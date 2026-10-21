Najlepsze sci-fi ostatnich lat wreszcie wraca. Naczekaliśmy się wystarczająco
Najlepsze sci-fi ostatnich lat wraca z 2. sezonem. Już od dawna wiedzieliśmy, że "Jedyna" od Apple TV doczeka się kolejnej odsłony. Dopiero teraz, coś się w temacie rusza.
W zeszłym roku Apple TV dokonało niemożliwego. Platformie udało się utrzymać w tajemnicy fabułę nowego science fiction od twórcy "Breaking Bad". Do samej premiery wiedzieliśmy tylko, że w "Jedynej" Vince Gilligan opowiada historię najbardziej nieszczęśliwej kobiety na świecie, która próbuje zniszczyć całą radość. Brzmiało to enigmatycznie, bo i sam serial okazał się wyjątkowo oryginalny.
"Jedyna" zadebiutowała na Apple TV w listopadzie 2025 roku. Zdobyła uznanie zarówno krytyków, jak i publiczności. Co tylko utwierdziło platformę w tym, że dobrze zrobiła zamawiając od razu 2. sezony. Mogliśmy spać spokojnie, choć z wiedzą, że nowych odcinków szybko się nie doczekamy.
Jedyna - co z 2. sezonem genialnego sci-fi?
Miesiące mijały, sam Vince Gilligan kazał fanom uzbroić się w cierpliwość, bo prace nad 2. sezonem jeszcze potrwają i nic się tak naprawdę w temacie nie ruszało. Aż do teraz. Dopiero teraz twórcy i cała ekipa wraca na plan "Jedynej". Realizację nowych odcinków rozpoczną jeszcze w tym miesiącu.
Według Production List zdjęcia do 2. sezonu "Jedynej" ruszą dosłownie za chwilę. Zdarzy się to dokładnie w Halloween, 31 października. Produkcja wystartuje oczywiście w Albuquerque w Nowym Meksyku. Tam też zresztą powstawało "Breaking Bad" czy jego spin-off "Zadzwoń do Saula".
Czego możemy się spodziewać po 2. sezonie "Jedynej"? Na pewno wywracającej mózg na lewą stronę rozrywki. Przy tego typu opowieści trudno bowiem uwierzyć, żeby Vince Gilligan nie chował jakichś asów w rękawie. Rozwijając swoją opowieść jeszcze mocno nas zaskoczy. Ale szybko się o tym nie przekonamy.
Skoro zdjęcia ruszą dopiero pod koniec miesiąca, na 2. sezon "Jedynej" jeszcze trochę będziemy musieli poczekać. Na ten moment nie wiadomo, kiedy nowe odcinki zadebiutują na Apple TV.
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