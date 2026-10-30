Czy będzie 3. sezon Mrocznej materii? Sci-fi od Apple TV rozgromiło widzów

"Mroczna materia" opowiada historię nauczyciela fizyki, który pewnego dnia zostaje porwany przez... samego siebie. Tylko z innego wymiaru. Za sprawą "złego" siebie Jason odkrywa, że istnieje nieskończenie wiele alternatywnych rzeczywistości. Ta wiedza okazuje się jednak przekleństwem. Dlatego w 2. sezonie hitowego science fiction bohaterowie próbują się go pozbyć. Jak im idzie?

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Wygląda na to że znakomicie. Według krytyków 2. sezon "Mrocznej materii" trzyma poziom swojego poprzednika - na Rotten Tomatoes obie odsłony cieszą się 81 proc. pozytywnych recenzji. Widzowie zdają się mieć podobne zdanie. W końcu przez cały okres swego trwania produkcja nie schodziła z topki najpopularniejszych seriali dostępnych na Apple TV. Nie tylko w naszym kraju, ale też w wielu innych państwach.

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Mroczna materia - czy będzie 3. sezon hitu Apple TV?

Na razie 2. sezon "Mrocznej materii" wciąż jeszcze się ogląda. W końcu dzisiaj, 30 października dostaliśmy finałowy odcinek. Ewidentnie wynika z niego, że twórcy chętnie by swoją opowieść kontynuowali. Zakończenie nowej odsłony hitowego science fiction jest całkowicie otwarte na rozwinięcie. Czy fanom będzie więc dane je zobaczyć? Czy może już na zawsze pozostaną w zawieszeniu?

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Na ten moment trudno stwierdzić. 2. odsłona "Mrocznej materii" ledwo się skończyło, a Apple TV nie podjęło jeszcze decyzji, co z 3. sezonem. Zapewne czeka na końcowe wyniki oglądalności. Tym samym twórcy i widzowie trwają w zawieszeniu. Serial science fiction może w niedalekiej przyszłości dostać zielone światło na kontynuacje, ale może zostać też skasowany. To się dopiero okaże.

Nawet jeśli w najbliższym czasie Apple TV zdecyduje się serial kontynuować, nie należy spodziewać się jego szybkiego powrotu. Między 1. a 2. sezonem "Mrocznej materii" były przecież dwa lata przerwy. W tym wypadku okres oczekiwania na nowe odcinki raczej krótszy nie będzie.

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