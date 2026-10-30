Czy będzie 3. sezon Mrocznej materii? Sci-fi od Apple TV rozgromiło widzów
Na Apple TV dobiegł właśnie końca 2. sezon uwielbianego science fiction. Finał nowej odsłony "Mrocznej materii" nie odpowiada jednak na wszystkie zadane dotychczas pytania. Właściwie to nawet zadaje kolejne. Usprawiedliwione staje się więc pytanie, czy dostaniemy kontynuację serialu.
"Mroczna materia" opowiada historię nauczyciela fizyki, który pewnego dnia zostaje porwany przez... samego siebie. Tylko z innego wymiaru. Za sprawą "złego" siebie Jason odkrywa, że istnieje nieskończenie wiele alternatywnych rzeczywistości. Ta wiedza okazuje się jednak przekleństwem. Dlatego w 2. sezonie hitowego science fiction bohaterowie próbują się go pozbyć. Jak im idzie?
Wygląda na to że znakomicie. Według krytyków 2. sezon "Mrocznej materii" trzyma poziom swojego poprzednika - na Rotten Tomatoes obie odsłony cieszą się 81 proc. pozytywnych recenzji. Widzowie zdają się mieć podobne zdanie. W końcu przez cały okres swego trwania produkcja nie schodziła z topki najpopularniejszych seriali dostępnych na Apple TV. Nie tylko w naszym kraju, ale też w wielu innych państwach.
Mroczna materia - czy będzie 3. sezon hitu Apple TV?
Na razie 2. sezon "Mrocznej materii" wciąż jeszcze się ogląda. W końcu dzisiaj, 30 października dostaliśmy finałowy odcinek. Ewidentnie wynika z niego, że twórcy chętnie by swoją opowieść kontynuowali. Zakończenie nowej odsłony hitowego science fiction jest całkowicie otwarte na rozwinięcie. Czy fanom będzie więc dane je zobaczyć? Czy może już na zawsze pozostaną w zawieszeniu?
Na ten moment trudno stwierdzić. 2. odsłona "Mrocznej materii" ledwo się skończyło, a Apple TV nie podjęło jeszcze decyzji, co z 3. sezonem. Zapewne czeka na końcowe wyniki oglądalności. Tym samym twórcy i widzowie trwają w zawieszeniu. Serial science fiction może w niedalekiej przyszłości dostać zielone światło na kontynuacje, ale może zostać też skasowany. To się dopiero okaże.
Nawet jeśli w najbliższym czasie Apple TV zdecyduje się serial kontynuować, nie należy spodziewać się jego szybkiego powrotu. Między 1. a 2. sezonem "Mrocznej materii" były przecież dwa lata przerwy. W tym wypadku okres oczekiwania na nowe odcinki raczej krótszy nie będzie.
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