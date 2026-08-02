Vincent Pastore nie żyje. Grał w Rodzinie Soprano

"Rodzina Soprano" straciła swojego ważnego członka. Wczoraj, 1 sierpnia, zmarł Vincent Pastore, który w serialu wcielał się w Salvatora "Big Pussy" Bonpensiero. Nie była to jego jedyna rola - Pastore odgrywał gangstera w wielu innych filmach i serialach. Łącznie można zobaczyć go w ponad 100 produkcjach, w tym w "Chłopcach z ferajny", "Gotti" czy "Życiu Carlity".

Vincent Pastore nie żyje. Big Pussy z Rodziny Soprano miał 80 lat

Pastore został znaleziony martwy w swoim domu na Bronksie przez swojego sąsiada w sobotę - podaje serwis Deadline. Według doniesień jego menadżer nie miał z nim kontaktu od 3 dni, z kolei przyjaciel aktora twierdzi, że rozmawiał z nim przez telefon w piątek wieczorem. Śmierć nastąpiła najprawdopodobniej z przyczyn naturalnych i nie jest badana przez lekarza sądowego pod kątem udziału osób trzecich.

Vinny był świetnym facetem, pomagał każdemu i był bardzo hojny - powiedział wieloletni menedżer aktora, Bob McGowan.

Łut szczęścia sprawił, że Pastore rozpoczął swoją karierę aktorską. Najpierw walczył na wojnie Wietnamie, a kiedy ukończył studia aktorskie na Uniwersytecie Pace, podjął pracę jako kierowca limuzyny. Poznał wówczas Matta i Kevina Dillonów, którzy obejrzeli jego przedstawienie. Widząc jego talent, Kevin, gwiazdor serialu "Ekipa", pomógł mu rozkręcić karierę aktorską.

Początkowo Pastore grał drobne role w takich filmach jak "Chłopcy z ferajny", "Życie Carlita" czy "Czcigodni mordercy". Popularność zyskał w latach 90. za sprawą występów w filmach "Figlarze" oraz "Gotti". W tej drugiej produkcji od HBO miał okazję grać u boku przyszłych gwiazd "Rodziny Soprano", czyli Tony'ego Sirico, Franka Vincenta i Dominica Chianese'a.

Pastore stał się najbardziej rozpoznawalny po roli w "Rodzinie Soprano", dramacie Davida Chase'a z 1999 roku. W serialu wcielał się w Big Pussy'ego, wieloletniego przyjaciela Tony'ego Soprano (James Gandolfini) i egzekutora mafii, a w później, jak się okazało, informatora FBI. Jego morderstwo stało się jedną z najbardziej pamiętnych scen w nagrodzonym Emmy serialu.

W dorobku filmowym aktora znajdują się również takie produkcje jak "Mickey Niebieskie Oko", "Dom dwurodzinny", "Chłopaki mojego życia", "Przeciwko mafii" czy "Gang braci". Gwiazdor pojawił się również w takich serialach jak "Prawo i porządek", "Hawaii 5.0" czy "Yellowjackets".

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