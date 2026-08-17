17.08.2026 pojawiła się informacja, że aktor zmarł w wieku 72 lat. Dlatego postanowiliśmy przypomnieć jego najważniejsze role.



Czytaj także: Jan Frycz nie żyje. Wybitny polski aktor miał 72 lata

Jan Frycz – najlepsze role aktora

Andrzej Winkler w „Pręgach"

Dramat psychologiczny powstał na podstawie poruszającej książki Wojciecha Kuczoka pt. „Gnój”. I film, i książka opowiadają o człowieku, który wspomina swojego ojca, despotę, tyrana. Po śmierci matki mężczyzna samodzielnie wychowuje chłopca, ale robi to za pomocą kar cielesnych. Jan Frycz, który wcielił się w przemocowca, stworzył tu postać przerażającą, okrutną i tak namacalnie złowrogą, że zostaje ona w pamięci na lata. Co jednak ważne, nie pozbawił go ludzkich cech.

Atanazy Bazakbal w „Pożegnaniu jesieni"

Klasyczny już film na podstawie powieści Stanisława Ignacego Witkiewicza pod tym samym tytułem. Jan Frycz wciela się tu w jednego z głównych bohaterów, czyli Atanazego Bazakbala. Ten groteskowy i nieco surrealistyczny film pozwala Fryczowi na zabawę rolą, na aktorskie szarże, ale też intymne i nieoczywiste sceny. Film sprzed 36 lat pokazuje jasno, jak wielkim i wszechstronnym był aktorem. To była rola, która uczyniła z niego pierwszoplanowego aktora na polskiej scenie.

Stomil w „Tangu”

Wybitna ekranizacja, wybitnego dramatu. Jan Frycz w „Tangu” w reżyserii Jerzego Jarockiego wciela się w Stomila, ojca rodziny, który przegrywa powoli własny dom, gdy okazuje się, że owoce jego młodzieńczej rewolucji zgniły. Frycz gra tu postać miękką, niepewną, ale niepozbawioną charakteru. Wspaniały występ.

Dario w „Ślepnąc od świateł”

Nie jest to może największa rola w karierze Jana Frycza, ale pokazuje ona jasno, jak wielki miał talent. Przy użyciu oszczędnych środków i dzięki świetnie napisanemu scenariuszowi, stworzył rolę, która magnetyzuje i przeraża od pierwszych chwil. Wystarczy, że pojawi się na ekranie i jasne jest, że stanowi on zagrożenie, przed którym nie ma ucieczki. Cytaty z jego wypowiedzi, z lekko poszarpaną składnią trafiły już do języka codziennego, spłynęły do memów i gifów. W serwisach oceniających filmy i występujących w nich aktorów, to właśnie ta rola zbiera najwyższe noty.

Siemian w „Pornografii”

W adaptacji powieści Witolda Gombrowicza Frycz wcielił się w pułkownika, który w czasie II wojny światowej popada w załamanie nerwowe i nie może brać udziału w walce. Z tego powodu staje się zagrożeniem dla konspiracji. W filmie Jana Jakuba Kolskiego Jan Frycz odgrywa postać o tyle dwuznaczną, co tragiczną. Balansuje na granicy brawury i – cóż – depresji. Wyjątkowa gra aktorska została nagrodzona na festiwalu w Gdyni oraz Orłem (pierwszym z trzech, które otrzymał).

Michał Wilczek w „Bezmiarze sprawiedliwości”

Nie jest to rola definiująca karierę, ale jednocześnie to przykład występu, w którym Frycz wykazuje się subtelnością. Tworzy bohatera z klasy wyższej, który mimo geniuszu i charyzmy jest dwuznaczny moralnie. Otrzymał za nią nagrodę aktorską na Batumi International Art House Film Festival.

Czytaj więcej w Spider's Web:

Ładowanie...