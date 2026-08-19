Czy film Na maksa jest oparty na faktach? Prawdziwa historia

Użytkownicy Netfliksa zainteresowali się hiszpańską produkcją "Na maksa" w reżyserii Salvadora Calvy. Nic dziwnego, porusza ona interesujący temat związany ze sportem ekstremalnym, jakim jest BASE jumping. Polega on na wykonywaniu skoków ze spadochronem w specjalnych kombinezonach z takich obiektów jak budynki, mosty czy urwiska skalne, co oznacza, że skoki wykonuje się z dużo mniejszej wysokości. Dodatkowo skoczkowie nie posiadają spadochronu zapasowego, ponieważ mają zaledwie 2-6 sekund na jego otwarcie. Między innymi dlatego BASE jumping jest uznawany za jeden z najbardziej ryzykownych sportów na świecie.

W centrum fabuły znajduje się grupa przyjaciół: Carlos Suárez (Carlos Cuevas), Armando del Rey (Miguel Bernardeau), Darío Barrio (Miguel Ángel Silvestre), Manolo Chana (José Manuel Poga) i Álvaro Bultó (David Marcé). Postanawiają oni wyruszyć w ekscytującą podróż na Wieże Trango w Pakistanie, aby pobić rekord świata. Po drodze będą musieli stawić czoła wielu niebezpieczeństwom, które są związane z wykonywaniem ryzykownych skoków.

Na maksa - prawdziwa historia z filmu na Netflix

Dramat "Na maksa" jest oparty na prawdziwej historii wspomnianych przyjaciół: Suáreza, del Reya, Barrio, Chany i Bultó. Spotkali się oni po raz pierwszy w połowie lat 90. i stali się pionierami BASE jumpingu. Ostatecznie tylko jeden z nich żyje. Reszta kolegów zginęła za pasję do tego ryzykownego sportu.

Jako pierwszy odszedł Chana. W marcu 2010 roku mężczyzna wykonał skok z samolotu na lotnisku Lillo w Toledo w Hiszpanii. Niestety, spadochron nie otworzył się na czas, co doprowadziło do śmierci skoczka. Niecałe 3 lata później, w sierpniu 2013 roku, przyjaciół opuścił Bultó. Prezenter telewizyjny, który prowadził program o sportach ekstremalnych, skoczył po raz ostatni w miasteczku Lauterbrunnen, w Oberlandzie Berneńskim, w Alpach Szwajcarskich. Początkowo szczegóły wypadku były nieznane, jednak jego koledzy, którzy towarzyszyli mu tego dnia w wyczynie, zeznali, że Bultó zginął wskutek uderzenia w skały.

Prawie rok po tej tragedii w Jaén w Hiszpanii zorganizowano wydarzenie upamiętniające śmierć skoczka. Wzięli w nim udział koledzy zmarłego, w tym Barrio. Mężczyzna zginął na miejscu w podobnym wypadku, co jego kolega. W tamtym momencie już tylko del Rey i Suárez zostali jedynymi ocalałymi.

Galeria: 4 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 4 Manuel Chana

Suárez odszedł w kwietniu ubiegłego roku. Okrutnym zbiegem okoliczności było to, że skoczek zginął właśnie podczas kręcenia "Na maksa", w którym brał udział jako ekspert od skoków ekstremalnych. Do wypadku doszło w okolicy lotniska La Villa de don Fadrique w hiszpańskiej prowincji Toledo. Podmioty odpowiadające za produkcję filmu poinformowały, że Suarezowi, który wyskakiwał z balonu wraz z czterema innymi osobami, nie udało się otworzyć spadochronu.

Obecnie w ekipie pozostał jedynie del Rey. Skoczek jest obecnie trenerem BASE jumpingu, a także instruktorem snowboardu i nurkowania. Jak sam twierdzi, nie uprawiał ekstremalnych skoków ze spadochronem od śmierci Suáreza.

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