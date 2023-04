„Ted Lasso” to jeden z największych hitów usługi Apple TV+. Komedia o amerykańskim trenerze angielskiego klubu, który ni w ząb się nie zna na piłce nożnej, ale nadrabia to nieskończonymi pokładami entuzjazmu i charyzmy, zdobyła masę nagród i skradła serca widzów na całym świecie. W tym takich, którzy z własnej woli meczu w telewizji by nie odpalili.



Hitowy serial wrócił właśnie z 3. sezonem, a kolejne odcinki udostępniane są w serwisie Apple TV+ co tydzień w środy. W nowych epizodach wrócili oczywiście starzy znajomi, w tym uwielbiany przez fanów Roy Kent, a do tego pojawiła się zupełnie nowa postać: piłkarz o imieniu Zava. Zawodnik nieźle namieszał zarówno w szatni AFC Richmond, jak i wywołał lawinę pytań w głowach widzów.