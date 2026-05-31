Polskie seriale w SkyShowtime. TOP 8 wpspaniałych tytułów

Polskich seriali w streamingu nie brakuje. Rodzime produkcje można znaleźć już właściwie w każdym serwisie. Nie wyłamuje się również platforma SkyShowtime, która często dostarcza widzom serialowe nowości. Oto TOP 8 tytułów, na które warto rzucić okiem.

SkyShowtime - najlepsze polskie seriale. Co obejrzeć? TOP 8

Langer

Langer Lata emisji: 2025

2025 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Łukasz Palkowski

Łukasz Palkowski Obsada: Jakub Gierszał, Julia Pietrucha, Magdalena Boczarska, Piotr Adamczyk

Jakub Gierszał, Julia Pietrucha, Magdalena Boczarska, Piotr Adamczyk Ocena IMDb: 5/10

"Langer" to adaptacja powieści kryminalnej autorstwa Remigiusza Mroza. Serial skupia się na tytułowym spadkobiercy holdingu finansowego, który zajmuje się nie tylko biznesem swojego tragicznie zmarłego ojca, ale również konsekwentnie rozwija swoją pasję, jaką jest zabijanie. Choć prokuratorzy podejrzewają, że to właśnie on jest seryjnym mordercą, Langer pozostaje nieuchwytny - nie ma dowodów na to, że młody biznesmen jest odpowiedzialny za bestialski mord kilkudziesięciu osób. Wszystko ma szansę zmienić się za sprawą tajemniczej kobiety, którą Piotr poznaje na gali charytatywnej.

Glina

Glina Lata emisji: 2003-2008

2003-2008 Liczba sezonów: 2

2 Twórcy: Władysław Pasikowski

Władysław Pasikowski Obsada: Jerzy Radziwiłowicz, Maciej Stuhr, Robert Gonera, Urszula Grabowska

Jerzy Radziwiłowicz, Maciej Stuhr, Robert Gonera, Urszula Grabowska Ocena IMDb: 8,1/10

Kultowy polski serial "Glina" również jest dostępny dla subskrybentów SkyShowtime. Bohaterem produkcji jest Andrzej Gajewski, oficer z wydziału zabójstw. Mężczyzna jest człowiekiem uczciwym, a dla pracy poświecił swoje życie prywatne. Wraz ze swoimi współpracownikami, samotnym Jerzym oraz świeżo upieczonym absolwent szkoły policyjnej Arturem, podejmuje pracę w warunkach stresowych i często bardzo niebezpiecznych.

Glina. Nowy rozdział

Glina. Nowy rozdział Lata emisji: 2025

2025 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Władysław Pasikowski

Władysław Pasikowski Obsada: Maciej Stuhr, Jacek Braciak, Nela Maciejewska, Jerzy Radziwiłowicz

Maciej Stuhr, Jacek Braciak, Nela Maciejewska, Jerzy Radziwiłowicz Ocena IMDb: 6.3/10

"Glina. Nowy rozdział" to kontynuacja kultowego serialu TVP1, który był emitowany w latach 2003-2008. Produkcja w reżyserii Władysława Pasikowskiego i Dariusza Jabłońskiego oraz na podstawie scenariusza autorstwa Macieja Maciejewskiego skupia się na policjantach z warszawskiego wydziału zabójstw, którzy w swojej pracy stawiają czoła śmierci, przemocy i mrocznej ludzkiej naturze. Głównymi bohaterami są doświadczeni komisarze Banaś i Jóźwiak oraz młoda policjantka Tamara Rudnik, która już na samym początku musi odnaleźć się w bezwzględnej rzeczywistości stołecznego półświatka.

Śleboda

Śleboda Lata emisji: 2024

2024 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Michał Gazda, Bartosz Blaschke

Michał Gazda, Bartosz Blaschke Obsada: Maria Dębska, Maciej Musiał, Piotr Pacek, Jan Englert

Maria Dębska, Maciej Musiał, Piotr Pacek, Jan Englert Ocena IMDb: 6,3/10

Bohaterką serialu "Śleboda" jest Anka Serafin, młoda antropolożka, która postanawia odpocząć od zgiełku dużego miasta i wyrusza na Podhale, gdzie zamierza kontynuować prace nad książką o góralszczyźnie i roli języka w kulturze. Anka dobrze zna te okolice - będąc małą dziewczynką przyjeżdżała tu do swoich kuzynów, Kaśki i Józka Kaleniców. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że ten wyjazd będzie diametralnie różnił się od jej wcześniejszych wizyt w rodzinnych stronach - podczas górskiej wędrówki, przypadkowo odkrywa zwłoki w płynącym nieopodal potoku.

Warszawianka

Warszawianka Lata emisji: 2023

2023 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Jacek Borcuch, Izabela Łopuch, Jakub Żulczyk

Jacek Borcuch, Izabela Łopuch, Jakub Żulczyk Obsada: Borys Szyc, Krystyna Janda, Jerzy Skolimowski, Zofia Wichłacz

Borys Szyc, Krystyna Janda, Jerzy Skolimowski, Zofia Wichłacz Ocena IMDb: 6,4/10

"Warszawianka" w reżyserii Jacka Borcucha na podstawie scenariusza Jakuba Żulczyka to tragikomiczna historia Franka "Czułego" Czułkowskiego, czterdziestoletniego playboya, który jest równocześnie miejską legendą. Czuły to nie tylko imprezowicz, często nieodpowiedzialny, ale także niezwykły uwodziciel, marzyciel, obdarzony talentem pisarskim i przyjaciel każdego. Walcząc z rzeczywistością po stracie wszystkiego, próbuje znaleźć sens we współczesnym świecie, czemu towarzyszą najciekawsze postaci w mieście.

Edyta Górniak

Edyta Górniak Lata emisji: 2026

2026 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Michał Brożonowicz, Agata Chwaszczewska, Aleksandra Machnik

Michał Brożonowicz, Agata Chwaszczewska, Aleksandra Machnik Obsada: Edyta Górniak

Edyta Górniak Ocena IMDb: 4,8/10

Miniserial "Edyta Górniak" przedstawia kulisy życia jednej z najważniejszych artystek polskiej sceny muzycznej. Ukazuje on nie tylko spektakularną karierę Górniak, ale również jej codzienność jako kobiety i matki. To osobista i wielowymiarowa opowieść o kobiecej mocy, miłości i odwadze, które pomogły bohaterce dokumentu stawić czoła trudnym doświadczeniom.

Krychowiak: Krok od szczytu

Krychowiak: Krok od szczytu Lata emisji: 2025

2025 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Jan Dybus

Jan Dybus Obsada: Grzegorz Krychowiak

Grzegorz Krychowiak Ocena IMDb: 6,9/10

Miniserial dokumentalny "Krychowiak: Krok od szczytu" skupia się na piłkarzu Grzegorzu Krychowiaku. Produkcja pokazuje widzom różne etapy życia i kariery sportowca, który przy wsparciu najbliższych odważnie realizuje swoje kolejne marzenia. Robi to z humorem, szczerością i dystansem, czemu towarzyszy idea, że szczęście nie jest sumą życiowych wzlotów i upadków.

The Office PL

The Office PL Lata emisji: 2021-

2021- Liczba sezonów: 5

5 Twórcy: Maciej Bochniak

Maciej Bochniak Obsada: Piotr Polak, Vanessa Aleksander, Adam Woronowicz, Kornelia Strzelecka

Piotr Polak, Vanessa Aleksander, Adam Woronowicz, Kornelia Strzelecka Ocena IMDb: 7,3/10

"The Office PL" nie jest produkcją oryginalną SkyShowtime, ale również w tym serwisie widzowie mogą ją obejrzeć. Miejscem akcji "The Office PL" są Siedlce - to właśnie tam znajduje się siedziba firmy produkującej wodę mineralną "Kropliczanka". Prezesem przedsiębiorstwa jest Michał (Piotr Polak), pozbawiony autorefleksji szef, który szuka atencji i uznania wśród swoich pracowników. Jest to również człowiek optymistycznie nastawiony do życia - kiedy firma zostaje bowiem przejęta przez nowego właściciela, tylko on widzi w tym działaniu jakiekolwiek pozytywy. W międzyczasie pracownicy "Kropliczanki" zmagają się z biurową codziennością i biznesowymi roszadami.

Anna Bortniak 31.05.2026 13:01

