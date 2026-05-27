Yellowstone nie miało większego hitu. Nowy serial pobił rekord

To nie jest oczywiście pierwszy sequel, ani nawet spin-off "Yellowstone". Serial Taylora Sheridana jeszcze w czasie swojej premiery doczekał się dwóch prequeli - "1883" i "1923" - a potem przyszedł czas na kontynuacje. W ostatnich miesiącach dostaliśmy "Marshals", po nim przyszło "Madison", które z produkcją główną łączy się co najwyżej symbolicznie, a teraz w końcu pojawił się godny spadkobierca dobrze nam znanej opowieści. Po prostu tak swojsko jak na "Ranczu Duttonów" jeszcze nie było.



Nawet przed premierą twórcy zdarzyło się wspomnieć, że "Ranczo Duttonów" jest jak 6. sezon "Yellowstone". To było właśnie tym, czego fani potrzebowali. Zobaczyć, jak Rip i Beth walczą o swoją ziemię. Po wydarzeniach przedstawionych w serialu głównym bohaterowie przenoszą się do Texasu, gdzie muszą zaciekle bronić swojej własności. Taki koncept wystarczył, żeby widzowie od razu się na produkcję rzucili.

Ranczo Duttonów - sequel Yellowstone z rekordową oglądalnością

"Ranczo Duttonów" zadebiutowało w Stanach Zjednoczonych nieco wcześniej niż u nas. Pierwszymi odcinkami już od 15 maja mogą się bowiem cieszyć użytkownicy Paramount+. Co, jak przyznaje sama platforma, bardzo chętnie robią. Najnowszy sequel "Yellowstone" pobił wręcz rekord. Żadna inna premiera w historii serwisu nie przyciągnęła tylu widzów.

Jak podaje ScreenRant, w ciągu tygodnia od swojej premiery pierwsze dwa odcinki "Rancza Duttonów" na platformie Paramount+ doczekały się 12,9 mln wyświetleń. Znacząco wyprzedziły więc poprzedniego rekordzistę, jakim było "MobLand". Gangsterski serial w analogicznym okresie wygenerował 8,8 mln wyświetleń.

Według Nielsena w samym dniu swojej premiery pierwsze dwa odcinki "Rancza Duttonów" przyciągnęły 2,9 mln widzów. Co więcej, sequel "Yellostone" stał się najpopularniejszym tytułem na platformach streamingowych w tygodniu rozpoczynającym się 11 maja. Oznacza to że w zaledwie trzy dni udało mu się zmieść całą konkurencję.

Podobnie jak Amerykanie i my oszaleliśmy na punkcie "Rancza Duttonów". Od czasu swojej premiery sequel "Yellowstone" nie schodzi z pierwszego miejsca topki najpopularniejszych seriali dostępnych na SkyShowtime w naszym kraju.

Rafał Christ 27.05.2026 10:11

