"Kaos" to jakiś obłęd. Na nowym serialu Netfliksa ubawiłem się jak prosię

Z góry uprzedzę purystów - ta szalona, nowoczesna interpretacja mitologii nie jest jej przesadnie wierna. Siłą rzeczy. Spora część greckich legend przewija się przez tę wielowątkową fabułę, jednak scenariusz wykorzystuje ich podstawy lub elementy, by dopasować je do nowej, zwariowanej wizji. To jedna wielka zabawa, żonglerka mitycznymi postaciami i motywami, która służy opowiedzeniu innej historii. Twórcom udaje się w kreatywny sposób ogrywać znane nuty i zgrabnie wtapiać je w dzisiejsze brzmienia - dlatego też (a jest to zaledwie wierzchołek lodowej góry) Eurydyka jest zmęczona egzaltowanym, popisującym się publicznie swoją miłością Orfeuszem, Charon to były chłopak Prometeusza, Meduza to podziemna funkcjonariuszka średniego szczebla, a Olimp przypomina kiczowatą willę na wynajem.



„Kaos”, fantastycznie łącząc starożytne zwyczaje i archetypy ze współczesnym światem (kolejne przykłady: skryta osoba transseksualna jest dzieckiem Amazonki, która musi wygnać każdego syna w okresie dojrzewania, a rutynowa ceremonia rządowa obejmuje równie rutynowe złożenie ofiary z człowieka), okazuje prawdziwie mięsistą, neurotyczną komedią. Skutecznie podsyca płomień czarnego humoru, który ogrzewa większość scen; bawi pomysłowością i absorbuje uwagę. Chyba każda z koncepcji twórców sprawiła mi sporo frajdy.



I chociaż wplatanie niechrześcijańskiej mitologii w świecką teraźniejszość nie jest aż tak nowatorskie (patrz: Marvel, Neil Gaiman i wiele, wiele innych), autorka tej serii kroczy swoją własną ścieżką, wykazując się tą niesłychaną, niepokojąco-komiczną wrażliwością, znaną z pewnego serialu z 2017 r. Zgadza się: za scenariusz odpowiada znakomita Charlie Covell, która wcześniej adaptowała scenariusz cudownego „The End of the F***ing World”.