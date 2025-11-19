Kultowy serial sci-fi wraca w nowej odsłonie. Amazon już nad nim pracuje

Ładowanie...

Ci, którzy od dłuższego czasu śledzili poczynania Amazona, raczej nie powinni być zaskoczeni tą informacją. Przypomnijmy, że w marcu 2022 r. - wraz z zakupem MGM - Amazon nabył również prawa do serii "Gwiezdne wrota". Dzięki przejęciu biblioteki MGM w Prime Video mogły pojawiać się nowe treści, w tym właśnie te związane z kultową franczyzą sci-fi.

Choć po drodze powstawało już kilka pomysłów na wzbogacenie uniwersum "Gwieznych wrót" (wcześniej Joe Mallozzi, scenarzysta i producent seriali z tego uniwersum, zapowiadał nawet, że ma już pilotażowy scenariusz do nowego projektu), to dopiero ten ma szansę na stanie się rzeczywistością. Będzie powstał pod czujnym okiem weterana legendarnej produkcji sci-fi, Martina Gero.

Gwiezdne wrota - Amazon pracuje nad nową odsłoną kultowego serialu sci-fi

Amazon MGM Studios dało zielone światło na serial "Gwiezdne wrota", który będzie oparty o kultową serię science fiction. Twórcą, showrunnerem, scenarzystą i producentem wykonawczym nowych "Gwiezdnych wrót" będzie Martin Gero, twórca serialu "Blindspot", który miał okazję pracować nad oryginalnymi produkcjami z lat 90. i 2000.

Dwadzieścia lat temu moją pierwszą prawdziwą pracą w telewizji był montażysta scenariusza serialu "Gwiezdne wrota: Atlantyda". Spędziłem pięć lat pracując nad wszystkimi trzema seriami. "Gwiezdne wrota" nauczyły mnie wszystkiego o tworzeniu telewizji - to jest wpisane w moje DNA. Jestem niezmiernie podekscytowany, że Amazon MGM Studios powierzyło mi poprowadzenie tej niesamowitej serii do kolejnej fazy. Dla tych, którzy podtrzymywali Bramę aktywną poprzez konwenty, powtórki i niezachwianą wiarę - to jest dla was. A dla tych, którzy dopiero poznają nasz świat - obiecuję, że czeka was coś niezwykłego - powiedział Gero.

Wygląda na to, że będzie to jeden z większych projektów Amazon MGM Studios, który został powierzony nie byle komu. Obok Gero producentami wykonawczymi nowych "Gwiezdnych wrót" będą bowiem Joby Harold i Tory Tunnell z Safehouse Pictures ("Obi-Wan Kenobi", "Monarch: Dziedzictwo potworów") oraz Dean Devlin i Roland Emmerich, twórcy uniwersum i scenarzyści filmu "Gwiezdne wrota" z 1994 r. Z kolei Brad Wright i Joe Mallozzi, wieloletni liderzy kreatywni w uniwersum Stargate, będą pełnić rolę producentów konsultacyjnych.

Kultową serię "Gwiezdne wrota" w 1994 r. zapoczątkował film o tym samym tytule w reżyserii Emmericha, który wraz z Devlinem napisał również scenariusz. Od tego czasu uniwersum znacznie się rozrosło. Do najważniejszych produkcji należą seriale: "Gwiezdne wrota" (1997-2007), "Gwiezdne wrota: Atlantyda" (2004-2009) oraz "Gwiezdne wrota: Wszechświat" (2009-2011).

Fabuła oryginalnego serialu, który jest kontynuacją pierwszego filmu, skupia się na zespole SG-1, który podróżuje przez tytułowe wrota na różne planety. Tam jego członkowie stawiają czoła niebezpieczeństwom, które inspirowane są mitologiami egipskimi i nordyckimi oraz legendami arturiańskimi.

Anna Bortniak 19.11.2025 19:40

