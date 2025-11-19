REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Kultowy serial sci-fi wraca w nowej odsłonie. Amazon już nad nim pracuje

Klasyk gatunku science fiction wraca w odświeżonej wersji dzięki Amazon MGM - studio dało zielone światło na serial "Gwiezdne wrota". Jego shorunnerem będzie Martin Gero, który pracował nad oryginalnymi produkcjami z kultowej franczyzy.

Anna Bortniak
stargate gwiezdne wrota amazon mgm studios reaktywacja serial
REKLAMA

Ci, którzy od dłuższego czasu śledzili poczynania Amazona, raczej nie powinni być zaskoczeni tą informacją. Przypomnijmy, że w marcu 2022 r. - wraz z zakupem MGM - Amazon nabył również prawa do serii "Gwiezdne wrota". Dzięki przejęciu biblioteki MGM w Prime Video mogły pojawiać się nowe treści, w tym właśnie te związane z kultową franczyzą sci-fi.

Choć po drodze powstawało już kilka pomysłów na wzbogacenie uniwersum "Gwieznych wrót" (wcześniej Joe Mallozzi, scenarzysta i producent seriali z tego uniwersum, zapowiadał nawet, że ma już pilotażowy scenariusz do nowego projektu), to dopiero ten ma szansę na stanie się rzeczywistością. Będzie powstał pod czujnym okiem weterana legendarnej produkcji sci-fi, Martina Gero.

REKLAMA

Gwiezdne wrota - Amazon pracuje nad nową odsłoną kultowego serialu sci-fi

Amazon MGM Studios dało zielone światło na serial "Gwiezdne wrota", który będzie oparty o kultową serię science fiction. Twórcą, showrunnerem, scenarzystą i producentem wykonawczym nowych "Gwiezdnych wrót" będzie Martin Gero, twórca serialu "Blindspot", który miał okazję pracować nad oryginalnymi produkcjami z lat 90. i 2000.

Dwadzieścia lat temu moją pierwszą prawdziwą pracą w telewizji był montażysta scenariusza serialu "Gwiezdne wrota: Atlantyda". Spędziłem pięć lat pracując nad wszystkimi trzema seriami. "Gwiezdne wrota" nauczyły mnie wszystkiego o tworzeniu telewizji - to jest wpisane w moje DNA. Jestem niezmiernie podekscytowany, że Amazon MGM Studios powierzyło mi poprowadzenie tej niesamowitej serii do kolejnej fazy. Dla tych, którzy podtrzymywali Bramę aktywną poprzez konwenty, powtórki i niezachwianą wiarę - to jest dla was. A dla tych, którzy dopiero poznają nasz świat - obiecuję, że czeka was coś niezwykłego

- powiedział Gero.

Wygląda na to, że będzie to jeden z większych projektów Amazon MGM Studios, który został powierzony nie byle komu. Obok Gero producentami wykonawczymi nowych "Gwiezdnych wrót" będą bowiem Joby Harold i Tory Tunnell z Safehouse Pictures ("Obi-Wan Kenobi", "Monarch: Dziedzictwo potworów") oraz Dean Devlin i Roland Emmerich, twórcy uniwersum i scenarzyści filmu "Gwiezdne wrota" z 1994 r. Z kolei Brad Wright i Joe Mallozzi, wieloletni liderzy kreatywni w uniwersum Stargate, będą pełnić rolę producentów konsultacyjnych.

Kultową serię "Gwiezdne wrota" w 1994 r. zapoczątkował film o tym samym tytule w reżyserii Emmericha, który wraz z Devlinem napisał również scenariusz. Od tego czasu uniwersum znacznie się rozrosło. Do najważniejszych produkcji należą seriale: "Gwiezdne wrota" (1997-2007), "Gwiezdne wrota: Atlantyda" (2004-2009) oraz "Gwiezdne wrota: Wszechświat" (2009-2011).

Fabuła oryginalnego serialu, który jest kontynuacją pierwszego filmu, skupia się na zespole SG-1, który podróżuje przez tytułowe wrota na różne planety. Tam jego członkowie stawiają czoła niebezpieczeństwom, które inspirowane są mitologiami egipskimi i nordyckimi oraz legendami arturiańskimi.

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
19.11.2025 19:40
Tagi: AmazonGwiezdne WrotaPrime Video
Najnowsze
18:33
Dom dobry podzielił widzów. Nie pierwszy raz Smarzowski wkłada kij w mrowisko
Aktualizacja: 2025-11-19T18:33:00+01:00
16:30
Agata Turkot jest genialna u Smarzowskiego. Przed nią wielka kariera
Aktualizacja: 2025-11-19T16:30:00+01:00
14:52
Użytkownicy Disney+ krzyczą do nowego dreszczowca. Tak ich wciąga
Aktualizacja: 2025-11-19T14:52:43+01:00
14:19
Daniel Radcliffe napisał list do nowego Harry'ego Pottera. Tego mu życzył
Aktualizacja: 2025-11-19T14:19:44+01:00
13:32
Netflix wrzucił tak dobry serial, że nie ma ani jednej złej opinii
Aktualizacja: 2025-11-19T13:32:52+01:00
11:48
Widzowie HBO Max odkryli porażający film. Trzyma długo po seansie
Aktualizacja: 2025-11-19T11:48:11+01:00
11:07
Spoiler w zwiastunie głośnego filmu sci-fi? Autor: Tak, a o co chodzi?
Aktualizacja: 2025-11-19T11:07:31+01:00
9:43
Czekanie na Na noże 3 jest passe. Teraz czekamy na czwartą część
Aktualizacja: 2025-11-19T09:43:29+01:00
5:01
Burger Drwala już jest. Sprawdzamy cenę, nowe wersje i do kiedy trwa oferta
Aktualizacja: 2025-11-19T05:01:00+01:00
20:00
Wiem, czego spodziewacie się po nowym thrillerze Netfliksa. Nie dostaniecie tego
Aktualizacja: 2025-11-18T20:00:00+01:00
19:04
Obejrzałem spin-off The Office. Ten sam żart po raz czwarty jednak bawi
Aktualizacja: 2025-11-18T19:04:00+01:00
18:02
Odwilż to jeden z najlepszych polskich kryminałów. Mam nadzieję, że to nie koniec
Aktualizacja: 2025-11-18T18:02:00+01:00
17:31
Nowy film katastroficzny zniszczył użytkowników HBO Max. Uwielbiają go
Aktualizacja: 2025-11-18T17:31:00+01:00
16:57
Widzowie pytają o Dom dobry: „od ilu lat?” Nie, to nie jest film dla dzieci
Aktualizacja: 2025-11-18T16:57:19+01:00
16:23
Do kiedy Dom dobry będzie emitowany w kinach? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2025-11-18T16:23:22+01:00
13:57
Najlepsze filmy i seriale Jana Holoubka. Heweliusz to nie wszystko
Aktualizacja: 2025-11-18T13:57:17+01:00
11:59
Dom dobry w serwisie Netflix. Kiedy może tam trafić?
Aktualizacja: 2025-11-18T11:59:53+01:00
11:27
To ona zagra Dorotkę w Wicked 2. Zaskoczył mnie ten pomysł
Aktualizacja: 2025-11-18T11:27:02+01:00
9:55
Ekstremalny film wojenny podbija Prime Video. Trzeba znać
Aktualizacja: 2025-11-18T09:55:11+01:00
9:51
Najlepsze filmy wojenne wszech czasów. Ranking najmocniejszych tytułów
Aktualizacja: 2025-11-18T09:51:24+01:00
9:25
Draco Malfoy spotkał ojca. Ich zdjęcie mnie urzekło
Aktualizacja: 2025-11-18T09:25:16+01:00
18:52
Spin-off kultowej komedii wreszcie dotarł do Polski. Jest lepszy od oryginału
Aktualizacja: 2025-11-17T18:52:00+01:00
17:40
Nowy serial kostiumowy od HBO Max bywa głupiutki, ale oczu nie można oderwać
Aktualizacja: 2025-11-17T17:40:00+01:00
17:01
Nowy dreszczowiec Prime Video to arcydzieło suspensu. Widzowie nie mogą się oderwać
Aktualizacja: 2025-11-17T17:01:00+01:00
16:14
Hiszpański dreszczowiec wstrząsa użytkownikami Netfliksa. Niesamowity serial
Aktualizacja: 2025-11-17T16:14:00+01:00
15:57
Netflix pokazał Na noże 3. To będzie najlepszy kryminał 2025 roku
Aktualizacja: 2025-11-17T15:57:49+01:00
15:56
Czy Bestia we mnie dostanie 2. sezon? Znalazłam ukrytą wiadomość
Aktualizacja: 2025-11-17T15:56:00+01:00
15:18
Zwiastun To: Witajcie w Derry mnie zmroził. Tak będą wyglądać nowe odcinki
Aktualizacja: 2025-11-17T15:18:22+01:00
14:55
Czy Bestia we mnie jest na faktach? Sprawdzam thriller Netfliksa
Aktualizacja: 2025-11-17T14:55:00+01:00
13:27
Tomasz Schuchardt jest wybitny w Domu dobrym. Najlepszy rok w jego karierze
Aktualizacja: 2025-11-17T13:27:45+01:00
11:05
O co chodzi w zakończeniu serialu Bestia we mnie? Tajemnica Jarvisa
Aktualizacja: 2025-11-17T11:05:23+01:00
9:29
Obecność 4 lada chwila w HBO Max. Horror leci jeszcze w kinach
Aktualizacja: 2025-11-17T09:29:56+01:00
9:16
Tom Cruise uhonorowany Oscarem. To jego pierwszy
Aktualizacja: 2025-11-17T09:16:55+01:00
15:11
"Łucja Winter nie zawiedzie". O polskim thrillerze Czarna śmierć opowiada Agnieszka Podsiadlik
Aktualizacja: 2025-11-16T15:11:00+01:00
13:02
Arcydzieło kina wojennego wreszcie obejrzysz jak trzeba
Aktualizacja: 2025-11-16T13:02:00+01:00
12:18
Rodzina do wynajęcia wzruszyła mnie do łez. Brendan Fraser jest genialny
Aktualizacja: 2025-11-16T12:18:31+01:00
11:11
Desperat jest tak elektryzujący, że bez uziemienia nie podchodź. Recenzja
Aktualizacja: 2025-11-16T11:11:00+01:00
10:44
Prime Video podbite przez hit z Vinem Dieselem. I to nie ten wyścigowy
Aktualizacja: 2025-11-16T10:44:22+01:00
9:44
Na pewno przeoczyliście ten skromny serial na SkyShowtime. Naprawię ten błąd
Aktualizacja: 2025-11-16T09:44:00+01:00
8:10
Na Netfliksa zmierza najpiękniejszy film 2025 roku. Was też zachwyci
Aktualizacja: 2025-11-16T08:10:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA