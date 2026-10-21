Najlepsze sci-fi ostatnich lat wreszcie wraca. Naczekaliśmy się wystarczająco

W zeszłym roku Apple TV dokonało niemożliwego. Platformie udało się utrzymać w tajemnicy fabułę nowego science fiction od twórcy "Breaking Bad". Do samej premiery wiedzieliśmy tylko, że w "Jedynej" Vince Gilligan opowiada historię najbardziej nieszczęśliwej kobiety na świecie, która próbuje zniszczyć całą radość. Brzmiało to enigmatycznie, bo i sam serial okazał się wyjątkowo oryginalny.

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"Jedyna" zadebiutowała na Apple TV w listopadzie 2025 roku. Zdobyła uznanie zarówno krytyków, jak i publiczności. Co tylko utwierdziło platformę w tym, że dobrze zrobiła zamawiając od razu 2. sezony. Mogliśmy spać spokojnie, choć z wiedzą, że nowych odcinków szybko się nie doczekamy.

Jedyna - co z 2. sezonem genialnego sci-fi?

Miesiące mijały, sam Vince Gilligan kazał fanom uzbroić się w cierpliwość, bo prace nad 2. sezonem jeszcze potrwają i nic się tak naprawdę w temacie nie ruszało. Aż do teraz. Dopiero teraz twórcy i cała ekipa wraca na plan "Jedynej". Realizację nowych odcinków rozpoczną jeszcze w tym miesiącu.

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Według Production List zdjęcia do 2. sezonu "Jedynej" ruszą dosłownie za chwilę. Zdarzy się to dokładnie w Halloween, 31 października. Produkcja wystartuje oczywiście w Albuquerque w Nowym Meksyku. Tam też zresztą powstawało "Breaking Bad" czy jego spin-off "Zadzwoń do Saula".

"JEDYNĄ" OBEJRZYSZ NA:

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Czego możemy się spodziewać po 2. sezonie "Jedynej"? Na pewno wywracającej mózg na lewą stronę rozrywki. Przy tego typu opowieści trudno bowiem uwierzyć, żeby Vince Gilligan nie chował jakichś asów w rękawie. Rozwijając swoją opowieść jeszcze mocno nas zaskoczy. Ale szybko się o tym nie przekonamy.

Jedyna - 2. sezon

Skoro zdjęcia ruszą dopiero pod koniec miesiąca, na 2. sezon "Jedynej" jeszcze trochę będziemy musieli poczekać. Na ten moment nie wiadomo, kiedy nowe odcinki zadebiutują na Apple TV.

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