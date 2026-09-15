Emmy 2026 rozdane. Serial Apple TV pobił rekord

Poznaliśmy zwycięzców 78. gali rozdania nagród Emmy. Telewizyjne Oscary zostały już przyznane i przy okazji padł rekord. Serial od Apple TV, który był niekwestionowanym zwycięzcą, zgarnął najwięcej statuetek w historii. Kto jeszcze triumfował na tegorocznym wydarzeniu? Oto wyniki.

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Emmy 2026 - wyniki. Który serial zdobył najwięcej nagród?

W tym roku triumfował przede wszystkim serial "Wdowia zatoka" od Apple TV, który zgarnął 14 statuetek. Do tej pory żadnej innej produkcji odcinkowej się to nie udało, a zatem nie dość, że poznaliśmy zwycięzcę, to jeszcze padł rekord. Matthew Rhys, który gra w serialu główną rolę, jest również pierwszym aktorem w historii, który podczas jednej gali zgarnął nagrody w dwóch głównych kategoriach - za najlepszego aktora w serialu komediowym i za najlepszego aktora w miniserialu.

Za "Wdowią zatoką" uplasowały się następujące seriale: "Chętni na seks" (7), "The Pitt" (6), "Jedyna" (6), "Spider-Noir" (5), "Muppety" (4), "Awantura" (3), "Miłość w spektrum" (3), "Margo jest spłukana" (3), "Palm Royale" (3), "Bestia we mnie" (2), "Bridgertonowie" (2), "Fallout" (2), "Primal" (2), "Hacks" (2), "Moja mama Jayne" (2), "David Attenborough: Świat oceanów" (2), "Niezwykłe szlachetne stworzenia" (2).

Oto wyniki w wybranych kategoriach:

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Najlepszy serial dramatyczny

"Znajomi i sąsiedzi"

"Dyplomatka"

"Pozłacany wiek"

"Paradise"

"The Pitt" - ZWYCIĘZCA

"Kulawe konie"

Najlepszy serial komediowy

"Misja: Podstawówka"

"The Bear"

"Margo jest spłukana"

"Nikt tego nie chce"

"Zbrodnie po sąsiedzku"

"Terapia bez trzymanki"

"Wdowia zatoka" - ZWYCIĘZCA

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Najlepszy miniserial lub antologia

"To jej wina"

"Bestia we mnie"

"Awantura"

"Chętni na seks" - ZWYCIĘZCA

"Love Story"

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Najlepszy film telewizyjny

"Niezwykle szlachetne stworzenia" - ZWYCIĘZCA

"Sojusznicy"

"Miss You, Love You"

"Ludzie, których spotykamy na wakacjach"

"Jack Ryan Toma Clancy'ego: Wojna Duchów"

Najlepszy aktor w serialu dramatycznym

Sterling K. Brown "Paradise"

Gary Oldman "Kulawe konie"

Mark Ruffalo "Grupa zadaniowa"

Noah Wyle "The Pitt" - ZWYCIĘZCA

Rufus Sewell "Dyplomatka"

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Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym

Keri Russell "Dyplomatka"

Rhea Seehorn "Jedyna" - ZWYCIĘŻCZYNI

Zendaya "Euphoria"

Chase Infiniti "Testamenty"

Carrie Coon "Pozłacany wiek"

Najlepszy aktor w serialu komediowym

Steve Carell "Rooster"

Matthew Rhys "Wdowia Zatoka" - ZWYCIĘZCA

Jason Segel "Terapia bez trzymanki"

Martin Short "Zbrodnie po sąsiedzku"

Yahya Abdul-Mateen II "Wonder Man"

Najlepsza aktorka w serialu komediowym

Elle Fanning "Margo jest spłukana"

Lisa Kudrow "Wielki powrót"

Jean Smart "Hacks" - ZWYCIĘŻCZYNI

Quinta Brunson "Misja: podstawówka"

Ayo Edebiri "The Bear"

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym

Patrick Ball - "The Pitt"

Shawn Hatosy - "The Pitt"

Gerran Howell - "The Pitt"

Billy Crudup - "The Morning Show"

Jack Lowden - "Kulawe konie"

Tom Pelphrey - "Grupa zadaniowa" - ZWYCIĘZCA

Carlos-Manuel Vesga - "Jedyna"

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym

Taylor Dearden - "The Pitt"

Fiona Dourif - "The Pitt"

Katherine LaNasa - "The Pitt"

Sepideh Moafi - "The Pitt"

Allison Janney - "Dyplomatka" - ZWYCIĘŻCZYNI

Julianne Nicholson - "Paradise"

Karolina Wydra - "Jedyna"

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym

Paul W. Downs "Hacks"

Harrison Ford "Terapia bez trzymanki"

Colman Domingo "Cztery pory roku"

Nick Offerman "Margo jest spłukana"

Stephen Root "Wdowia Zatoka" - ZWYCIĘZCA

Michael Urie "Terapia bez trzymanki"

Tyler James Williams "Misja: podstawówka"

Najlepszy aktor w miniserialu, antologii lub filmie telewizyjnym

Oscar Isaac "Awantura"

Matthew Rhys "Bestia we mnie" - ZWYCIĘZCA

Charlie Hunnam "Potwór: Historia Eda Geina"

Jason Bateman "Black Rabbit"

Riz Ahmed "Bait"

Najlepsza aktorka w miniserialu, antologii lub filmie telewizyjnym

Claire Danes - "Bestia we mnie"

Sally Field - "Niezwykle szlachetne stworzenia" - ZWYCIĘŻCZYNI

Carey Mulligan - "Awantura"

Sarah Pidgeon - "Love Story"

Sarah Snook - "To jej wina"

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Najlepszy aktor drugoplanowy w miniserialu, antologii lub filmie telewizyjnym

Jason Bateman "Chętni na seks"

Richard Gadd "Półbrat"

David Harbour "Chętni na seks" - ZWYCIĘZCA

Richard Jenkins "Chętni na seks"

Nick Offerman "Śmierć od pioruna"

Charles Melton "Awantura"

Najlepsza aktorka w miniserialu, antologii lub filmie telewizyjnym

Linda Cardellini - "Chętni na seks" - ZWYCIĘŻCZYNI

Joy Sunday - "Chętni na seks"

Dakota Fanning - "To jej wina"

Laurie Metcalf - "Potwór: Historia Eda Geina"

Youn Yuh-jung - "Awantura"

Constance Zimmer - "Love Story"

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Najlepszy gościnny występ aktora w serialu dramatycznym

Colman Domingo - "Euforia"

Ernest Harden Jr. - "The Pitt" - ZWYCIĘZCA

Jeff Kober - "The Pitt"

Jeff Hiller - "Jedyna"

Jonathan Pryce - "Kulawe konie"

Bradley Whitford - "Dyplomatka"

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Najlepszy gościnny występ aktorki w serialu dramatycznym

Brittany Allen - "The Pitt"

Tal Anderson - "The Pitt"

Tina Ivlev - "The Pitt" Miriam Shor - "Jedyna"

Merritt Wever - "Pozłacany wiek"

Shailene Woodley - "Paradise" - ZWYCIĘŻCZYNI

Najlepszy gościnny występ aktora w serialu komediowym

Michael J. Fox - "Terapia bez trzymanki"

Brett Goldstein - "Terapia bez trzymanki"

Hamish Linklater - "Wdowia zatoka"

Christopher McDonald - "Hacks"

Rob Reiner - "The Bear" - ZWYCIĘZCA

Connor Storrie - "Saturday Night Live"

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Najlepszy gościnny występ aktorki w serialu komediowym

Leslie Bibb - "Hacks"

Cherry Jones - "Hacks"

Laurie Metcalf - "Hacks"

Kaitlin Olson - "Hacks"

Lauren Weedman - "Hacks"

Betty Gilpin - "Wdowia zatoka" - ZWYCIĘŻCZYNI

Jamie Lee Curtis - "The Bear"

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.