Najlepsze komedie 2026 roku. Te filmy świetnie bawią
Powoli zbliżamy się do połowy 2026 roku. To dobry moment, by dokonać pewnego podsumowania, sprawdzenia co dotychczas najbardziej nas rozbawiło. Oto 10 najlepszych komedii, które miały swoją premierę w tym roku.
2026 rok jest póki co łaskawy dla wielu gatunków filmowych. Jednym z nich jest komedia, pojęcie długie, szerokie i podejmowane przez najróżniejszych twórców w wielu formach. Postanowiliśmy przyjrzeć się tegorocznym tytułom i wybrać te, które - jak na razie - okazały się najbardziej wyrazistymi. Przedstawiamy 10 najmocniejszych filmów wśród komedii z 2026 roku.
Najlepsze komedie 2026 roku. TOP 10 filmów
10. Super Mario Galaxy Film
- Rok produkcji: 2026
- Czas trwania: 98 minut
- Reżyseria: Aaron Horvath, Michael Jelenic
- Obsada: Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black, Keegan-Michael Key, Benny Safdie
Mario (Pratt) powrócił na wielki ekran po trzech latach od poprzedniego filmu. Wtedy wraz z Luigim (Charlie Day) udaremnili plan Bowsera, który chciał poślubić Księżniczkę Peach (Taylor-Joy). Nadchodzi jednak nowe zagrożenie - Bowser Jr (Safdie) jest zdeterminowany, by zwrócić wolność swojego uwięzionemu ojcu, a następnie przywrócić potęgę swojej rodziny.
9. Balls Up!
- Rok produkcji: 2026
- Czas trwania: 104 minuty
- Reżyseria: Peter Farrelly
- Obsada: Mark Wahlberg, Paul Walter Hauser, Eva De Dominici, Sacha Baron Cohen
Główni bohaterowie tego filmu - dostępnego do obejrzenia na Prime Video - to dyrektorzy marketingu Brad (Mark Wahlberg) i Elijah (Paul Walter Hauser), którzy wychodzą z dość, delikatnie mówiąc, odważną koncepcją. Panowie proponują sponsoring prezerwatyw w trakcie Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Splot okoliczności sprawia, że obaj muszą uciekać przed wściekłymi kibicami, przestępcami i żądnymi władzy urzędnikami, by uratować swoje kariery i wrócić do domu cali i zdrowi.
8. Ekipa wyburzeniowa
- Rok produkcji: 2026
- Czas trwania: 122 minuty
- Reżyseria: Ángel Manuel Soto
- Obsada: Dave Bautista, Jason Momoa, Morena Baccarin, Temuera Morrison
Początkowo zapowiadało się, że dostaniemy po raz enty rodukt z "taśmy" Prime Video, a finalnie okazało się, że to całkiem fajne kino. Dwóch przyrodnich braci - wyluzowany gliniarz Jonny (Momoa) oraz zdyscyplinowany żołnierz Navy SEALS James (Bautista) od ponad 20 lat nie utrzymują ze sobą kontaktu. Gdy ich ojciec zostaje zamordowany na Hawajach, muszą zapomnieć o dawnych urazach i połączyć siły, by rozwiązać zagadkę jego śmierci.
7. Diabeł ubiera się u Prady 2
- Rok produkcji: 2026
- Czas trwania: 120 minut
- Reżyseria: David Frankel
- Obsada: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci
Kontynuacja kultowego filmu sprzed 20 lat, która ma swoje wady, ale dla wielu sprawdzi się świetnie jako zabawny powrót do świata mody. Andy Sachs (Hathaway) właśnie odbiera nagrodę branżową za swój najnowszy reportaż. Moment, w którym powinna celebrować swój osobisty sukces, prędko przeradza się w dość bolesną chwilę - wraz z kolegami z redakcji pada ofiarą grupowych zwolnień. W tym samym czasie Runway zmaga się z kryzysem wizerunkowym, a i Miranda Priestly (Streep), wciąż będąca redaktorką naczelną, nie ma już tak dobrej prasy i mocnej pozycji. Jak łatwo się domyślić, drogi obu kobiet znów się przetną.
6. Hopnięci
- Rok produkcji: 2026
- Czas trwania: 104 minuty
- Reżyseria: Daniel Chong
- Obsada: Piper Curda, Bobby Moynihan, Jon Hamm, Kathy Najimy, Dave Franco
Główną bohaterką filmu jest Mabel (Curda), dziewczyna, która rozwija w sobie głębokie uznanie dla natury. Gdy burmistrz miasta decyduje się na zbudowanie autostrady na terenach leśnej polany, Mabel rozpoczyna kampanię przeciwko temu projektowi. Z czasem odkrywa, że dr Sam Fairfax (Najimy) i jej koledzy, Nisha i Conner, potajemnie opracowali „Hoppers”, technologię pozwalającą ludzkiej świadomości „wskoczyć” do robota-zwierzęcia i doświadczyć życia tego gatunku. Mabel dostrzega w tym szansę na uratowanie polany.
5. Baw się dobrze i przeżyj
- Rok produkcji: 2026
- Czas trwania: 134 minut
- Reżyseria: Gore Verbinski
- Obsada: Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beetz, Sam Rockwell
Gore Verbinski po latach przerwy wraca i serwuje nam zabawną przygodę w konwencji sci fi. Do baru w Los Angeles niespodziewanie wpada tajemniczy mężczyzna (Rockwell). Choć swoim wyglądem mocno przypomina bredzącego od rzeczy kloszarda, wyjawia zgromadzonym, że przybywa z przyszłości i zbiera drużynę, która pomoże mu powstrzymać świat przed zagładą, za którą będzie odpowiadać sztuczna inteligencja. Brzmi dziwnie? Tak. Czy to super film? Tak.
4. Sprawiedliwość owiec
- Rok produkcji: 2026
- Czas trwania: 109 minut
- Reżyseria: Kyle Balda
- Obsada: Hugh Jackman, Julie Louis-Dreyfus, Bryan Cranston, Bella Ramsey
Ekranizacja powieści Leonie Swann, która stała się jednym z największych pozytywnych zaskoczeń roku. George Hardy (Jackman) jest pasterzem żyjącym na obrzeżach miasteczka Denbrook, mieszka w przyczepie i hoduje owce, którym cyklicznie czyta kryminały. Mężczyzna jest zupełnie nieświadomy, że te po wszystkim żywo rozprawiają na temat tożsamości zabójcy, na czele z najbardziej rezolutną w stadzie Lily (Louis-Dreyfus). Gdy dochodzi do tragicznej i niespodziewanej śmierci George'a, owce decydują się rozpocząć swoje śledztwo i znaleźć sprawcę.
3. Drama
- Rok produkcji: 2026
- Czas trwania: 105 minut
- Reżyseria: Kristoffer Borgli
- Obsada: Zendaya, Robert Pattinson, Alana Haim, Mamoudou Athie
Może umieszczenie tego filmu w sekcji komediowej będzie lekkim zaskoczeniem, ale oprócz silnego ładunku dramatycznego, "Drama" jest również przezabawna - w sposób niezręczny i pełen gorzkich absurdów. Emma (Zendaya) i Charlie (Pattinson) wkrótce wezmą ślub i zostaną małżeństwem. Znają się od około dwóch lat, poznali się w uroczo niezręcznych okolicznościach, a obecnie ich głowy wypełniają przede wszystkim formalności związane z weselem. Na spotkaniu z przyjaciółmi Mike'em (Athie) i Rachel (Haim) w ramach rozluźnienia nastroju wszyscy decydują się na podzielenie się z resztą największym odpałem, jaki mają na swoich kontach. Gdy przychodzi kolej na Emmę, jej wyznanie okazuje się brzemienne w skutkach dla relacji przyszłych nowożeńców, a także dla samej ceremonii.
2. W cudzej skórze
- Rok produkcji: 2026
- Czas trwania: 98 minut
- Reżyseria: Nathan Greno
- Obsada: Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan
Najlepszy reprezentant kina animowanego w tym zestawieniu. Norniś Ollie jako dziecko niechcący sprowadził na swoją społeczność zagładę - krasnowron, z którym zdawało się, że nawiązał więź, sprowadził inne ptaki, które zdziesiątkowały zapasy psułek, należące do nornisiów. Teraz zwierzaki ukrywają się i są zagrożone śmiercią z głodu. Ollie (Michael B. Jordan) wskutek niespodziewanego splotu wydarzeń przemienia się…w krasnowrona właśnie, zaś ciało nornisia "przejmuje" ptak imieniem Ivy (Juno Temple). Zwierzęta muszą połączyć siły, by wrócić do dawnych wcieleń i ocalić siebie nawzajem.
1. Czy mnie słychać?
- Rok produkcji: 2026
- Czas trwania: 124 minuty
- Reżyseria: Bradley Cooper
- Obsada: Will Arnett, Laura Dern, Bradley Cooper
Tu jest sytuacja podobna, jak w "Dramie" - mamy sporo gorzkiego i refleksyjnego materiału, ale równie dużo przezabawnych scen i dialogów je wypełniających. Alex Novak (Arnett) właśnie rozstaje się z żoną Tess (Dern). Pomiędzy wspomnianą dwójką od dawna coś się wypala, oboje gasną w oczach własnych oraz cudzych. Alex, niemogący poradzić sobie z nową rzeczywistością, spontanicznie postanawia wziąć udział w amatorskim stand-upie w jednym z pobliskich pubów. Występ okaże się dla mężczyzny początkiem nowej drogi.
