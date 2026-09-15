Nowa czołówka Na Wspólnej. Widzowie rwą włosy z głowy

"Na Wspólnej" to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali. Produkcja gości na ekranach telewizorów od 2003 roku, co oznacza, że przez 23 lata widzom towarzyszyła czołówka śpiewana przez Krzysztofa Krawczyka. Muzykę do piosenki stworzyli Krzesimir Dębski i Grzegorz Daroń, a autorem słów był Andrzej Ignatowski. Modyfikowano obraz i bohaterów, którzy pojawiali się w czołówce, lecz melodia i głos Krawczyka pozostawał ten sam.

Radykalna zmiana nastąpiła teraz, po ponad dwóch dekadach emisji serialu.

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TVN pokazał nową czołówkę Na Wspólnej. Radykalna zmiana

W nowej czołówce "Na Wspólnej" nie usłyszymy już Krawczyka. Właściwie to nie usłyszymy już nikogo, ponieważ twórcy zdecydowali się całkowicie zmienić koncepcję. Teraz słychać już tylko nową ścieżkę dźwiękową, której autorem jest L.U.C. (Łukasz Rostkowski).

Nowa czołówka to część szerszego odświeżania identyfikacji wizualnej - czytamy na stronie TVN. Stacja zapowiada, że serial "Na Wspólnej" otwiera nowy rozdział. Widzowie będą mogli zobaczyć odświeżone wnętrza, wyremontowany dziedziniec, nowe lokale, a także kultowy bar, który po śmierci Marii dostanie drugą szansę.

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Mimo że w czołówce nie pojawiła się część znanych aktorów, nie oznacza to, że zostali oni usunięci z serialu. Obsada pozostaje bez zmian - uspokajają twórcy. Nowa formuła ma po prostu umożliwić pokazanie nie tylko tych dobrze znanych bohaterów, ale również nowych postaci. Wszystko sprowadza się do tego, by serial "Na Wspólnej" dostał nową, uwspółcześnioną odsłonę.

Widzowie nie są z tej zmiany zadowoleni. Zwrócili uwagę szczególnie na to, że została im odebrana piosenka w wykonaniu Krzysztofa Krawczyka i to właśnie z tym przede wszystkim nie mogą się pogodzić. Trudno się dziwić, zmiana jest radykalna - w końcu widzowie nucili tę piosenkę od 23 lat. Teraz, gdy zmieniła się ona w kompozycję bez tekstu, nie będzie łatwo, aby się do tego przyzwyczaić.

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.