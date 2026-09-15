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Emmy 2026 rozdane. Serial Apple TV pobił rekord

Nagrody Emmy 2026 rozdane. 78. gala właśnie się zakończyła, a my poznaliśmy tegorocznych zwycięzców. Triumfował jeden serial, który zdobył najwięcej statuetek, a przy okazji pobił rekord w ich ilości.

Anna Bortniak
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nagrody emmy 2026 wyniki kto wygral seriale
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Poznaliśmy zwycięzców 78. gali rozdania nagród Emmy. Telewizyjne Oscary zostały już przyznane i przy okazji padł rekord. Serial od Apple TV, który był niekwestionowanym zwycięzcą, zgarnął najwięcej statuetek w historii. Kto jeszcze triumfował na tegorocznym wydarzeniu? Oto wyniki.

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Emmy 2026 - wyniki. Który serial zdobył najwięcej nagród?

W tym roku triumfował przede wszystkim serial "Wdowia zatoka" od Apple TV, który zgarnął 14 statuetek. Do tej pory żadnej innej produkcji odcinkowej się to nie udało, a zatem nie dość, że poznaliśmy zwycięzcę, to jeszcze padł rekord. Matthew Rhys, który gra w serialu główną rolę, jest również pierwszym aktorem w historii, który podczas jednej gali zgarnął nagrody w dwóch głównych kategoriach - za najlepszego aktora w serialu komediowym i za najlepszego aktora w miniserialu.

Za "Wdowią zatoką" uplasowały się następujące seriale: "Chętni na seks" (7), "The Pitt" (6), "Jedyna" (6), "Spider-Noir" (5), "Muppety" (4), "Awantura" (3), "Miłość w spektrum" (3), "Margo jest spłukana" (3), "Palm Royale" (3), "Bestia we mnie" (2), "Bridgertonowie" (2), "Fallout" (2), "Primal" (2), "Hacks" (2), "Moja mama Jayne" (2), "David Attenborough: Świat oceanów" (2), "Niezwykłe szlachetne stworzenia" (2).

Oto wyniki w wybranych kategoriach:

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Najlepszy serial dramatyczny

  • "Znajomi i sąsiedzi"
  • "Dyplomatka"
  • "Pozłacany wiek"
  • "Paradise"
  • "The Pitt" - ZWYCIĘZCA
  • "Kulawe konie"

Najlepszy serial komediowy

  • "Misja: Podstawówka"
  • "The Bear"
  • "Margo jest spłukana"
  • "Nikt tego nie chce"
  • "Zbrodnie po sąsiedzku"
  • "Terapia bez trzymanki"
  • "Wdowia zatoka" - ZWYCIĘZCA
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Najlepszy miniserial lub antologia

  • "To jej wina"
  • "Bestia we mnie"
  • "Awantura"
  • "Chętni na seks" - ZWYCIĘZCA
  • "Love Story"
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Najlepszy film telewizyjny

  • "Niezwykle szlachetne stworzenia" - ZWYCIĘZCA
  • "Sojusznicy"
  • "Miss You, Love You"
  • "Ludzie, których spotykamy na wakacjach"
  • "Jack Ryan Toma Clancy'ego: Wojna Duchów"

Najlepszy aktor w serialu dramatycznym

  • Sterling K. Brown "Paradise"
  • Gary Oldman "Kulawe konie"
  • Mark Ruffalo "Grupa zadaniowa"
  • Noah Wyle "The Pitt" - ZWYCIĘZCA
  • Rufus Sewell "Dyplomatka"
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Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym

  • Keri Russell "Dyplomatka"
  • Rhea Seehorn "Jedyna" - ZWYCIĘŻCZYNI
  • Zendaya "Euphoria"
  • Chase Infiniti "Testamenty"
  • Carrie Coon "Pozłacany wiek"

Najlepszy aktor w serialu komediowym

  • Steve Carell "Rooster"
  • Matthew Rhys "Wdowia Zatoka" - ZWYCIĘZCA
  • Jason Segel "Terapia bez trzymanki"
  • Martin Short "Zbrodnie po sąsiedzku"
  • Yahya Abdul-Mateen II "Wonder Man"

Najlepsza aktorka w serialu komediowym

  • Elle Fanning "Margo jest spłukana"
  • Lisa Kudrow "Wielki powrót"
  • Jean Smart "Hacks" - ZWYCIĘŻCZYNI
  • Quinta Brunson "Misja: podstawówka"
  • Ayo Edebiri "The Bear"

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym

  • Patrick Ball - "The Pitt"
  • Shawn Hatosy - "The Pitt"
  • Gerran Howell - "The Pitt"
  • Billy Crudup - "The Morning Show"
  • Jack Lowden - "Kulawe konie"
  • Tom Pelphrey - "Grupa zadaniowa" - ZWYCIĘZCA
  • Carlos-Manuel Vesga - "Jedyna"

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym

  • Taylor Dearden - "The Pitt"
  • Fiona Dourif - "The Pitt"
  • Katherine LaNasa - "The Pitt"
  • Sepideh Moafi - "The Pitt"
  • Allison Janney - "Dyplomatka" - ZWYCIĘŻCZYNI
  • Julianne Nicholson - "Paradise"
  • Karolina Wydra - "Jedyna"

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym

  • Paul W. Downs "Hacks"
  • Harrison Ford "Terapia bez trzymanki"
  • Colman Domingo "Cztery pory roku"
  • Nick Offerman "Margo jest spłukana"
  • Stephen Root "Wdowia Zatoka" - ZWYCIĘZCA
  • Michael Urie "Terapia bez trzymanki"
  • Tyler James Williams "Misja: podstawówka"

Najlepszy aktor w miniserialu, antologii lub filmie telewizyjnym

  • Oscar Isaac "Awantura"
  • Matthew Rhys "Bestia we mnie" - ZWYCIĘZCA
  • Charlie Hunnam "Potwór: Historia Eda Geina"
  • Jason Bateman "Black Rabbit"
  • Riz Ahmed "Bait"

Najlepsza aktorka w miniserialu, antologii lub filmie telewizyjnym

  • Claire Danes - "Bestia we mnie"
  • Sally Field - "Niezwykle szlachetne stworzenia" - ZWYCIĘŻCZYNI
  • Carey Mulligan - "Awantura"
  • Sarah Pidgeon - "Love Story"
  • Sarah Snook - "To jej wina"
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Najlepszy aktor drugoplanowy w miniserialu, antologii lub filmie telewizyjnym

  • Jason Bateman "Chętni na seks"
  • Richard Gadd "Półbrat"
  • David Harbour "Chętni na seks" - ZWYCIĘZCA
  • Richard Jenkins "Chętni na seks"
  • Nick Offerman "Śmierć od pioruna"
  • Charles Melton "Awantura"

Najlepsza aktorka w miniserialu, antologii lub filmie telewizyjnym

  • Linda Cardellini - "Chętni na seks" - ZWYCIĘŻCZYNI
  • Joy Sunday - "Chętni na seks"
  • Dakota Fanning - "To jej wina"
  • Laurie Metcalf - "Potwór: Historia Eda Geina"
  • Youn Yuh-jung - "Awantura"
  • Constance Zimmer - "Love Story"
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Najlepszy gościnny występ aktora w serialu dramatycznym

  • Colman Domingo - "Euforia"
  • Ernest Harden Jr. - "The Pitt" - ZWYCIĘZCA
  • Jeff Kober - "The Pitt"
  • Jeff Hiller - "Jedyna"
  • Jonathan Pryce - "Kulawe konie"
  • Bradley Whitford - "Dyplomatka"
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Najlepszy gościnny występ aktorki w serialu dramatycznym

  • Brittany Allen - "The Pitt"
  • Tal Anderson - "The Pitt"
  • Tina Ivlev - "The Pitt" Miriam Shor - "Jedyna"
  • Merritt Wever - "Pozłacany wiek"
  • Shailene Woodley - "Paradise" - ZWYCIĘŻCZYNI

Najlepszy gościnny występ aktora w serialu komediowym

  • Michael J. Fox - "Terapia bez trzymanki"
  • Brett Goldstein - "Terapia bez trzymanki"
  • Hamish Linklater - "Wdowia zatoka"
  • Christopher McDonald - "Hacks"
  • Rob Reiner - "The Bear" - ZWYCIĘZCA
  • Connor Storrie - "Saturday Night Live"
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Najlepszy gościnny występ aktorki w serialu komediowym

  • Leslie Bibb - "Hacks"
  • Cherry Jones - "Hacks"
  • Laurie Metcalf - "Hacks"
  • Kaitlin Olson - "Hacks"
  • Lauren Weedman - "Hacks"
  • Betty Gilpin - "Wdowia zatoka" - ZWYCIĘŻCZYNI
  • Jamie Lee Curtis - "The Bear"
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Anna Bortniak
Redaktor

Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.

Tagi:
Emmynagrody
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