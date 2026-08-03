Wielkie doładowanie filmów i seriali w Netfliksie. Prawie 40 nowości
W ten weekend Netflix doładował swoją bibliotekę potężną dawką (blisko 40!) filmów i seriali - większość z nich nie była uwzględniona w sierpniowych zapowiedziach. Będzie co oglądać.
Netflix znowu zaskoczył. Choć streamingowy gigant zawsze dzieli się listą zapowiedzi filmów i seriali, które w danym miesiącu mają wzbogacić ofertę (i jest to zazwyczaj lista znacznie dłuższa niż u konkurencji), dość często zdarza się, że niespodziewanie wrzuca całą masę niezapowiedzianych tytułów. W ten weekend doszło właśnie do takiej sytuacji.
Horrory, komedie, klasyki, azjatyckie perełki, nowe odcinki seriali. W sumie ponad 38 pozycji i nowe odcinki aż 24. seriali. Piękna sprawa.
Netflix: niezapowiedziane nowości
Działa Navarony
Pozycja obowiązkowa. Klasyczne kino wojenne z Gregorym Peckiem, Davidem Nivenem i Anthonym Quinnem. W 1943 roku grupa alianckich komandosów wyrusza na niemiecką wyspę, by zniszczyć potężne działa blokujące drogę ewakuacji dwóch tysięcy żołnierzy. W ramach abonamentu dostępne tylko w Netfliksie.
Oszukać przeznaczenie: seria
Kolejny przypadek serii, która należy do Warnera i była dostępna tylko w HBO Max, ale na skutek porozumienia między gigantami teraz trafiła do konkurenta: Netfliksa. To ten fascynujący przypadek niezbyt udanych horrorów, które mimo wszystko potrafią sprawić frajdę - dzięki temu zyskały kultowy status i pokaźne grono wiernych fanów. Co ciekawe, najnowsza, szósta odsłona, to najlepsza część cyklu i naprawdę niezły film.
Morderstwa w Idaho: Tragedia na uniwersytecie
Trzyczęściowy dokument true crime o brutalnym zabójstwie czworga studentów Uniwersytetu Idaho w 2022 roku. Twórcy korzystają z materiałów policyjnych, nagrań z kamer i rozmów z bliskimi ofiar, skupiając się przede wszystkim na ich historiach i tragedii, która wstrząsnęła całą społecznością.
Netflix: pełna lista nowości
- 1941
- Bye Bye Birdie
- Działa Navarony
- Kobiety w czerni/Ekspedientki
- Ekspresowe dokumenty. Mistrzostwa w prognozowaniu
- Gate 24. Na granicy
- GTO
- Heartstopper Forever: Oficjalny podcast
- Heartstopper: Za kulisami serialu
- Legendarna polska siła
- Miasto duchów
- Mikael: Łowca dwóch światów
- Morderstwa w Idaho: Tragedia na uniwersytecie
- Ojciec mojej córki
- Oszukać przeznaczenie
- Oszukać przeznaczenie 2
- Oszukać przeznaczenie 3
- Oszukać przeznaczenie 4
- Oszukać przeznaczenie 5
- Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi
- Shake, Rattle & Roll: Geneza zła
- Spooky in Love
- Stokes Twins
- Switched on Pop
- Toksyczna historia miłosna
- Wild Sing
- Windykator
- Dwa tygodnie na miłość
- Dzień próby
- Jak zostać gwiazdą
- Jestem na tak|
- Naga broń 2 1/2: Kto obroni prezydenta?
- Naga broń 33 1/3: Ostateczna zniewaga
- Naga broń: Z akt Wydziału Specjalnego
- Operacja Overlord
- Rocketman
Netflix: nowe odcinki seriali
- 25 lat z tobą
- Behind the Bastards
- Chainsmoker Cat
- Dear Chelsea
- Changed My Mind with Dan Souza
- In the Test Kitchen
- Joe and Jada
- Kontraduety z zaświatów
- Last Podcast on the Left
- Lock Upp
- New Rory & MAL
- On Purpose with Jay Shetty
- One Piece
- Raw Weekly Recap
- Robota we wspólnocie
- Shut Up Evan
- Stuff They Don’t Want You To Know
- Stuff To Blow Your Mind
- Stuff You Missed in History Class
- The Adam Ray Show
- The BobbyCast
- The Breakfast Club
- The Pete Davidson Show
- WWE SummerSlam
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Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).