"Mortal Kombat 2": kiedy premiera? To koniec opóźnień, jest konkretna data

W 2021 r. w kinach miała miejsce premiera filmu "Mortal Kombat" w reżyserii Simona McQuoida. Produkcja oparta o serię gier wideo z gatunku fighting game skupia się na Cole'u Youngu (Lewis Tan), zawodniku mieszanych sztuk walki, na którego zostaje nasłany Sub-Zero (Joe Taslim), najlepszy wojownik władcy Zaświatów, Shang Tsunga. By chronić swoją rodzinę, Cole postanawia odnaleźć Sonyę Blade (Jessica McNamee) z tym samym znamieniem smoka, które on sam ma od urodzenia, co doprowadza go do świątyni Lorda Raidena. Bohater trenuje tam z doświadczonymi wojownikami, by stawić czoła Zaświatom i ocalić cały wszechświat.