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Serialowe antologie, które warto obejrzeć w weekend. 5 genialnych tytułów

Jeśli ktoś ma wolne w piątek, może się cieszyć istny maratonem wolnego - czterodniowym długim weekendem. To idealny moment, by wypełnić go, nadrabiając najlepsze serialowe antologie. Oto nasze propozycje.

Adam Kudyba
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Seriale mają to do siebie, że całościowo są długie, niektórym się wręcz ciągną. Sztuką jest jednak zrobić coś, co będzie przez długie lata sprawdzać się i regularnie wzbudzać emocje u widzów. Poniższe tytuły są dowodem, że da się. Przedstawiamy 5 najlepszych filmowych antologii, które warto mieć obejrzane.

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Najlepsze serialowe antologie. TOP 5 tytułów

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Czarne lustro

  • Lata emisji: 2011-
  • Liczba sezonów: 7
  • Twórcy: Charlie Brooker
  • Obsada: Daniel Kaluuya, Domhnall Gleeson, Cristin Milioti, Aaron Paul, Will Poulter, Paul Giamatti
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A zaczynamy od prawdopodobnie najlepszej i najmocniejszej pozycji, serialu który - niestety - w wielu przypadkach okazuje się proroczy. Charlie Brooker stworzył ponadczasowe dzieło, które stanowi wyjątkowo pomysłowy i przenikliwy komentarz wobec problemów współczesnego społeczeństwa oraz wpływu na nie postępującej w rozwoju technologii. Nie ma chyba lepszej serialowej przestrogi przed tragedią, jaką funduje nam kapitalizm, niż właśnie "Czarne lustro".

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Do obejrzenia na Netfliksie.

American Horror Story

  • Lata emisji: 2011-
  • Liczba sezonów: 12
  • Twórcy: Ryan Murphy, Brad Falchuk
  • Obsada: Connie Britton, Evan Peters, Sarah Paulson, Emma Roberts, Billie Lourd

Prawdopodobnie najważniejsza serialowa antologia, jeśli chodzi o horror. Zanim Ryan Murphy w ostatnich latach zszedł na znacznie słabsze jakościowo tory, wyrobił sobie miano króla małego ekranu. "American Horror Story" to jedno z jego najważniejszych dokonań. Każdy sezon to odrębny miniserial z własną historią i bohaterami, a od 2014 roku (4. sezonu) w serialu pojawiają się nawiązania do wcześniejszych odcinków, w tym powroty niektórych bohaterów. Akcja rozgrywała się dotychczas m.in. w nawiedzonym domu, szpitalu psychiatrycznym prowadzonym przez Kościół, hotelu zamieszkałym przez duchy i wampiry, czy obozie letnim. Do wyboru, do koloru.

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Do obejrzenia na Disney+.

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Biały Lotos

  • Lata emisji: 2021-
  • Liczba sezonów: 4
  • Twórcy: Mike White
  • Obsada: Parker Posey, Patrick Schwarzenegger, Leo Woodall, Aubrey Plaza, Sydney Sweeney, Jennifer Coolidge
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Mało kto przepada za bogaczami. Są rozpuszczeni, odklejeni od rzeczywistości, niedbający o nikogo, poza własnym ego i portfelem. Akcja serialu, którego są bohaterami, rozgrywa się w luksusowych hotelach międzynarodowej sieci Biały Lotos. Każdy sezon przedstawia pobyt wybranych gości oraz pracę tamtejszego personelu. Dotychczas mieliśmy do czynienia z Hawajami, Sycylią i Tajlandią, a teraz przyjdzie pora na Lazurowe Wybrzeże.

Do obejrzenia na HBO Max.

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Detektyw

  • Lata emisji: 2014-24
  • Liczba sezonów: 4
  • Twórcy: Nic Pizzolatto
  • Obsada: Jodie Foster, Kali Reis, Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Mahershala Ali

Jeden sezon, jedna zagadka kryminalna. Każdy sezon to oddzielna całość, niepowiązana z innymi odsłonami ani przez postacie, ani przez fabułę. Dotychczas doczekaliśmy się czterech, choć mówi się, że może dojdzie do kolejnej odsłony - ostatnio Nic Cage ujawnił, że były bardzo wstępne rozmowy z nim na ten temat. Pizzolatto przez lata sprowadzał do swoich projektów same sławy: McConaughey, Harrelson, Farrell, McAdams, Ali, Vaughn. A to i tak nie koniec. W pierwszym sezonie dwaj pierwsi wcielają się w gliniarzy, którzy pracują nad sprawą dziwnych morderstw w Luizjanie w połowie lat 90. XX wieku, a po 17 latach od zamknięcia sprawy, dowiadują się o kolejnym morderstwie. Jest co i kogo oglądać…

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Do obejrzenia na HBO Max.

A gdyby…?

  • Lata emisji: 2021-24
  • Liczba sezonów: 3
  • Twórcy: A.C. Bradley,
  • Obsada: Jeffrey Wright, Mick Wingert, Hudson Thames, Jeff Bergman, Hayley Atwell, Jude Law, Josh Brolin
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Każdy chyba lubi gdybać. To słowo zostało potraktowane przez twórców tego serialu literalnie - "A gdyby…?" opowiada bowiem alternatywne wersje zdarzeń, które znamy z MCU. Obserwator (Wright) jest kluczową i stałą postacią - należy do rasy obserwującej multiwersum. W 1. sezonie mamy chociażby Peggy Carter przyjmującą serum superżołnierza zamiast Steve’a Rogersa, T’Challę, który zamiast Petera Quilla stał się Star-Lordem, czy Tony'ego Starka uratowanego w Afganistanie przez Killmongera. Szalone, nie?

Do obejrzenia na Disney+.

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Adam Kudyba
04.06.2026 09:06
Tagi: antologia
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