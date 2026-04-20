Fani prawie 30 lat czekali na nowe fantasy. Oczu nie można od niego oderwać

O komedii romantycznej z elementami fantasy z lat 90. widzowie zdążyli już zapomnieć. Aż w końcu w 2024 roku gruchnęła informacja, że trwają prace nad jego sequelem. "Totalna magia 2" wreszcie nabiera wyrazistych kształtów. Nadchodzący film z Sandrą Bullock i Nicole Kidman doczekał się pierwszego zwiastuna.

Rafał Christ
totalna magia 2 fantasy zwistun premiera opinie co obejrzeć
"Totalna magia" z 1998 roku opowiada historię dwóch sióstr, które po śmierci rodziców przenoszą się do domu ekscentrycznych ciotek. A te uczą ich tajemnic... magii. Jako dorsła kobieta Sally próbuje żyć normalnie. Udaje jej się to tylko do czasu, gdy musi pomóc Gillian. Ona bowiem od dawna wykorzystuje nadprzyrodzone zdolności, uwodząc kolejnych mężczyzn. Aż w końcu pakuje się przez to w poważne kłopoty, wywołując całą serię nieprzewidzianych wypadków.

"Totalna magia" nie była hitem ani artystycznym, ani komercyjnym. Pomimo gwiazdorskiej obsady z Sandrą Bullock i Nicole Kidman na czele przy budżecie w wysokości 75 mln na całym świecie film zarobił niecałe 70 mln. Dzięki wydaniom na nośnikach kina domowego, powtórkom w telewizji, a potem pojawieniu się w streamingu produkcja z czasem zyskała status kultowy. Dlatego teraz powraca w nowej odsłonie.

Totalna magia 2 - zwiastun nowej komedii fantasy

"Totalną magię 2" zapowiedziano jeszcze w 2024 roku. Do tej pory nie dostaliśmy jednak zbyt wielu informacji na jej temat. To się teraz zaczyna zmieniać, bo przecież premiera zbliża się wielkimi krokami. Zgodnie z opisem fabuły w filmie mamy wrócić do świata skąpanego w księżycowych psotach i potężnej, rodowej magii. Grane przez Sandrę Bullock i Nicole Kidman siostry Owens będą musiały stawić czoła mrocznej klątwie. Inaczej może dojść do całkowitego zniszczenia ich rodziny.

Tydzień temu uczestnicy CinemaCon mogli się przekonać, jak dokładnie powrót "Totalnej magii" będzie wyglądać. Na festiwalu zaprezentowano bowiem trailer nadchodzącej produkcji, który teraz zadebiutował w sieci.

Powiedzieć, że widzowie są zachwyceni, to jak nic nie powiedzieć. W lekko ponad godzinę od swojej premiery udostępniony zwiastun nabił prawie 40 tys. wyświetleń. Sekcję komentarzy trailera nadchodzącej komedii fantasy zalały natomiast pozytywne opinie.

Reżyser tego teasera powinien dostać nagrodę. Natychmiast

Dwie ikoniczne aktorki w sequelu ikonicznego filmu. Jestem na TAK

To będzie wspaniały film

- czytamy w komentarzach pod trailerem.

"Totalna magia 2" zapowiada się więc na pewny hit. Czy rzeczywiście uda jej się zaczarować widzów? O tym przekonamy się po jej premierze. Film trafi do kin 11 września 2026 roku.

Rafał Christ
20.04.2026 19:40
Tagi: Co obejrzeć?FantasyNicole KidmanSandra Bullock
