Niespodziewana premiera HBO Max. Kinowy hit fantasy zaraz w serwisie
W lipcowej rozpisce premier HBO Max zabrakło pewnego hitu. Okazuje się, że do serwisu wpadnie nie tylko 1. część adaptacji serii gier „Mortal Kombat”.
Niespodzianka! Na rozsyłanej mediom liście premier widniał jedynie film „Mortal Kombat” z 2021 r., ale teraz została ona uzupełniona o jego kontynuację - „Mortal Kombat 2”, czyli nowość, która w maju 2026 r. podbijała kina.
Sequel został przyjęty znacznie, znacznie bardziej entuzjastycznie przez widzów i krytyków. Za reżyserię ponownie odpowiada Simon McQuoid, a scenariusz napisał Jeremy Slater. Najcieplej przyjętą zmianą okazało się skupienie się na jednej z najbardziej lubianych postaci cyklu: Johnny'ego Cage'a, granego tu przez uwielbianego Karla Urbana. W „jedynce” protagonistą był natomiast zupełnie nowy bohater, który nie do końca przekonał do siebie fanów.
Mortal Kombat 2 - kiedy premiera w HBO Max?
Po wydarzeniach z pierwszego filmu obrońcy Earthrealmu stają do właściwego turnieju Mortal Kombat, od którego zależą losy całego świata. Drużyna Raidena musi zmierzyć się z armią Shao Kahna oraz kolejnymi wojownikami Outworldu, a do walki dołącza Johnny Cage (Urban) - wojownik i hollywoodzki aktor. Jak nietrudno się domyślić, film skupia się przede wszystkim na widowiskowych pojedynkach i rywalizacji prowadzącej do decydującego starcia o przyszłość Ziemi.
Obraz uzyskał około 64-65 proc. pozytywnych recenzji w Rotten Tomatoes, ale widzowie byli wobec niego znacznie bardziej przychylni, chwaląc przede wszystkim widowiskowe walki, brutalne fatality i wierniejsze oddanie klimatu gier.
„Mortal Kombat 2” może poszczycić się najlepszymi wynikami finansowymi spośród wszystkich filmów z uniwersum. Znaczy się: zarobił, choć nie okazał się wielkim hitem finansowym. Produkcja kosztowała około 80 mln dol., a globalnie zarobiła około 129,5 mln dol. Oznacza to wynik lepszy od pierwszego weekendu prognoz, ale po uwzględnieniu kosztów marketingu tytuł prawdopodobnie nie przyniósł studiu dużych zysków wyłącznie z kin - liczą się również wpływy z VOD i sprzedaży domowej. Nie mamy zatem pewności, czy studio zdecyduje się na realizację 3. części.
Jest to przede wszystkim rozrywka dla fanów serii gier - mniej skupia się na opowiadaniu historii, a bardziej na dostarczeniu widowiskowych walk, brutalnych nokautów i ekranowych wersji kultowych bohaterów.
Warner Bros. Discovery potwierdziło natomiast, że już 24 lipca „Mortal Kombat 2” trafi do oferty HBO Max wraz z poprzednią odsłoną. Będzie to nieco ponad dwa miesiące po majowej premierze kinowej.
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Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).