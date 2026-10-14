Co z Batmanem 2? Robert Pattinson wreszcie przerwał milczenie
Robert Pattinson potwierdził, że prace nad filmem "The Batman Part II" zostały wstrzymane, ale nie traci wiary. Aktor podkreślił, że przerwa ma być krótka, a po wszystkim on oraz reżyser wszystko sobie poukładają.
Studio DC na początku października przekazało, że Matt Reeves z powodów rodzinnych musi przerwać prace na "Batmanem 2", co widzowie przyjęli z niedowierzaniem. Czy naprawdę są tak bezduszni? Wątpię. Przez lata zdążyło im się już nazbierać i teraz dają temu upust. Przypomnijmy, że produkcja z Człowiekiem-Nietoperzem miała pierwotnie zadebiutować w 2025 roku. Następnie premierę zapowiedziano na październik 2026 roku, aby później przesunąć ją na październik 2027 roku.
Niektórych fanów te doniesienia mogły zaskoczyć, a niektórzy już przyzwyczaili się do tego, że "Batman 2" jest nieustannie przekładany. Jest jednak cień szansy, że wspomniana przerwa nie będzie długa i możemy przypuszczać, że w konsekwencji nie wpłynie na prace nad "dwójką". Na ten temat wypowiedział się Robert Pattinson, odtwórca głównej roli. Jego słowa napawają nadzieją, że jeszcze nie wszystko stracone.
Robert Pattinson o The Batman Part II. Aktor twierdzi, że przerwa będzie krótka
Pattinson do tej pory nie wypowiadał się na temat "Batmana 2". Podczas brytyjskiej premiery swojego nowego filmu "Primetime" na Festiwalu FIlmowym w Londynie przerwał milczenie i po raz pierwszy skomentował ogłoszenie o wstrzymaniu prac nad superbohaterską produkcją ze świata DC. Jego wypowiedź jest lakoniczna, ale wciąż napawa nadzieją, że nie wszystko stracone:
Robimy sobie krótką przerwę, a potem wszystko sobie poukładamy.
Według najnowszych informacji premiera produkcji zaplanowana jest na 18 lutego 2028 r. i na ten moment nie wiadomo jeszcze, czy wstrzymanie prac na "dwójką" wpłynie na tę datę. Miejmy nadzieję, że skoro Pattinson wspomniał o krótkiej przerwie, to być może niedyspozycja Reevesa jest chwilowa i ekipa "Batmana" niebawem spotka się ponownie.
W obsadzie ponownie pojawią się: Robert Pattinson, Andy Serkis i Colin Farrell, którzy wracają do ról kolejno Batmana, Alfreda i Pingwina. Dołączą do nich: Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Brian Tyree Henry, Jayme Lawson, Charles Dance, Gil Perez-Abraham oraz Sebastian Koch.
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Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.