Odyseję obejrzysz w domu. Największy hit tego roku leci do VOD

Mogła ci się „Odyseja” nie podobać, ale nie zaprzeczysz, że w kinach dawno już nie było filmu, o którym dyskutował każdy, na temat którego głos zabierali wszyscy - naukowcy i badacze, akademicy, dziennikarze, blogerzy, influencerzy, twój tata i koleżanka. Z dnia na dzień wszyscy stali się znawcami Homera lub kina, albo jednego i drugiego; czuli wewnętrzny przymus, by opowiedzieć się po którejś ze stron - atakować, bronić, lub podkreślać, że są ponad tymi plemiennymi wojenkami (a między wierszami i tak sugerować, do której opinii im najbliżej). I o ile nie znoszę, kiedy dzieła kultury wywołują tak wiele negatywnych emocji, o tyle zawsze cieszy, gdy kino znów staje się tematem. Ostatecznie to właśnie ono wygrało - bilety schodziły jak świeże chlebki, każdy chciał tę „Odyseję” sprawdzić i się przekonać. Film odniósł wielki sukces komercyjny i - ostatecznie - spodobał się zdecydowanej większości odbiorców. Kina świętowały. Fajnie.

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A teraz Odyseusz dopłynie do bibliotek naszych serwisów streamingowych - i z pewnością wyląduje na 1. miejscu listy top 10 najpopularniejszych nowości, nabijając obrazowi kolejne wyświetlenia. Kiedy to się wydarzy?

Odyseja online. Kiedy premiera w VOD? Gdzie obejrzeć?

Światowa premiera „Odysei” w streamingu odbędzie się za miesiąc, 17 listopada 2026 r. - i tego samego dnia ukaże się na nośnikach fizycznych (4K UHD i Blu-ray). Jest to data globalna, bowiem również w polskim Prime Video możemy już zobaczyć kartę przedsprzedaży w wersji cyfrowej - w cenie 54,99 zł (albo 47.99 w wersji SD). Nie wiemy, ile będzie kosztować „wypożyczenie” tytułu (czyli dostęp na 48 godzin), ale zapewne cena będzie odpowiednio niższa. Przy okazji tytuł pojawi się też prawdopodobnie w najpopularniejszych wypożyczalniach VOD, jak np. Rakuten.

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Jeśli zaś chodzi o premierę w streamingu w modelu abonamentowym - na nią poczekamy dłużej. Daty wciąż nie ustalono, ale za punkt odniesienia możemy wziąć wcześniejsze premiery Universalu, które odniosły sukces - jak choćby inny film Nolana, „Oppenheimera” (pamiętajmy, że sukces kasowy istotnie wydłuża okno dystrybucyjne, a tu mówimy o najlepiej zarabiającym obrazie w portfolio twórcy). Biorąc pod uwagę, że odstęp między polskim debiutem kinowym i abonamentowym poprzedniego dzieła wynosił 244 dni, możemy wstępnie prognozować, że „Odyseja” trafi do streamingu - najpewniej również SkyShowtime - w pierwszym kwartale 2027 r. Z naciskiem na marzec.

W swoim najnowszym dziele Nolan przedstawił swoją wersję „Odysei” Homera - historii Odyseusza, który po zakończeniu wojny trojańskiej próbuje wrócić do domu, na Itakę. Na drodze bohatera stają bogowie, potwory i kolejne niebezpieczeństwa, a jego żona Penelopa i syn Telemach czekają na powrót męża, ojca i władcy. W epickim widowisku występują m.in. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson i Zendaya. Film okazał się niespodziewanie wielkim hitem, zarabiając ponad 1,7 mld dol. na całym świecie i stając się największym przebojem w historii studia Universal Pictures.

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