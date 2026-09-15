Emmy 2026 rozdane. Serial Apple TV pobił rekord
Nagrody Emmy 2026 rozdane. 78. gala właśnie się zakończyła, a my poznaliśmy tegorocznych zwycięzców. Triumfował jeden serial, który zdobył najwięcej statuetek, a przy okazji pobił rekord w ich ilości.
Poznaliśmy zwycięzców 78. gali rozdania nagród Emmy. Telewizyjne Oscary zostały już przyznane i przy okazji padł rekord. Serial od Apple TV, który był niekwestionowanym zwycięzcą, zgarnął najwięcej statuetek w historii. Kto jeszcze triumfował na tegorocznym wydarzeniu? Oto wyniki.
Emmy 2026 - wyniki. Który serial zdobył najwięcej nagród?
W tym roku triumfował przede wszystkim serial "Wdowia zatoka" od Apple TV, który zgarnął 14 statuetek. Do tej pory żadnej innej produkcji odcinkowej się to nie udało, a zatem nie dość, że poznaliśmy zwycięzcę, to jeszcze padł rekord. Matthew Rhys, który gra w serialu główną rolę, jest również pierwszym aktorem w historii, który podczas jednej gali zgarnął nagrody w dwóch głównych kategoriach - za najlepszego aktora w serialu komediowym i za najlepszego aktora w miniserialu.
Za "Wdowią zatoką" uplasowały się następujące seriale: "Chętni na seks" (7), "The Pitt" (6), "Jedyna" (6), "Spider-Noir" (5), "Muppety" (4), "Awantura" (3), "Miłość w spektrum" (3), "Margo jest spłukana" (3), "Palm Royale" (3), "Bestia we mnie" (2), "Bridgertonowie" (2), "Fallout" (2), "Primal" (2), "Hacks" (2), "Moja mama Jayne" (2), "David Attenborough: Świat oceanów" (2), "Niezwykłe szlachetne stworzenia" (2).
Oto wyniki w wybranych kategoriach:
- "Znajomi i sąsiedzi"
- "Dyplomatka"
- "Pozłacany wiek"
- "Paradise"
- "The Pitt" - ZWYCIĘZCA
- "Kulawe konie"
Najlepszy serial komediowy
- "Misja: Podstawówka"
- "The Bear"
- "Margo jest spłukana"
- "Nikt tego nie chce"
- "Zbrodnie po sąsiedzku"
- "Terapia bez trzymanki"
- "Wdowia zatoka" - ZWYCIĘZCA
Najlepszy miniserial lub antologia
- "To jej wina"
- "Bestia we mnie"
- "Awantura"
- "Chętni na seks" - ZWYCIĘZCA
- "Love Story"
Najlepszy film telewizyjny
- "Niezwykle szlachetne stworzenia" - ZWYCIĘZCA
- "Sojusznicy"
- "Miss You, Love You"
- "Ludzie, których spotykamy na wakacjach"
- "Jack Ryan Toma Clancy'ego: Wojna Duchów"
Najlepszy aktor w serialu dramatycznym
- Sterling K. Brown "Paradise"
- Gary Oldman "Kulawe konie"
- Mark Ruffalo "Grupa zadaniowa"
- Noah Wyle "The Pitt" - ZWYCIĘZCA
- Rufus Sewell "Dyplomatka"
Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym
- Keri Russell "Dyplomatka"
- Rhea Seehorn "Jedyna" - ZWYCIĘŻCZYNI
- Zendaya "Euphoria"
- Chase Infiniti "Testamenty"
- Carrie Coon "Pozłacany wiek"
Najlepszy aktor w serialu komediowym
- Steve Carell "Rooster"
- Matthew Rhys "Wdowia Zatoka" - ZWYCIĘZCA
- Jason Segel "Terapia bez trzymanki"
- Martin Short "Zbrodnie po sąsiedzku"
- Yahya Abdul-Mateen II "Wonder Man"
Najlepsza aktorka w serialu komediowym
- Elle Fanning "Margo jest spłukana"
- Lisa Kudrow "Wielki powrót"
- Jean Smart "Hacks" - ZWYCIĘŻCZYNI
- Quinta Brunson "Misja: podstawówka"
- Ayo Edebiri "The Bear"
Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym
- Patrick Ball - "The Pitt"
- Shawn Hatosy - "The Pitt"
- Gerran Howell - "The Pitt"
- Billy Crudup - "The Morning Show"
- Jack Lowden - "Kulawe konie"
- Tom Pelphrey - "Grupa zadaniowa" - ZWYCIĘZCA
- Carlos-Manuel Vesga - "Jedyna"
Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym
- Taylor Dearden - "The Pitt"
- Fiona Dourif - "The Pitt"
- Katherine LaNasa - "The Pitt"
- Sepideh Moafi - "The Pitt"
- Allison Janney - "Dyplomatka" - ZWYCIĘŻCZYNI
- Julianne Nicholson - "Paradise"
- Karolina Wydra - "Jedyna"
Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym
- Paul W. Downs "Hacks"
- Harrison Ford "Terapia bez trzymanki"
- Colman Domingo "Cztery pory roku"
- Nick Offerman "Margo jest spłukana"
- Stephen Root "Wdowia Zatoka" - ZWYCIĘZCA
- Michael Urie "Terapia bez trzymanki"
- Tyler James Williams "Misja: podstawówka"
Najlepszy aktor w miniserialu, antologii lub filmie telewizyjnym
- Oscar Isaac "Awantura"
- Matthew Rhys "Bestia we mnie" - ZWYCIĘZCA
- Charlie Hunnam "Potwór: Historia Eda Geina"
- Jason Bateman "Black Rabbit"
- Riz Ahmed "Bait"
Najlepsza aktorka w miniserialu, antologii lub filmie telewizyjnym
- Claire Danes - "Bestia we mnie"
- Sally Field - "Niezwykle szlachetne stworzenia" - ZWYCIĘŻCZYNI
- Carey Mulligan - "Awantura"
- Sarah Pidgeon - "Love Story"
- Sarah Snook - "To jej wina"
Najlepszy aktor drugoplanowy w miniserialu, antologii lub filmie telewizyjnym
- Jason Bateman "Chętni na seks"
- Richard Gadd "Półbrat"
- David Harbour "Chętni na seks" - ZWYCIĘZCA
- Richard Jenkins "Chętni na seks"
- Nick Offerman "Śmierć od pioruna"
- Charles Melton "Awantura"
Najlepsza aktorka w miniserialu, antologii lub filmie telewizyjnym
- Linda Cardellini - "Chętni na seks" - ZWYCIĘŻCZYNI
- Joy Sunday - "Chętni na seks"
- Dakota Fanning - "To jej wina"
- Laurie Metcalf - "Potwór: Historia Eda Geina"
- Youn Yuh-jung - "Awantura"
- Constance Zimmer - "Love Story"
Najlepszy gościnny występ aktora w serialu dramatycznym
- Colman Domingo - "Euforia"
- Ernest Harden Jr. - "The Pitt" - ZWYCIĘZCA
- Jeff Kober - "The Pitt"
- Jeff Hiller - "Jedyna"
- Jonathan Pryce - "Kulawe konie"
- Bradley Whitford - "Dyplomatka"
Najlepszy gościnny występ aktorki w serialu dramatycznym
- Brittany Allen - "The Pitt"
- Tal Anderson - "The Pitt"
- Tina Ivlev - "The Pitt" Miriam Shor - "Jedyna"
- Merritt Wever - "Pozłacany wiek"
- Shailene Woodley - "Paradise" - ZWYCIĘŻCZYNI
Najlepszy gościnny występ aktora w serialu komediowym
- Michael J. Fox - "Terapia bez trzymanki"
- Brett Goldstein - "Terapia bez trzymanki"
- Hamish Linklater - "Wdowia zatoka"
- Christopher McDonald - "Hacks"
- Rob Reiner - "The Bear" - ZWYCIĘZCA
- Connor Storrie - "Saturday Night Live"
Najlepszy gościnny występ aktorki w serialu komediowym
- Leslie Bibb - "Hacks"
- Cherry Jones - "Hacks"
- Laurie Metcalf - "Hacks"
- Kaitlin Olson - "Hacks"
- Lauren Weedman - "Hacks"
- Betty Gilpin - "Wdowia zatoka" - ZWYCIĘŻCZYNI
- Jamie Lee Curtis - "The Bear"
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Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.