Najlepsze filmy na jesień. Przeglądamy wspaniałe nowości

Okrągłe urodziny zwykle oznaczają wielkie świętowanie. Nie inaczej jest w przypadku Plusa, który od 1996 roku konsekwentnie rozwija usługi telefonii komórkowej, internetu i rozrywki, wprowadzając technologie, które przez trzy dekady zmieniały sposób komunikowania się milionów Polaków. 30. rocznica powstania serwisu to idealny czas, by przekonać się o jego najnowszej ofercie, a w tym konkretnym przypadku - dostępach do serwisów streamingowych oraz filmów, które są ich częścią.

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Plus - oferta jubileuszowa. Specjalne promocje na pakiety streamingowe

Nie powinno być zaskoczeniem, że jednym z elementów jubileuszowej oferty jest promocja skierowana do użytkowników platform streamingowych, którzy korzystają z ich usług i oglądają najnowsze seriale oraz filmy. Jak informuje na swojej oficjalnej stronie Plus, od 1 października do 3 listopada 2026 roku klienci Plusa i Polsat Box, którzy podpiszą nową umowę lub przedłużą dotychczasową, mogą skorzystać z trzech popularnych serwisów w ramach wyjątkowej na tle rynku cenie. Oto dostępne pakiety:

Amazon Prime, Apple TV i Disney+ - razem za 30 zł/mies.

Amazon Prime, Apple TV i SkyShowtime - razem za 30 zł/mies.

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PLUS - OFERTA STREAMINGOWA

Filmy do obejrzenia na jesień. Najlepsze tytuły w streamingu

Skorzystanie z opisanej wyżej oferty naturalnie oznacza dostęp do filmów, które wchodzą w skład każdej z wymienionych platform streamingowych. Postanowiliśmy przybliżyć najlepsze tytuły, które mają w swojej ofercie. Nie ma wątpliwości - jest z czego wybierać.

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Amazon Prime

Iluzja 3

Gdy idąca w ślady słynnych Jeźdźców trójka utalentowanych iluzjonistów - Bosco (Dominic Sessa), Charlie (Justice Smith) i June (Ariana Greenblatt) - konfrontuje się z jednym z członków oryginalnej grupy, J. Danielem Atlasem (Jesse Eisenberg), dochodzi do niespodziewanego sojuszu. Młodsze i starsze pokolenie magików łączy siły, by pokonać wpływową Veronicę Vandenberg (Rosamund Pike), stojącą na czele dochodowego, diamentowego biznesu. Wyczekiwany powrót kultowej serii, wzmocniony o nowych, zdolnych aktorów.

kadr z filmu "Iluzja 3"

Wielki Marty

Marty Mauser (Timothée Chalamet) na co dzień pracuje w sklepie obuwniczym jako sprzedawca. To życie jednak nie przynosi mu satysfakcji - zwłaszcza, że prowadzi drugie: jest jednym z najlepszych graczy tenisa stołowego i reprezentuje swój kraj w zawodach. Gdy bierze udział w mistrzostwach świata w ping-ponga, idzie mu znakomicie, praktycznie każdy rywal w starciu z nim jest bez szans. W finale Marty przegrywa jednak z Japończykiem, Koto Endo. Rozgoryczony i wściekły decyduje się zrobić wszystko, by za wszelką cenę powrócić na szczyt i zyskać upragnioną chwałę.

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kadr z filmu "Wielki Marty"

Apple TV

Czas krwawego księżyca

Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) jest weteranem I wojny światowej. Mężczyzna powraca do rodzinnej miejscowości Fairfax, którą wyróżnia to, że właścicielami sporej części ziem i jednocześnie dysponentami złóż ropy, jest indiańskie plemię Osagów. W ich rodziny wżenili się biali ludzie, tym samym stając się kolejnymi w kolejce do bogactwa. Społeczność jest zakulisowo dyrygowana przez wuja Ernesta, Wiliama Hale'a (Robert De Niro). Ten znajduje siostrzeńcowi pracę, dzięki której wkrótce poznaje i żeni się z jedną z członkiń plemienia, Mollie (Lily Gladstone). Wkrótce zaczyna dochodzić do morderstw na Osagach. Jeden z najlepszych i zarazem niedocenionych filmów Martina Scorsese.

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kadr z filmu "Czas krwawego księżyca"

Katastrofa w duecie

Akcja filmu rozgrywa się w 1987 roku. Amerykański pilot Troy Kelly (Ryan Reynolds) ledwo uszedł z życiem po tym, jak jego samolot w trakcie misji zderzył się z radziecką maszyną na terenie ZSRR. Pokiereszowany Kelly zostaje odnaleziony przez Nikołaja Ustinowa (Kenneth Branagh) - byłego funkcjonariusza KGB. Wbrew obawom Troya, jego nowy towarzysz nie ma wobec niego złych zamiarów - wręcz przeciwnie, okazuje się dozgonnie zafascynowany Ameryką i jej kulturą. Po namowie decyduje się pomóc Troyowi w ucieczce z kraju, a ich wyprawa wkrótce zwraca uwagę Aleksandra Wolkowa (Marcin Dorociński) - wysoko postawionego, ambitnego oficera służb radzieckich.

kadr z filmu "Katastrofa w duecie"

Disney+

Toy Story 5

Odkąd Chudy odszedł, by pomóc porzuconym zabawkom znaleźć właścicieli, sprawy w świecie głównych bohaterów serii mają się inaczej - Jessie przejęła dowodzenie w pokoju Bonnie, a jej zastępcą został sam Buzz Astral. Dziewczynka wkrótce znajduje sobie nowe zajęcie w postaci bawienia na przypominającym żabę tablecie imieniem Lilypad. Zabawki będą musieli stawić czoła technologicznemu zagrożeniu i odzyskać uwagę dziewczynki. Piąta część kultowej animowanej serii, na której - można to już powiedzieć - wychowują się pokolenia.

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kadr z filmu "Toy Story 5"

Czy mnie słychać?

Alex Novak (Will Arnett) to mężczyzna w średnim wieku, który właśnie rozstaje się z żoną Tess (Laura Dern). Oboje wiedli dotychczas ułożone życie dość typowego małżeństwa, jednak od dłuższego czasu pomiędzy nimi coś się wypalało. Alex, niemogący poradzić sobie z nową rzeczywistością, decyduje się na radykalny i absolutnie niespodziewany krok - bierze udział w amatorskim stand-upie w jednym z pobliskich pubów. Główny bohater w ten sposób zaczyna konfrontować się z własnymi emocjami i frustracjami.

kadr z filmu "Czy mnie słychać?"

SkyShowtime

Reminders of Him. Cząstka Ciebie, którą znam

Kenna (Maika Monroe) po latach nieobecności wraca do miasta, w którym dawniej mieszkała. Dziewczyna właśnie wyszła z więzienia, do którego trafiła niedługo po śmiertelnym wypadku, w którym życie stracił jej chłopak, Scotty. Ich córka Diem została odebrana tuż po porodzie i wychowywana przez niedoszłych teściów, rodziców zmarłego. Na miejscu okazuje się, że dziadkom dziewczynki w opiece nad nią pomaga Ledger (Tyriq Withers), przyjaciel Scotty'ego. Pomiędzy nim a Kenną stopniowo zaczyna rodzić się uczucie.

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kadr z filmu "Reminders of Him. Cząstka ciebie, którą znam"

Wyspa tajemnic

Akcja filmu rozgrywa się w szpitalu dla obłąkanych przestępców. To właśnie tam trafia dwóch stróżów prawa - Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio) i Chuck Aule (Mark Ruffalo). Mężczyźni prowadzą śledztwo w sprawie tajemniczego zniknięcia jednej z pacjentek - kobieta zniknęła z zamkniętego pokoju, gdzie w oknach znajdowały się kraty. Wkrótce nad wyspę nadciąga huragan, przez co łączność z resztą świata zostaje zerwana. Kolejny w tym zestawieniu klasyk Martina Scorsese, jeden z najlepszych thrillerów XXI wieku.

kadr z filmu "Wyspa tajemnic"

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