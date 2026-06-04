Kiedy nowe odcinki Morfeusza? Pierwsze są już w SkyShowtime

"Morfeusz" to najnowszy polski serial gangsterski w reżyserii Macieja Migasa, który można oglądać w serwisie SkyShowtime. Widzowie będą musieli jednak dawkować sobie tę przyjemność. Platforma zdecydowała się nie pokazywać całego sezonu w całości, co oznacza, że na ten moment subskrybenci mogą zobaczyć wyłącznie 2 premierowe odcinki. Kiedy oglądać kolejne? Sprawdzamy.

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Morfeusz: kiedy nowe odcinki w SkyShowtime? Harmonogram

W dniu premiery "Morfeusza", czyli 2 czerwca, platforma SkyShowtime pokazała 2 pierwsze odcinki serialu. To aż 2 godziny seansu, więc widzowie mogą już wyrazić swoją opinię na temat najnowszej produkcji gangsterskiej. Z ostatecznymi wnioskami warto jednak zaczekać - "Morfeusz" liczy bowiem 7 odcinków. Kiedy finał zadebiutuje na platformie? Oto harmonogram:

Morfeusz, 1. odcinek - premiera 2.06

Morfeusz, 2. odcinek - premiera 2.06

Morfeusz, 3. odcinek - premiera 9.06

Morfeusz, 4. odcinek - premiera 16.06

Morfeusz, 5. odcinek - premiera 23.06

Morfeusz, 6. odcinek - premiera 30.06

Morfeusz, 7. odcinek - premiera 7.07

Oznacza to, że od finału produkcji widzów dzieli około miesiąc. W międzyczasie będzie można jednak poznawać dalsze losy Andrzeja i Piotra Leyerów, ojca i syna, którzy trzęsą szczecińskim półświatkiem. Nowe odcinki, a wszystkich będzie sumie 7, będą pojawiać się w SkyShowtime co wtorek.

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Serial "Morfeusz" zadebiutował w serwisie SkyShowtime. Polska produkcja gangsterska skupia się na historii Piotra Leyera (Kamil Szeptycki), młodego prawnika, który po zabójstwie brata zostaje wciągnięty do rodzinnego gangu, którym wcześniej kierował jego brat, a przed nim - ojciec, Andrzej Leyer (Andrzej Grabowski). Mimo że Piotr chciał odciąć się od przestępczego półświatka, po przejęciu władzy nad organizacją okazało się, że radzi on sobie bardzo dobrze. Nowa rola wiąże się jednak z tym, że będzie on musiał przekraczać granice moralne, czego nigdy wcześniej by się nie spodziewał.

Zdjęcie główne: materiały prasowe SkyShowtime. Fot. B. Mrozowski.

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