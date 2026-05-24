Najlepsze komedie 2026 roku. Te filmy świetnie bawią

2026 rok jest póki co łaskawy dla wielu gatunków filmowych. Jednym z nich jest komedia, pojęcie długie, szerokie i podejmowane przez najróżniejszych twórców w wielu formach. Postanowiliśmy przyjrzeć się tegorocznym tytułom i wybrać te, które - jak na razie - okazały się najbardziej wyrazistymi. Przedstawiamy 10 najmocniejszych filmów wśród komedii z 2026 roku.

10. Super Mario Galaxy Film

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 98 minut

Reżyseria: Aaron Horvath, Michael Jelenic

Obsada: Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black, Keegan-Michael Key, Benny Safdie

Mario (Pratt) powrócił na wielki ekran po trzech latach od poprzedniego filmu. Wtedy wraz z Luigim (Charlie Day) udaremnili plan Bowsera, który chciał poślubić Księżniczkę Peach (Taylor-Joy). Nadchodzi jednak nowe zagrożenie - Bowser Jr (Safdie) jest zdeterminowany, by zwrócić wolność swojego uwięzionemu ojcu, a następnie przywrócić potęgę swojej rodziny.

9. Balls Up!

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 104 minuty

Reżyseria: Peter Farrelly

Obsada: Mark Wahlberg, Paul Walter Hauser, Eva De Dominici, Sacha Baron Cohen

Główni bohaterowie tego filmu - dostępnego do obejrzenia na Prime Video - to dyrektorzy marketingu Brad (Mark Wahlberg) i Elijah (Paul Walter Hauser), którzy wychodzą z dość, delikatnie mówiąc, odważną koncepcją. Panowie proponują sponsoring prezerwatyw w trakcie Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Splot okoliczności sprawia, że obaj muszą uciekać przed wściekłymi kibicami, przestępcami i żądnymi władzy urzędnikami, by uratować swoje kariery i wrócić do domu cali i zdrowi.

8. Ekipa wyburzeniowa

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 122 minuty

Reżyseria: Ángel Manuel Soto

Obsada: Dave Bautista, Jason Momoa, Morena Baccarin, Temuera Morrison

Początkowo zapowiadało się, że dostaniemy po raz enty rodukt z "taśmy" Prime Video, a finalnie okazało się, że to całkiem fajne kino. Dwóch przyrodnich braci - wyluzowany gliniarz Jonny (Momoa) oraz zdyscyplinowany żołnierz Navy SEALS James (Bautista) od ponad 20 lat nie utrzymują ze sobą kontaktu. Gdy ich ojciec zostaje zamordowany na Hawajach, muszą zapomnieć o dawnych urazach i połączyć siły, by rozwiązać zagadkę jego śmierci.

7. Diabeł ubiera się u Prady 2

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 120 minut

Reżyseria: David Frankel

Obsada: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci

Kontynuacja kultowego filmu sprzed 20 lat, która ma swoje wady, ale dla wielu sprawdzi się świetnie jako zabawny powrót do świata mody. Andy Sachs (Hathaway) właśnie odbiera nagrodę branżową za swój najnowszy reportaż. Moment, w którym powinna celebrować swój osobisty sukces, prędko przeradza się w dość bolesną chwilę - wraz z kolegami z redakcji pada ofiarą grupowych zwolnień. W tym samym czasie Runway zmaga się z kryzysem wizerunkowym, a i Miranda Priestly (Streep), wciąż będąca redaktorką naczelną, nie ma już tak dobrej prasy i mocnej pozycji. Jak łatwo się domyślić, drogi obu kobiet znów się przetną.

6. Hopnięci

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 104 minuty

Reżyseria: Daniel Chong

Obsada: Piper Curda, Bobby Moynihan, Jon Hamm, Kathy Najimy, Dave Franco

Główną bohaterką filmu jest Mabel (Curda), dziewczyna, która rozwija w sobie głębokie uznanie dla natury. Gdy burmistrz miasta decyduje się na zbudowanie autostrady na terenach leśnej polany, Mabel rozpoczyna kampanię przeciwko temu projektowi. Z czasem odkrywa, że dr Sam Fairfax (Najimy) i jej koledzy, Nisha i Conner, potajemnie opracowali „Hoppers”, technologię pozwalającą ludzkiej świadomości „wskoczyć” do robota-zwierzęcia i doświadczyć życia tego gatunku. Mabel dostrzega w tym szansę na uratowanie polany.

5. Baw się dobrze i przeżyj

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 134 minut

Reżyseria: Gore Verbinski

Obsada: Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beetz, Sam Rockwell

Gore Verbinski po latach przerwy wraca i serwuje nam zabawną przygodę w konwencji sci fi. Do baru w Los Angeles niespodziewanie wpada tajemniczy mężczyzna (Rockwell). Choć swoim wyglądem mocno przypomina bredzącego od rzeczy kloszarda, wyjawia zgromadzonym, że przybywa z przyszłości i zbiera drużynę, która pomoże mu powstrzymać świat przed zagładą, za którą będzie odpowiadać sztuczna inteligencja. Brzmi dziwnie? Tak. Czy to super film? Tak.

4. Sprawiedliwość owiec

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 109 minut

Reżyseria: Kyle Balda

Obsada: Hugh Jackman, Julie Louis-Dreyfus, Bryan Cranston, Bella Ramsey

Ekranizacja powieści Leonie Swann, która stała się jednym z największych pozytywnych zaskoczeń roku. George Hardy (Jackman) jest pasterzem żyjącym na obrzeżach miasteczka Denbrook, mieszka w przyczepie i hoduje owce, którym cyklicznie czyta kryminały. Mężczyzna jest zupełnie nieświadomy, że te po wszystkim żywo rozprawiają na temat tożsamości zabójcy, na czele z najbardziej rezolutną w stadzie Lily (Louis-Dreyfus). Gdy dochodzi do tragicznej i niespodziewanej śmierci George'a, owce decydują się rozpocząć swoje śledztwo i znaleźć sprawcę.

3. Drama

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 105 minut

Reżyseria: Kristoffer Borgli

Obsada: Zendaya, Robert Pattinson, Alana Haim, Mamoudou Athie

Może umieszczenie tego filmu w sekcji komediowej będzie lekkim zaskoczeniem, ale oprócz silnego ładunku dramatycznego, "Drama" jest również przezabawna - w sposób niezręczny i pełen gorzkich absurdów. Emma (Zendaya) i Charlie (Pattinson) wkrótce wezmą ślub i zostaną małżeństwem. Znają się od około dwóch lat, poznali się w uroczo niezręcznych okolicznościach, a obecnie ich głowy wypełniają przede wszystkim formalności związane z weselem. Na spotkaniu z przyjaciółmi Mike'em (Athie) i Rachel (Haim) w ramach rozluźnienia nastroju wszyscy decydują się na podzielenie się z resztą największym odpałem, jaki mają na swoich kontach. Gdy przychodzi kolej na Emmę, jej wyznanie okazuje się brzemienne w skutkach dla relacji przyszłych nowożeńców, a także dla samej ceremonii.

2. W cudzej skórze

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 98 minut

Reżyseria: Nathan Greno

Obsada: Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan

Najlepszy reprezentant kina animowanego w tym zestawieniu. Norniś Ollie jako dziecko niechcący sprowadził na swoją społeczność zagładę - krasnowron, z którym zdawało się, że nawiązał więź, sprowadził inne ptaki, które zdziesiątkowały zapasy psułek, należące do nornisiów. Teraz zwierzaki ukrywają się i są zagrożone śmiercią z głodu. Ollie (Michael B. Jordan) wskutek niespodziewanego splotu wydarzeń przemienia się…w krasnowrona właśnie, zaś ciało nornisia "przejmuje" ptak imieniem Ivy (Juno Temple). Zwierzęta muszą połączyć siły, by wrócić do dawnych wcieleń i ocalić siebie nawzajem.

1. Czy mnie słychać?

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 124 minuty

Reżyseria: Bradley Cooper

Obsada: Will Arnett, Laura Dern, Bradley Cooper

Tu jest sytuacja podobna, jak w "Dramie" - mamy sporo gorzkiego i refleksyjnego materiału, ale równie dużo przezabawnych scen i dialogów je wypełniających. Alex Novak (Arnett) właśnie rozstaje się z żoną Tess (Dern). Pomiędzy wspomnianą dwójką od dawna coś się wypala, oboje gasną w oczach własnych oraz cudzych. Alex, niemogący poradzić sobie z nową rzeczywistością, spontanicznie postanawia wziąć udział w amatorskim stand-upie w jednym z pobliskich pubów. Występ okaże się dla mężczyzny początkiem nowej drogi.

Adam Kudyba 24.05.2026 16:02

