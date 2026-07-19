Polacy ruszyli na Odyseję. Mroczny Rycerz został w tyle

Podróż Odyseusza do Itaki była niezwykle trudna, wycieńczająca i żmudna. Wygląda na to, że wędrówka "Odysei" Christophera Nolana na wysokie miejsce w tegorocznym box office nie zetknie się z takimi problemami, jakie napotkał na swojej drodze główny bohater. Tu dla odmiany wszystko dzieje się szybko, a sukces goni sukces. Mimo że to dopiero początek, epickie widowisko filmowca już zapowiada się na najlepszy debiut tego roku.

"Odyseja" wzbudziła zainteresowanie również w Polsce, co widać na przykładzie sprzedaży biletów. Okazuje się, że Polacy tłumnie ruszyli na nią do kin, co zapewniło jej drugie miejsce wśród pozostałych filmów Nolana pod względem sprzedanych wejściówek.

Odyseja zarobiła krocie. Imponujące otwarcie filmu Christophera Nolana

"Odyseja" oficjalnie zarobiła już 264,1 mln dol. na całym świecie. Oznacza to, że zaliczyła ona na ten moment najlepsze otwarcie w 2026 roku. Dodatkowo jest ona pod tym względem drugim największym filmem Nolana.

Epickie widowisko Nolana wzbudziło zainteresowanie również w Polsce. Okazuje się, że polscy widzowie byli są żywo zainteresowani tą premierą - nawet bardziej niż poprzednimi filmami reżysera. Profil Kino Alert przeanalizował ilość sprzedanych biletów na inne produkcje Nolana i okazało się, że "Odyseja" zanotowała na ten moment drugie najlepsze otwarcie wśród tytułów uwielbianego filmowca.

W kinach w Polsce na "Odyseję" sprzedano około 195 tys. biletów. Wyższy wynik udało się zdobyć tylko "Oppenheimerowi" (około 250 tys.). Na trzecim miejscu znalazł się natomiast "Mroczny Rycerz powstaje" (ponad 158,5 tys.). "Odyseja" zostawiła w tyle również takie tytuły jak "Incepcja", "Mroczny Rycerz" czy "Interstellar".

Przewiduje się, że "Odyseja" może zaliczyć również najwyższe otwarcie z kategorią wiekową R oraz największą premierę weekendową w historii studia Universal dla filmu z tą kategorią wiekową. Weekend może natomiast zamknąć z kwotą 257,8 mln dol., co oznaczałoby, że ma szansę wyprzedzić światową premierę filmu "Mroczny Rycerz powstaje", który w weekend otwarcia zarobił 249 mln dol. A to dopiero początek tej przygody.

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