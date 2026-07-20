Niespodziewana premiera HBO Max. Kinowy hit fantasy zaraz w serwisie

Niespodzianka! Na rozsyłanej mediom liście premier widniał jedynie film „Mortal Kombat” z 2021 r., ale teraz została ona uzupełniona o jego kontynuację - „Mortal Kombat 2”, czyli nowość, która w maju 2026 r. podbijała kina.



Sequel został przyjęty znacznie, znacznie bardziej entuzjastycznie przez widzów i krytyków. Za reżyserię ponownie odpowiada Simon McQuoid, a scenariusz napisał Jeremy Slater. Najcieplej przyjętą zmianą okazało się skupienie się na jednej z najbardziej lubianych postaci cyklu: Johnny'ego Cage'a, granego tu przez uwielbianego Karla Urbana. W „jedynce” protagonistą był natomiast zupełnie nowy bohater, który nie do końca przekonał do siebie fanów.

Mortal Kombat 2 - kiedy premiera w HBO Max?

Po wydarzeniach z pierwszego filmu obrońcy Earthrealmu stają do właściwego turnieju Mortal Kombat, od którego zależą losy całego świata. Drużyna Raidena musi zmierzyć się z armią Shao Kahna oraz kolejnymi wojownikami Outworldu, a do walki dołącza Johnny Cage (Urban) - wojownik i hollywoodzki aktor. Jak nietrudno się domyślić, film skupia się przede wszystkim na widowiskowych pojedynkach i rywalizacji prowadzącej do decydującego starcia o przyszłość Ziemi.



Obraz uzyskał około 64-65 proc. pozytywnych recenzji w Rotten Tomatoes, ale widzowie byli wobec niego znacznie bardziej przychylni, chwaląc przede wszystkim widowiskowe walki, brutalne fatality i wierniejsze oddanie klimatu gier.

„Mortal Kombat 2” może poszczycić się najlepszymi wynikami finansowymi spośród wszystkich filmów z uniwersum. Znaczy się: zarobił, choć nie okazał się wielkim hitem finansowym. Produkcja kosztowała około 80 mln dol., a globalnie zarobiła około 129,5 mln dol. Oznacza to wynik lepszy od pierwszego weekendu prognoz, ale po uwzględnieniu kosztów marketingu tytuł prawdopodobnie nie przyniósł studiu dużych zysków wyłącznie z kin - liczą się również wpływy z VOD i sprzedaży domowej. Nie mamy zatem pewności, czy studio zdecyduje się na realizację 3. części.



Jest to przede wszystkim rozrywka dla fanów serii gier - mniej skupia się na opowiadaniu historii, a bardziej na dostarczeniu widowiskowych walk, brutalnych nokautów i ekranowych wersji kultowych bohaterów.



Warner Bros. Discovery potwierdziło natomiast, że już 24 lipca „Mortal Kombat 2” trafi do oferty HBO Max wraz z poprzednią odsłoną. Będzie to nieco ponad dwa miesiące po majowej premierze kinowej.

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