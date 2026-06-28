Najlepsze filmy na faktach w Prime Video. TOP 11

Historie, które wydarzyły się naprawdę, są dla twórców filmowych zwykle pełnym potencjału materiałem na film. Mowa o historycznych wydarzeniach, życiorysach konkretnych, zwykle na swój sposób wyjątkowych postaci. Jesteśmy przeprowadzani przez te sytuacje, śledzimy losy bohaterów z pełną świadomością, że to, co widzimy na ekranie, jest przełożeniem na wielki ekran części, większości, lub całości wydarzeń. Sprawdzamy, co ma do zaoferowania Prime Video, jeśli chodzi o filmy oparte na faktach.

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Prime Video: filmy na faktach. TOP 11 tytułów

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11. Eden

Rok produkcji: 2024

Czas trwania: 129 minut

Reżyser: Ron Howard

Obsada: Jude Law, Ana de Armas, Vanessa Kirby, Daniel Brühl, Sydney Sweeney

Centralnymi postaciami filmu są dr Friedrich Ritter (Law) i Dora Strauch (Kirby). Para ucieka z rodzinnych Niemiec, odrzucając dotychczasowe wartości i styl życia. Trafiają na wyspę Floreana na Galapagos, jednak ich samotnicza, wspólna utopia rozgrywająca się z dala od cywilizacji nie trwa długo. Z biegiem czasu na wyspie pojawiają się kolejni ludzie, co znacząco komplikuje egzystencję na wyspie i sprawia, że utopia chyli się ku upadkowi. Ron Howard oparł tę historię na prawdziwych wydarzeniach. Ritter, jego eskapada ku wolności na wyspę i tajemnicze wydarzenia, które miały na niej miejsce - to wszystko działo się naprawdę.

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10. Lee. Na własne oczy

Rok produkcji: 2023

Czas trwania: 116 minut

Reżyser: Ellen Kuras

Obsada: Kate Winslet, Andy Samberg, Alexander Skarsgård, Marion Cotillard

Ellen Kuras opowiada historię Elizabeth "Lee" Miller. Główna bohaterka (Winslet) jest modelką, która stopniowo rozwija się coraz bardziej jako fotografka. Wkrótce dochodzi do wybuchu II wojny światowej, a Lee znajduje pracę w londyńskim oddziale Vogue'a. Frustracja spowodowana tym, jak mężczyźni ją traktują i jakie zlecają zadania, sprawia, że Miller decyduje się zawalczyć o możliwość wyjazdu na front i pracy w roli fotografki wojennej.

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9. Argentyna 1985

Rok produkcji: 2022

Czas trwania: 140 minut

Reżyser: Santiago Mitre

Obsada: Ricardo Darín, Peter Lanzani, Alejandra Flechner, Norman Briski

Laureat Złotego Globu za najlepszy film nieanglojęzyczny. To inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia dwóch prokuratorów - Julio Strassera (Darín) i Luisa Morena Ocampo (Lanzani). Obaj mężczyźni w 1985 roku odważyli się wykonać krok, którego nikt inny nie zrobił - podjęli dochodzenie i zaczęli ściganie zbrodni dokonanych przez krwawą, argentyńską dyktaturę wojskową. Niezrażeni znacznymi wpływami wojska w kruchej demokracji, bohaterowie zbierają zespół młodych prawników i walczą o sprawiedliwość dla ofiar wojskowej junty.

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8. Ministerstwo Niebezpiecznych Drani

Rok produkcji: 2024

Czas trwania: 120 minut

Reżyser: Guy Ritchie

Obsada: Henry Cavill, Eiza González, Alan Ritchson, Hero Fiennes Tiffin

Film jedynego w swoim rodzaju Guya Ritchiego przedstawia nieco podkoloryzowaną fabularnie wersję operacji Postmaster - tajnej brytyjskiej operacji specjalnej, której celem było wejście na pokład włoskich i niemieckich statków zacumowanych w porcie, a następnie odpłynięcie nimi do Lagos. Dowódcą akcji był Gus-March Phillips, w którego w filmie wciela się Henry Cavill. "Ministerstwo Niebezpiecznych Drani" to raczej komedia akcji, w której nie brakuje spektakularnych scen, a dowodzona przez filmowego Gusa ekipa, składająca się z nietypowych indywidualistów, wyrusza na śmiałą, niekonwencjonalną i szaloną misję przeciwko nazistom. Dobra zabawa.

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7. Mój piękny syn

Rok produkcji: 2018

Czas trwania: 120 minut

Reżyser: Felix Van Groeningen

Obsada: Steve Carell, Timothée Chalamet, Maura Tierney, Amy Ryan

Jeden z najgłośniejszych filmów z udziałem - wówczas jeszcze mającego status wschodzącej gwiazdy - Timothee Chalameta. Młody aktor wcielił się wówczas w Nica - młodego chłopaka zmagającego się z uzależnieniem od narkotyków. Choć to czołowy wątek filmu, jest on przedstawiany mocniej z perspektywy ojca (Steve Carell), dziennikarza Davida Sheffa, uświadamiającego sobie własną bezradność wobec problemów, z którymi się zmaga jego syn. Cała historia jest oparta na prawdziwych przeżyciach Sheffa, który napisał (będącą podstawą do napisanego później scenariusza) książkę Beautiful Boy: A Father's Journey Through His Son's Addiction. To łamiąca serce historia, z doskonałymi aktorskimi rolami Carella i Chalameta.

6. Jak zostać królem

Rok produkcji: 2010

Czas trwania: 118 minut

Reżyser: Tom Hooper

Obsada: Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena Bonham Carter, Guy Pearce

Tom Hooper to reżyser zmienny - potrafił wiele lat temu nakręcić niesamowitych i epickich "Nędzników", by potem ponieść totalną klęskę w przypadku "Kotów". Pomiędzy tymi dwoma pozycjami nakręcił jeden ze współczesnych klasyków, który został nagrodzony czterema Oscarami. Król Jerzy VI (Firth) jest świeżo upieczonym monarchą, stojącym na czele kraju w okresie wojny. Zmaga się jednak z pewnym problemem, który znacząco utrudnia mu wypełnianie obowiązków - chodzi o jąkanie się i spowodowane nim trudności z wysławianiem. W związku z tym na dwór trafia Lionel Logue (Rush) - australijski logopeda, który stosuje niekonwencjonalne metody. Film koncentruje się na relacji obu bohaterów oraz ich - mającej miejsce w rzeczywistości - wspólnej pracy na rzecz wyleczenia dolegliwości króla Jerzego.

5. Kulej

Rok produkcji: 2024

Czas trwania: 139 minut

Reżyser: Xawery Żuławski

Obsada: Tomasz Włosok, Michalina Olszańska, Andrzej Chyra, Tomasz Kot

Opowieść bazująca na życiu jednego z najsłynniejszych polskich sportowców, pięściarza Jerzego Kuleja. Jurek (Tomasz Włosok) jest świeżo upieczonym zdobywcą olimpijskiego złota igrzysk w Tokio. Wraz z kolegami z kadry w glorii chwały wraca do ojczyzny, gdzie oprócz stęsknionej żony Heleny (Olszańska) witają go podekscytowani rodacy. Przed tytułowym bohaterem kreślą się nowe i dużo trudniejsze wyzwania - początek milicyjnej kariery, stosunki z nowym protektorem i jednocześnie prezesem Gwardii Warszawa, pułkownikiem Sikorskim (Kot), czy przygotowania do kolejnych walk (w tym do powrotu na olimpiadę). Ta najtrudniejsza i najwięcej kosztująca będzie się jednak toczyć na zupełnie innym ringu.

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4. Sonata

Rok produkcji: 2021

Czas trwania: 118 minut

Reżyser: Bartosz Blaschke

Obsada: Michał Sikorski, Małgorzata Foremniak, Łukasz Simlat

Dziś Michał Sikorski jest znany jako przezabawny Jakub z "1670". Jego najgłośniejsza i (moim zdaniem) lepsza rola to jednak ta z opartego na faktach filmu Bartosza Blaschke. Aktor wciela się w nim w Grzegorza Płonkę - urodzonego jako wcześniak i latami diagnozowanego przez lekarzy w kierunku autyzmu chłopaka, który żyje w swoim świecie i izoluje się od innych. W wieku 14 lat okazuje się, że Grzegorz cierpi na niedosłuch. Gdy otrzymuje aparat słuchowy, zaczyna poznawać świat dźwięków i muzyki, co prowadzi go do ambicji związanych z grą na pianinie. Sikorski fantastycznie zagrał Grzegorza, ale brawa należą się również Małgorzacie Foremniak i Łukaszowi Simlatowi, którzy wybitnie wcielają się w rodziców chłopaka.

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3. Smashing Machine

Rok produkcji: 2025

Czas trwania:

Reżyser: Benny Safdie

Obsada: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Ryan Bader, Bas Rutten

Mark Kerr (Johnson) to jeden z najlepszych wojowników mieszanych sztuk walki. Po wcześniejszych sukcesach w UFC, Mark decyduje się na skorzystaniu z oferty japońskiej federacji Pride. Ta decyzja otwiera przed nim nowe drzwi w karierze, ale również dokłada cegiełkę do i tak skomplikowanej relacji mężczyzny z jego partnerką, Dawn (Blunt). Zaczyna zmagać się z coraz silniejszym uzależnieniem od środków przeciwbólowych, co nie pozostaje bez znaczenia dla jego kariery, emocji oraz prywatnego życia.

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2. Pierwszy człowiek

Rok produkcji: 2018

Czas trwania: 141 minut

Reżyser: Damien Chazelle

Obsada: Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke, Kyle Chandler

Damien Chazelle dziś jest uznawany za jednego z najlepszych współczesnych reżyserów, a ten film walnie się do owego stanu przyczynił. "Pierwszy człowiek" jest oparty na autoryzowanej biografii Neila Armstronga - tytułowego bohatera, który jako pierwszy przedstawiciel ludzkości postawił swoją stopę na Księżycu. Akcja filmu rozgrywa się na początku lat 60., kiedy Neil (znakomity jak zwykle Gosling) podejmuje pracę dla NASA. Lata później stoi na czele misji, z której cudem uchodzi z życiem. Rok po katastrofie Apollo 1, Armstrong dowiaduje się, że to właśnie na jego barki spadnie odpowiedzialność stanięcia na czele pierwszej w historii świata i ludzkości, wyprawy na Księżyc.

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1. Wilk z Wall Street

Rok produkcji: 2013

Czas trwania: 180 minut

Reżyser: Martin Scorsese

Obsada: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie, Matthew McConaughey

Martin Scorsese nigdy nie nakręcił złego filmu. Nigdy nie były mu też obce takie tematy jak władza, pieniądz, upadek charyzmatycznych jednostek. Ścisłą czołówkę twórczości Marty'ego stanowi okrutnie niedoceniony na Oscarach (nic nowego w przypadku filmów Scorsesego) "Wilk z Wall Street", oparty na wspomnieniach Jordana Belforta - "golden boya" finansowego świata, byłego maklera giełdowego, który błyskawicznie trafił na szczyt, przez co miał wszystko - potęgę, pieniądze, kobiety, dobra materialne, narkotyki. Film śledzi ambicje Belforta do pomnażania wszystkiego, co ma i jego pełne blichtru oraz chylące się ku moralnemu upadkowi, życie.

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.