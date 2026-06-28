Najlepsze filmy na faktach w Prime Video. TOP 11
Prime Video to serwis, który skrywa w sobie wiele filmowego bogactwa. Przedstawiamy najciekawsze tytuły, oparte na prawdziwych wydarzeniach.
Historie, które wydarzyły się naprawdę, są dla twórców filmowych zwykle pełnym potencjału materiałem na film. Mowa o historycznych wydarzeniach, życiorysach konkretnych, zwykle na swój sposób wyjątkowych postaci. Jesteśmy przeprowadzani przez te sytuacje, śledzimy losy bohaterów z pełną świadomością, że to, co widzimy na ekranie, jest przełożeniem na wielki ekran części, większości, lub całości wydarzeń. Sprawdzamy, co ma do zaoferowania Prime Video, jeśli chodzi o filmy oparte na faktach.
Prime Video: filmy na faktach. TOP 11 tytułów
11. Eden
- Rok produkcji: 2024
- Czas trwania: 129 minut
- Reżyser: Ron Howard
- Obsada: Jude Law, Ana de Armas, Vanessa Kirby, Daniel Brühl, Sydney Sweeney
Centralnymi postaciami filmu są dr Friedrich Ritter (Law) i Dora Strauch (Kirby). Para ucieka z rodzinnych Niemiec, odrzucając dotychczasowe wartości i styl życia. Trafiają na wyspę Floreana na Galapagos, jednak ich samotnicza, wspólna utopia rozgrywająca się z dala od cywilizacji nie trwa długo. Z biegiem czasu na wyspie pojawiają się kolejni ludzie, co znacząco komplikuje egzystencję na wyspie i sprawia, że utopia chyli się ku upadkowi. Ron Howard oparł tę historię na prawdziwych wydarzeniach. Ritter, jego eskapada ku wolności na wyspę i tajemnicze wydarzenia, które miały na niej miejsce - to wszystko działo się naprawdę.
10. Lee. Na własne oczy
- Rok produkcji: 2023
- Czas trwania: 116 minut
- Reżyser: Ellen Kuras
- Obsada: Kate Winslet, Andy Samberg, Alexander Skarsgård, Marion Cotillard
Ellen Kuras opowiada historię Elizabeth "Lee" Miller. Główna bohaterka (Winslet) jest modelką, która stopniowo rozwija się coraz bardziej jako fotografka. Wkrótce dochodzi do wybuchu II wojny światowej, a Lee znajduje pracę w londyńskim oddziale Vogue'a. Frustracja spowodowana tym, jak mężczyźni ją traktują i jakie zlecają zadania, sprawia, że Miller decyduje się zawalczyć o możliwość wyjazdu na front i pracy w roli fotografki wojennej.
9. Argentyna 1985
- Rok produkcji: 2022
- Czas trwania: 140 minut
- Reżyser: Santiago Mitre
- Obsada: Ricardo Darín, Peter Lanzani, Alejandra Flechner, Norman Briski
Laureat Złotego Globu za najlepszy film nieanglojęzyczny. To inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia dwóch prokuratorów - Julio Strassera (Darín) i Luisa Morena Ocampo (Lanzani). Obaj mężczyźni w 1985 roku odważyli się wykonać krok, którego nikt inny nie zrobił - podjęli dochodzenie i zaczęli ściganie zbrodni dokonanych przez krwawą, argentyńską dyktaturę wojskową. Niezrażeni znacznymi wpływami wojska w kruchej demokracji, bohaterowie zbierają zespół młodych prawników i walczą o sprawiedliwość dla ofiar wojskowej junty.
8. Ministerstwo Niebezpiecznych Drani
- Rok produkcji: 2024
- Czas trwania: 120 minut
- Reżyser: Guy Ritchie
- Obsada: Henry Cavill, Eiza González, Alan Ritchson, Hero Fiennes Tiffin
Film jedynego w swoim rodzaju Guya Ritchiego przedstawia nieco podkoloryzowaną fabularnie wersję operacji Postmaster - tajnej brytyjskiej operacji specjalnej, której celem było wejście na pokład włoskich i niemieckich statków zacumowanych w porcie, a następnie odpłynięcie nimi do Lagos. Dowódcą akcji był Gus-March Phillips, w którego w filmie wciela się Henry Cavill. "Ministerstwo Niebezpiecznych Drani" to raczej komedia akcji, w której nie brakuje spektakularnych scen, a dowodzona przez filmowego Gusa ekipa, składająca się z nietypowych indywidualistów, wyrusza na śmiałą, niekonwencjonalną i szaloną misję przeciwko nazistom. Dobra zabawa.
7. Mój piękny syn
- Rok produkcji: 2018
- Czas trwania: 120 minut
- Reżyser: Felix Van Groeningen
- Obsada: Steve Carell, Timothée Chalamet, Maura Tierney, Amy Ryan
Jeden z najgłośniejszych filmów z udziałem - wówczas jeszcze mającego status wschodzącej gwiazdy - Timothee Chalameta. Młody aktor wcielił się wówczas w Nica - młodego chłopaka zmagającego się z uzależnieniem od narkotyków. Choć to czołowy wątek filmu, jest on przedstawiany mocniej z perspektywy ojca (Steve Carell), dziennikarza Davida Sheffa, uświadamiającego sobie własną bezradność wobec problemów, z którymi się zmaga jego syn. Cała historia jest oparta na prawdziwych przeżyciach Sheffa, który napisał (będącą podstawą do napisanego później scenariusza) książkę Beautiful Boy: A Father's Journey Through His Son's Addiction. To łamiąca serce historia, z doskonałymi aktorskimi rolami Carella i Chalameta.
6. Jak zostać królem
- Rok produkcji: 2010
- Czas trwania: 118 minut
- Reżyser: Tom Hooper
- Obsada: Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena Bonham Carter, Guy Pearce
Tom Hooper to reżyser zmienny - potrafił wiele lat temu nakręcić niesamowitych i epickich "Nędzników", by potem ponieść totalną klęskę w przypadku "Kotów". Pomiędzy tymi dwoma pozycjami nakręcił jeden ze współczesnych klasyków, który został nagrodzony czterema Oscarami. Król Jerzy VI (Firth) jest świeżo upieczonym monarchą, stojącym na czele kraju w okresie wojny. Zmaga się jednak z pewnym problemem, który znacząco utrudnia mu wypełnianie obowiązków - chodzi o jąkanie się i spowodowane nim trudności z wysławianiem. W związku z tym na dwór trafia Lionel Logue (Rush) - australijski logopeda, który stosuje niekonwencjonalne metody. Film koncentruje się na relacji obu bohaterów oraz ich - mającej miejsce w rzeczywistości - wspólnej pracy na rzecz wyleczenia dolegliwości króla Jerzego.
5. Kulej
- Rok produkcji: 2024
- Czas trwania: 139 minut
- Reżyser: Xawery Żuławski
- Obsada: Tomasz Włosok, Michalina Olszańska, Andrzej Chyra, Tomasz Kot
Opowieść bazująca na życiu jednego z najsłynniejszych polskich sportowców, pięściarza Jerzego Kuleja. Jurek (Tomasz Włosok) jest świeżo upieczonym zdobywcą olimpijskiego złota igrzysk w Tokio. Wraz z kolegami z kadry w glorii chwały wraca do ojczyzny, gdzie oprócz stęsknionej żony Heleny (Olszańska) witają go podekscytowani rodacy. Przed tytułowym bohaterem kreślą się nowe i dużo trudniejsze wyzwania - początek milicyjnej kariery, stosunki z nowym protektorem i jednocześnie prezesem Gwardii Warszawa, pułkownikiem Sikorskim (Kot), czy przygotowania do kolejnych walk (w tym do powrotu na olimpiadę). Ta najtrudniejsza i najwięcej kosztująca będzie się jednak toczyć na zupełnie innym ringu.
4. Sonata
- Rok produkcji: 2021
- Czas trwania: 118 minut
- Reżyser: Bartosz Blaschke
- Obsada: Michał Sikorski, Małgorzata Foremniak, Łukasz Simlat
Dziś Michał Sikorski jest znany jako przezabawny Jakub z "1670". Jego najgłośniejsza i (moim zdaniem) lepsza rola to jednak ta z opartego na faktach filmu Bartosza Blaschke. Aktor wciela się w nim w Grzegorza Płonkę - urodzonego jako wcześniak i latami diagnozowanego przez lekarzy w kierunku autyzmu chłopaka, który żyje w swoim świecie i izoluje się od innych. W wieku 14 lat okazuje się, że Grzegorz cierpi na niedosłuch. Gdy otrzymuje aparat słuchowy, zaczyna poznawać świat dźwięków i muzyki, co prowadzi go do ambicji związanych z grą na pianinie. Sikorski fantastycznie zagrał Grzegorza, ale brawa należą się również Małgorzacie Foremniak i Łukaszowi Simlatowi, którzy wybitnie wcielają się w rodziców chłopaka.
3. Smashing Machine
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania:
- Reżyser: Benny Safdie
- Obsada: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Ryan Bader, Bas Rutten
Mark Kerr (Johnson) to jeden z najlepszych wojowników mieszanych sztuk walki. Po wcześniejszych sukcesach w UFC, Mark decyduje się na skorzystaniu z oferty japońskiej federacji Pride. Ta decyzja otwiera przed nim nowe drzwi w karierze, ale również dokłada cegiełkę do i tak skomplikowanej relacji mężczyzny z jego partnerką, Dawn (Blunt). Zaczyna zmagać się z coraz silniejszym uzależnieniem od środków przeciwbólowych, co nie pozostaje bez znaczenia dla jego kariery, emocji oraz prywatnego życia.
2. Pierwszy człowiek
- Rok produkcji: 2018
- Czas trwania: 141 minut
- Reżyser: Damien Chazelle
- Obsada: Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke, Kyle Chandler
Damien Chazelle dziś jest uznawany za jednego z najlepszych współczesnych reżyserów, a ten film walnie się do owego stanu przyczynił. "Pierwszy człowiek" jest oparty na autoryzowanej biografii Neila Armstronga - tytułowego bohatera, który jako pierwszy przedstawiciel ludzkości postawił swoją stopę na Księżycu. Akcja filmu rozgrywa się na początku lat 60., kiedy Neil (znakomity jak zwykle Gosling) podejmuje pracę dla NASA. Lata później stoi na czele misji, z której cudem uchodzi z życiem. Rok po katastrofie Apollo 1, Armstrong dowiaduje się, że to właśnie na jego barki spadnie odpowiedzialność stanięcia na czele pierwszej w historii świata i ludzkości, wyprawy na Księżyc.
1. Wilk z Wall Street
- Rok produkcji: 2013
- Czas trwania: 180 minut
- Reżyser: Martin Scorsese
- Obsada: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie, Matthew McConaughey
Martin Scorsese nigdy nie nakręcił złego filmu. Nigdy nie były mu też obce takie tematy jak władza, pieniądz, upadek charyzmatycznych jednostek. Ścisłą czołówkę twórczości Marty'ego stanowi okrutnie niedoceniony na Oscarach (nic nowego w przypadku filmów Scorsesego) "Wilk z Wall Street", oparty na wspomnieniach Jordana Belforta - "golden boya" finansowego świata, byłego maklera giełdowego, który błyskawicznie trafił na szczyt, przez co miał wszystko - potęgę, pieniądze, kobiety, dobra materialne, narkotyki. Film śledzi ambicje Belforta do pomnażania wszystkiego, co ma i jego pełne blichtru oraz chylące się ku moralnemu upadkowi, życie.
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W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.