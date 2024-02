Lara Jean (Lana Condor), bohaterka filmu "Do wszystkich chłopców, których kochałam", to uczennica klasy maturalnej. W pudle na kapelusze, które dostała od swojej matki, dziewczyna trzyma listy miłosne adresowane do swoich byłych obiektów westchnień. W ten sposób Lara Jean chciała wyleczyć się z niechcianego uczucia. Pewnego dnia okazuje się, że pudło z pięcioma listami zostało ukradzione, a jego zawartość - wysłana do adresatów. I wszystko można by było nawet obrócić w żart, gdyby nie to, że wśród wszystkich chłopców, których Lara Jean darzyła uczuciem, znajduje się były chłopak jej starszej siostry.