuff They Don’t Want You To Know Stuff To Blow Your Mind Stuff You Missed in History Class The Adam Ray Show The BobbyCast The Breakfast Club The Pete Davidson Show WWE SummerSlam

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