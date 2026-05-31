Polskie seriale w SkyShowtime. TOP 8 wpspaniałych tytułów
Subskrybenci SkyShowtime mają do dyspozycji nie tylko hitowe produkcje z zzagranicy, ale również rodzime tytuły. Biblioteka serwisu sukcesywnie powiększa się o kolejne seriale. Co obejrzeć?
Polskich seriali w streamingu nie brakuje. Rodzime produkcje można znaleźć już właściwie w każdym serwisie. Nie wyłamuje się również platforma SkyShowtime, która często dostarcza widzom serialowe nowości. Oto TOP 8 tytułów, na które warto rzucić okiem.
SkyShowtime - najlepsze polskie seriale. Co obejrzeć? TOP 8
Langer
- Lata emisji: 2025
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Łukasz Palkowski
- Obsada: Jakub Gierszał, Julia Pietrucha, Magdalena Boczarska, Piotr Adamczyk
- Ocena IMDb: 5/10
"Langer" to adaptacja powieści kryminalnej autorstwa Remigiusza Mroza. Serial skupia się na tytułowym spadkobiercy holdingu finansowego, który zajmuje się nie tylko biznesem swojego tragicznie zmarłego ojca, ale również konsekwentnie rozwija swoją pasję, jaką jest zabijanie. Choć prokuratorzy podejrzewają, że to właśnie on jest seryjnym mordercą, Langer pozostaje nieuchwytny - nie ma dowodów na to, że młody biznesmen jest odpowiedzialny za bestialski mord kilkudziesięciu osób. Wszystko ma szansę zmienić się za sprawą tajemniczej kobiety, którą Piotr poznaje na gali charytatywnej.
Glina
- Lata emisji: 2003-2008
- Liczba sezonów: 2
- Twórcy: Władysław Pasikowski
- Obsada: Jerzy Radziwiłowicz, Maciej Stuhr, Robert Gonera, Urszula Grabowska
- Ocena IMDb: 8,1/10
Kultowy polski serial "Glina" również jest dostępny dla subskrybentów SkyShowtime. Bohaterem produkcji jest Andrzej Gajewski, oficer z wydziału zabójstw. Mężczyzna jest człowiekiem uczciwym, a dla pracy poświecił swoje życie prywatne. Wraz ze swoimi współpracownikami, samotnym Jerzym oraz świeżo upieczonym absolwent szkoły policyjnej Arturem, podejmuje pracę w warunkach stresowych i często bardzo niebezpiecznych.
Glina. Nowy rozdział
- Lata emisji: 2025
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Władysław Pasikowski
- Obsada: Maciej Stuhr, Jacek Braciak, Nela Maciejewska, Jerzy Radziwiłowicz
- Ocena IMDb: 6.3/10
"Glina. Nowy rozdział" to kontynuacja kultowego serialu TVP1, który był emitowany w latach 2003-2008. Produkcja w reżyserii Władysława Pasikowskiego i Dariusza Jabłońskiego oraz na podstawie scenariusza autorstwa Macieja Maciejewskiego skupia się na policjantach z warszawskiego wydziału zabójstw, którzy w swojej pracy stawiają czoła śmierci, przemocy i mrocznej ludzkiej naturze. Głównymi bohaterami są doświadczeni komisarze Banaś i Jóźwiak oraz młoda policjantka Tamara Rudnik, która już na samym początku musi odnaleźć się w bezwzględnej rzeczywistości stołecznego półświatka.
Śleboda
- Lata emisji: 2024
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Michał Gazda, Bartosz Blaschke
- Obsada: Maria Dębska, Maciej Musiał, Piotr Pacek, Jan Englert
- Ocena IMDb: 6,3/10
Bohaterką serialu "Śleboda" jest Anka Serafin, młoda antropolożka, która postanawia odpocząć od zgiełku dużego miasta i wyrusza na Podhale, gdzie zamierza kontynuować prace nad książką o góralszczyźnie i roli języka w kulturze. Anka dobrze zna te okolice - będąc małą dziewczynką przyjeżdżała tu do swoich kuzynów, Kaśki i Józka Kaleniców. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że ten wyjazd będzie diametralnie różnił się od jej wcześniejszych wizyt w rodzinnych stronach - podczas górskiej wędrówki, przypadkowo odkrywa zwłoki w płynącym nieopodal potoku.
Warszawianka
- Lata emisji: 2023
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Jacek Borcuch, Izabela Łopuch, Jakub Żulczyk
- Obsada: Borys Szyc, Krystyna Janda, Jerzy Skolimowski, Zofia Wichłacz
- Ocena IMDb: 6,4/10
"Warszawianka" w reżyserii Jacka Borcucha na podstawie scenariusza Jakuba Żulczyka to tragikomiczna historia Franka "Czułego" Czułkowskiego, czterdziestoletniego playboya, który jest równocześnie miejską legendą. Czuły to nie tylko imprezowicz, często nieodpowiedzialny, ale także niezwykły uwodziciel, marzyciel, obdarzony talentem pisarskim i przyjaciel każdego. Walcząc z rzeczywistością po stracie wszystkiego, próbuje znaleźć sens we współczesnym świecie, czemu towarzyszą najciekawsze postaci w mieście.
Edyta Górniak
- Lata emisji: 2026
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Michał Brożonowicz, Agata Chwaszczewska, Aleksandra Machnik
- Obsada: Edyta Górniak
- Ocena IMDb: 4,8/10
Miniserial "Edyta Górniak" przedstawia kulisy życia jednej z najważniejszych artystek polskiej sceny muzycznej. Ukazuje on nie tylko spektakularną karierę Górniak, ale również jej codzienność jako kobiety i matki. To osobista i wielowymiarowa opowieść o kobiecej mocy, miłości i odwadze, które pomogły bohaterce dokumentu stawić czoła trudnym doświadczeniom.
Krychowiak: Krok od szczytu
- Lata emisji: 2025
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Jan Dybus
- Obsada: Grzegorz Krychowiak
- Ocena IMDb: 6,9/10
Miniserial dokumentalny "Krychowiak: Krok od szczytu" skupia się na piłkarzu Grzegorzu Krychowiaku. Produkcja pokazuje widzom różne etapy życia i kariery sportowca, który przy wsparciu najbliższych odważnie realizuje swoje kolejne marzenia. Robi to z humorem, szczerością i dystansem, czemu towarzyszy idea, że szczęście nie jest sumą życiowych wzlotów i upadków.
The Office PL
- Lata emisji: 2021-
- Liczba sezonów: 5
- Twórcy: Maciej Bochniak
- Obsada: Piotr Polak, Vanessa Aleksander, Adam Woronowicz, Kornelia Strzelecka
- Ocena IMDb: 7,3/10
"The Office PL" nie jest produkcją oryginalną SkyShowtime, ale również w tym serwisie widzowie mogą ją obejrzeć. Miejscem akcji "The Office PL" są Siedlce - to właśnie tam znajduje się siedziba firmy produkującej wodę mineralną "Kropliczanka". Prezesem przedsiębiorstwa jest Michał (Piotr Polak), pozbawiony autorefleksji szef, który szuka atencji i uznania wśród swoich pracowników. Jest to również człowiek optymistycznie nastawiony do życia - kiedy firma zostaje bowiem przejęta przez nowego właściciela, tylko on widzi w tym działaniu jakiekolwiek pozytywy. W międzyczasie pracownicy "Kropliczanki" zmagają się z biurową codziennością i biznesowymi roszadami.
