Serialowe antologie, które warto obejrzeć w weekend. 5 genialnych tytułów
Jeśli ktoś ma wolne w piątek, może się cieszyć istny maratonem wolnego - czterodniowym długim weekendem. To idealny moment, by wypełnić go, nadrabiając najlepsze serialowe antologie. Oto nasze propozycje.
Seriale mają to do siebie, że całościowo są długie, niektórym się wręcz ciągną. Sztuką jest jednak zrobić coś, co będzie przez długie lata sprawdzać się i regularnie wzbudzać emocje u widzów. Poniższe tytuły są dowodem, że da się. Przedstawiamy 5 najlepszych filmowych antologii, które warto mieć obejrzane.
Najlepsze serialowe antologie. TOP 5 tytułów
Czarne lustro
- Lata emisji: 2011-
- Liczba sezonów: 7
- Twórcy: Charlie Brooker
- Obsada: Daniel Kaluuya, Domhnall Gleeson, Cristin Milioti, Aaron Paul, Will Poulter, Paul Giamatti
A zaczynamy od prawdopodobnie najlepszej i najmocniejszej pozycji, serialu który - niestety - w wielu przypadkach okazuje się proroczy. Charlie Brooker stworzył ponadczasowe dzieło, które stanowi wyjątkowo pomysłowy i przenikliwy komentarz wobec problemów współczesnego społeczeństwa oraz wpływu na nie postępującej w rozwoju technologii. Nie ma chyba lepszej serialowej przestrogi przed tragedią, jaką funduje nam kapitalizm, niż właśnie "Czarne lustro".
Do obejrzenia na Netfliksie.
American Horror Story
- Lata emisji: 2011-
- Liczba sezonów: 12
- Twórcy: Ryan Murphy, Brad Falchuk
- Obsada: Connie Britton, Evan Peters, Sarah Paulson, Emma Roberts, Billie Lourd
Prawdopodobnie najważniejsza serialowa antologia, jeśli chodzi o horror. Zanim Ryan Murphy w ostatnich latach zszedł na znacznie słabsze jakościowo tory, wyrobił sobie miano króla małego ekranu. "American Horror Story" to jedno z jego najważniejszych dokonań. Każdy sezon to odrębny miniserial z własną historią i bohaterami, a od 2014 roku (4. sezonu) w serialu pojawiają się nawiązania do wcześniejszych odcinków, w tym powroty niektórych bohaterów. Akcja rozgrywała się dotychczas m.in. w nawiedzonym domu, szpitalu psychiatrycznym prowadzonym przez Kościół, hotelu zamieszkałym przez duchy i wampiry, czy obozie letnim. Do wyboru, do koloru.
Do obejrzenia na Disney+.
Biały Lotos
- Lata emisji: 2021-
- Liczba sezonów: 4
- Twórcy: Mike White
- Obsada: Parker Posey, Patrick Schwarzenegger, Leo Woodall, Aubrey Plaza, Sydney Sweeney, Jennifer Coolidge
Mało kto przepada za bogaczami. Są rozpuszczeni, odklejeni od rzeczywistości, niedbający o nikogo, poza własnym ego i portfelem. Akcja serialu, którego są bohaterami, rozgrywa się w luksusowych hotelach międzynarodowej sieci Biały Lotos. Każdy sezon przedstawia pobyt wybranych gości oraz pracę tamtejszego personelu. Dotychczas mieliśmy do czynienia z Hawajami, Sycylią i Tajlandią, a teraz przyjdzie pora na Lazurowe Wybrzeże.
Do obejrzenia na HBO Max.
Detektyw
- Lata emisji: 2014-24
- Liczba sezonów: 4
- Twórcy: Nic Pizzolatto
- Obsada: Jodie Foster, Kali Reis, Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Mahershala Ali
Jeden sezon, jedna zagadka kryminalna. Każdy sezon to oddzielna całość, niepowiązana z innymi odsłonami ani przez postacie, ani przez fabułę. Dotychczas doczekaliśmy się czterech, choć mówi się, że może dojdzie do kolejnej odsłony - ostatnio Nic Cage ujawnił, że były bardzo wstępne rozmowy z nim na ten temat. Pizzolatto przez lata sprowadzał do swoich projektów same sławy: McConaughey, Harrelson, Farrell, McAdams, Ali, Vaughn. A to i tak nie koniec. W pierwszym sezonie dwaj pierwsi wcielają się w gliniarzy, którzy pracują nad sprawą dziwnych morderstw w Luizjanie w połowie lat 90. XX wieku, a po 17 latach od zamknięcia sprawy, dowiadują się o kolejnym morderstwie. Jest co i kogo oglądać…
Do obejrzenia na HBO Max.
A gdyby…?
- Lata emisji: 2021-24
- Liczba sezonów: 3
- Twórcy: A.C. Bradley,
- Obsada: Jeffrey Wright, Mick Wingert, Hudson Thames, Jeff Bergman, Hayley Atwell, Jude Law, Josh Brolin
Każdy chyba lubi gdybać. To słowo zostało potraktowane przez twórców tego serialu literalnie - "A gdyby…?" opowiada bowiem alternatywne wersje zdarzeń, które znamy z MCU. Obserwator (Wright) jest kluczową i stałą postacią - należy do rasy obserwującej multiwersum. W 1. sezonie mamy chociażby Peggy Carter przyjmującą serum superżołnierza zamiast Steve’a Rogersa, T’Challę, który zamiast Petera Quilla stał się Star-Lordem, czy Tony'ego Starka uratowanego w Afganistanie przez Killmongera. Szalone, nie?
Do obejrzenia na Disney+.
Czytaj więcej na Spider's Web:
- Obejrzałem film Johna Travolty w Apple TV. Musisz zrobić to samo
- Wybuchających bogaczy biorę w ciemno. Nowość na VOD sprawia brutalną frajdę
- Czy Henry Cavill wróci na szczyt? Największe wyzwanie w karierze przed nim
- Co nowego w czerwcu 2026 w SkyShowtime? Przecieram oczy
- Spider-Noir jest już dostępny. Prime Video zagrał o wszystko