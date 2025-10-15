Trylogia winnych: gdzie obejrzeć? To koniec uwielbianej i bardzo złej serii

Ładowanie...

Książkowa seria "Trylogia winnych" autorstwa Mercedes Ron składa się z trzech tomów, które zostały zaadaptowane pod filmy przez Domingo Gonzaleza. W 2023 roku w serwisie Prime Video zadebiutowała hiszpańskojęzyczna produkcja "Moja wina", a rok później w streamingu pojawił się sequel - "Twoja wina". W połowie października 2025 roku zadebiutowała natomiast produkcja "Nasza wina", która jest zwieńczeniem hiszpańskiej serii.

Nie oznacza to, że historia Nicka i Noah dobiega końca - widzowie mogli ponownie zanurzyć się w świat głównych bohaterów za sprawą filmu "Moja wina: Londyn". Brytyjska seria również doczeka się kolejnych filmów. Gdzie obejrzeć wszystkie części "Trylogii winnych"? Kiedy zadebiutują kolejne części? Sprawdzamy.

Trylogia winnych - gdzie obejrzeć wszystkie części?

W przypadku "Trylogii winnych" sprawa jest prosta i nie trzeba szukać filmów w różnych serwisach - wszystkie części dostępne są w serwisie Prime Video. A oto filmy, które wchodzą w skład serii.

Trylogia winnych - gdzie obejrzeć? Trylogia winnych Prime Video

Spis treści:

Moja wina

Tytuł filmu: Moja wina (Culpa mía)

Moja wina (Culpa mía) Rok produkcji: 2023

2023 Czas trwania: 1h 57m

1h 57m Reżyseria: Domingo González

Domingo González Obsada: Nicole Wallace, Gabriel Guevara, Iván Sánchez, Marta Hazas

Nicole Wallace, Gabriel Guevara, Iván Sánchez, Marta Hazas Ocena IMDb: 6.1/10

Bohaterką filmu "Moja wina" jest nastoletnia Noah, która musi porzucić swoje dotychczasowe życie, łącznie z przyjaciółmi oraz chłopakiem, i przeprowadzić się do luksusowej posiadłości nowego męża swojej matki. Na miejscu poznaje swojego przyrodniego brata Nicka, buntownika i imprezowicza, do którego początkowo podchodzi z niechęcią. Z biegiem czasu między nimi rodzi się jednak silne emocjonalne napięcie i zakazana miłość, przez co będą musieli podjąć trudne decyzje i ponieść ich konsekwencje.

Twoja wina

Tytuł filmu: Twoja wina (Culpa Tuya)

Twoja wina (Culpa Tuya) Rok produkcji: 2024

2024 Czas trwania: 2h

2h Reżyseria: Domingo González

Domingo González Obsada: Nicole Wallace, Gabriel Guevara, Iván Sánchez, Marta Hazas

Nicole Wallace, Gabriel Guevara, Iván Sánchez, Marta Hazas Ocena IMDb: 5.2/10

W kontynuacji filmu "Moja wina" - "Twoja wina" - miłość Noah i Nicka ponownie zostaje wystawiona na próbę. Ona zaczyna studia, a on poświęca się swojej karierze, lecz nie tylko to prowadzi do napięć - w życiu pary pojawiają się nowe osoby, a wśród nich była dziewczyna Nicka oraz matki z niejasnymi zamiarami. Zazdrość, kłamstwa i rodzinne konflikty zdecydowanie nie będą pomocne w ocaleniu relacji głównych bohaterów.

Nasza wina

Tytuł filmu: Nasza wina (Culpa nuestra)

Nasza wina (Culpa nuestra) Rok produkcji: 2025

2025 Reżyseria: Domingo González

Domingo González Obsada: Nicole Wallace, Gabriel Guevara, Gabriela Andrada, Marta Hazas

W finałowej odsłonie hiszpańskiej trylogii Noah i Nick pojawiają się na ślubie Jenny i Liona. Ich spotkanie nie jest łatwe - para rozstała się bowiem jakiś czas wcześniej. Dodatkowo chłopak stawia przed swoją przyrodnią siostrą mur, przez który dziewczyna nie może się przedrzeć. W konsekwencji ich relacja napotyka trudności - on jest bowiem spadkobiercą imperium biznesowego, a ona dopiero zaczyna swoją karierę. Mimo to uczucie, które wciąż się w nich tli, będzie trudne do stłamszenia. Bohaterowie będą musieli odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ich miłość jest silniejsza, niż uraza.

Moja wina: Londyn

Tytuł filmu: Moja wina: Londyn (My Fault: London)

Moja wina: Londyn (My Fault: London) Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 2h

2h Reżyseria: Charlotte Fassler, Dani Girdwood

Charlotte Fassler, Dani Girdwood Obsada: Asha Banks, Matthew Broome, Jason Flemyng, Ray Fearon

Asha Banks, Matthew Broome, Jason Flemyng, Ray Fearon Nasza ocena: 4/10

4/10 Ocena IMDb: 6.2/10

Fabuła filmu "Moja wina: Londyn" od oryginału różni się zasadniczo tylko miejscem akcji - tym razem z Hiszpanii przenosimy się do Wielkiej Brytanii, a konkretnie do Londynu. To właśnie tam niechętnie udaje się osiemnastoletnia Amerykanka Noah, ponieważ nowym partnerem jej matki jest zamożny brytyjski biznesmen. Na miejscu poznaje swojego przyrodniego brata Nicka, a między obojgiem zaczyna rodzić się uczucie.

Trylogia winnych: Londyn - kiedy premiera nowych filmów?

Prime Video ogłosił, że "Moja wina: Londyn", podobnie jak hiszpańska "Moja wina", będzie trylogią. Ujawniono już nawet tytuły nadchodzących produkcji, które również nie powinny być dla nikogo niespodzianką - obok pierwszej części anglojęzycznej adaptacji na ekranach zadebiutuje "Twoja wina: Londyn" i "Nasza wina: Londyn". Asha Banks i Matthew Broome wrócą do swoich ról z premierowej odsłony.

Na ten moment nie wiadomo, kiedy kolejne części zadebiutują w Prime Video. Można jednak przypuszczać, że filmy będą debiutować z rocznym odstępem. W związku z tym, że "Nasza wina: Londyn" zadebiutuje w 2026 roku, to finał brytyjskiej trylogii pojawi się na małych ekranach w 2027 roku.

Anna Bortniak 15.10.2025 10:34

