REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Nasza wina to romans, w którym namiętność poszła spać o 21:00. Tragedia

Co się stało z "Naszą winą"? Oglądanie najpopularniejszej i najgorzej ocenianej serii Prime Video to już nawet nie jest hate watching - w końcu trudno zirytować się na coś, co jest mdłe, rozwlekłe i nudne.

Anna Bortniak
OCENA :
3/10
nasza wina recenzja film prime video
REKLAMA

"Trylogia winnych", czyli seria filmowych adaptacji powieści Mercedes Ron, dobiegła końca. Choć produkcje zgarniały głównie beznadziejne oceny, wszyscy przyzwyczailiśmy się, że kontrowersyjne dzieła z gatunku young adult - bez względu na to, jak słabe by nie były - pokonają swoich konkurentów w serwisach streamingowych i zasilą grono tych najpopularniejszych i najchętniej oglądanych tytułów. Hate watching? Guilty pleasure? A może wszystko na raz?

Niezależnie od tego, z jakiego powodu decydowaliśmy się poświęcić swój czas właśnie na te produkcje (czytamy i nie oceniamy), to ostatecznie oczekiwaliśmy czegoś mocnego - kontrowersji, zakazanej miłości czy pikantnych scen. "Moja wina" i "Twoja wina" zapewniły to niemal w stu procentach. Tymczasem "Nasza wina" to wyprana z emocji część, na którą trudno się nawet zirytować.

REKLAMA

Nasza wina - recenzja filmu Prime Video

W finałowej części serii Noah (Nicole Wallace) i Nick (Gabriel Guevara) po kilku latach od rozstania spotykają się na ślubie Jenny (Eva Ruiz) i Liona (Víctor Varona). Relacja między przyrodnim rodzeństwem wciąż jest napięta - podczas gdy Noah początkowo próbuje odnowić kontakt z Nickiem, chłopak całkowicie ją ignoruje i traktuje ją chłodno. Wszystko przez to, że nie potrafi wybaczyć jej romansu z Michaelem (Javier Morgade), kiedy on sam udawał, że czuje coś do Sofii (Gabriela Andrada).

Początkowo wydaje się, że parze trudno będzie zburzyć mur, który wyrósł między nimi przez ostatnie lata. Oboje żyją też zupełnie inaczej, niż w momencie gdy się poznali - Noah po ukończeniu studiów planuje podjąć swoją pierwszą poważną pracę, a Nick, spadkobierca imperium finansowego i bohater okładki "Forbesa", zamierza stać się poważnym biznesmenem. Prędko okazuje się jednak, że uczucie między obojgiem wcale do końca nie wygasło - będą mieli ostatnią szansę, by przekonać się, czy ich miłość tli się tylko dzięki wspomnieniom z przeszłości, czy może ten związek rzeczywiście jest im pisany.

Film opiera się na dobrze znanym schemacie - Noah i Nick początkowo spotykają się z kimś innym, ale między nimi wciąż rośnie napięcie. W dalszej części fabuły dochodzi do kuriozalnych splotów przypadków, a międzyczasie pojawia się również główny antagonista, który zamierza namieszać w życiu głównych bohaterów. Noah i Nick raz się do siebie zbliżają, raz się odpychają i tak to się kręci. I nie byłoby w tym niczego złego, bo w końcu tak skonstruowanej historii oczekują widzowie, ale wszystko to odbywało się bez cienia emocji, jakby na ekranie były odhaczane kolejne części scenariusza.

Momenty zbliżenia Noah i Nicka nie były niczym umotywowane - wszystko odbywało się w sposób mechaniczny, a na samym początku bohaterowie nie mieli nawet okazji ze sobą porozmawiać. Nie było wiadomo, dlaczego właściwie dochodziło do jakiejś sytuacji - ona po prostu się wydarzała. Seans urozmaiciła co prawda jedna spora niespodzianka, ale wszystko potoczyło się tak szybko, że w ogóle nie zdążyłam tego przetrawić. No coż, ważne, że kolejny punkt został odhaczony.

Gdyby "Nasza wina" znalazła się w kategorii guilty pleasure, to byłby to sukces. Już nawet hate watching byłby dla niej sporym komplementem, bo ludzie mogliby się chociaż o coś pokłócić. Ostatecznie produkcja jest mdła, mętna i nie wzbudziła we mnie żadnych emocji, a najbardziej ekscytującym momentem był finał. Wtedy odetchnęłam z ulgą, że to już koniec.

  • Tytuł filmu: Nasza wina (Culpa nuestra)
  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 1h 52m
  • Reżyseria: Domingo González
  • Obsada: Nicole Wallace, Gabriel Guevara, Eva Ruiz, Víctor Varona
  • Nasza ocena: 3/10
  • Ocena IMDb: 5.7/10
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
17.10.2025 17:41
Tagi: Prime Videoyoung adult
Najnowsze
16:19
Wstrząsający film właśnie trafił na Netfliksa. To prawdziwa historia
Aktualizacja: 2025-10-17T16:19:00+02:00
15:35
Jak wy oglądacie te tureckie seriale na Netfliksie? 2 razy cofałam odcinek
Aktualizacja: 2025-10-17T15:35:00+02:00
14:26
Moja wina 4: czy będzie kolejna część hitu Prime Video? Są dobre wieści
Aktualizacja: 2025-10-17T14:26:38+02:00
13:21
Myśleliście, że Odwilż nie może być lepsza? To patrzcie na 3. sezon
Aktualizacja: 2025-10-17T13:21:30+02:00
12:44
Netflix: co obejrzeć w ten weekend? TOP 5 najciekawszych nowości
Aktualizacja: 2025-10-17T12:44:24+02:00
10:36
Podbiła Prime Video w 1 dzień. Nowa część (kiepskiej) serii filmów już jest
Aktualizacja: 2025-10-17T10:36:59+02:00
9:39
Pentagon bombarduje serial Netfliksa. Na razie słowami
Aktualizacja: 2025-10-17T09:39:40+02:00
9:29
Wielka zmiana w Milionerach. Będzie dużo łatwiej
Aktualizacja: 2025-10-17T09:29:55+02:00
20:46
The Office PL, sezon 5.: kiedy premiera? Jest data, to już niedługo
Aktualizacja: 2025-10-16T20:46:59+02:00
20:27
Obejrzałem nową komedię reżysera 1670. Zrobiłem hehe
Aktualizacja: 2025-10-16T20:27:52+02:00
17:44
Netflix, jak ci się to udało? Nowy sezon thrillera politycznego wessał mnie jak bagno
Aktualizacja: 2025-10-16T17:44:18+02:00
16:22
Ten kryminał kostiumowy to prawdziwy klejnot. Obejrzysz go za darmo
Aktualizacja: 2025-10-16T16:22:00+02:00
15:37
Golden w Drugiej Furiozie zakochał się w obrazie. Wyjaśniamy, o co chodzi
Aktualizacja: 2025-10-16T15:37:33+02:00
14:20
Łukasz Simlat w Furiozie 2 jest gliniarzem absolutnym. To nie pierwsza taka rola
Aktualizacja: 2025-10-16T14:20:00+02:00
13:46
Czy Netflix zrobi Furiozę 3? Scenariusz jest już gotowy
Aktualizacja: 2025-10-16T13:46:20+02:00
13:19
Netflix dowiózł nową odsłonę polskiego hitu. Użytkownicy mają ciarki
Aktualizacja: 2025-10-16T13:19:00+02:00
12:35
Widziałem nowy rozdział Gliny. To ciągle mój ulubiony serial kryminalny
Aktualizacja: 2025-10-16T12:35:42+02:00
11:23
Naga broń w VOD. Gdzie obejrzeć najlepszą komedię roku?
Aktualizacja: 2025-10-16T11:23:03+02:00
9:49
Mark Ruffalo uratował Woody'ego Harrelsona. Prawdziwy superbohater
Aktualizacja: 2025-10-16T09:49:12+02:00
8:59
Rodzina Diane Keaton ujawniła przyczynę śmierci aktorki
Aktualizacja: 2025-10-16T08:59:13+02:00
19:53
Najdłuższy kryminał Prime Video dostanie nowy spin-off. Ostatni był hitem tych wakacji
Aktualizacja: 2025-10-15T19:53:30+02:00
18:11
Furioza 2: o co chodzi w zakończeniu? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-10-15T18:11:00+02:00
16:11
Golden to polski Joker. Damięcki przeszedł samego siebie
Aktualizacja: 2025-10-15T16:11:00+02:00
14:01
Disney pogrzebie swoją franczyzę. To był gwóźdź do trumny
Aktualizacja: 2025-10-15T14:01:00+02:00
13:18
Ten serial jest lepszy od The Walking Dead. Dziś jego polska premiera
Aktualizacja: 2025-10-15T13:18:05+02:00
12:48
Kto należy do ekipy Dre$$code? Wszyscy członkowie
Aktualizacja: 2025-10-15T12:48:04+02:00
12:24
HBO Max dodaje mocne nowości. Nareszcie wraca polski serial kryminalny
Aktualizacja: 2025-10-15T12:24:15+02:00
10:34
Trylogia winnych: gdzie obejrzeć? To koniec uwielbianej i bardzo złej serii
Aktualizacja: 2025-10-15T10:34:41+02:00
10:07
Furioza 2 to nie jest kontynuacja. Wyjaśniamy o co chodzi
Aktualizacja: 2025-10-15T10:07:42+02:00
9:17
Instagram chce chronić dzieci. Filmy będą objęte kontrolą rodzicielską
Aktualizacja: 2025-10-15T09:17:55+02:00
9:01
Widziałem Drugą Furiozę i powiem tak: witajcie w sektorze gangsterów
Aktualizacja: 2025-10-15T09:01:00+02:00
19:11
Oszukana przez męża z HBO Max to film na faktach. Aż trudno w to uwierzyć
Aktualizacja: 2025-10-14T19:11:00+02:00
18:03
Pasja 2: Gibson wymienił obsadę. Do roli Maryi zatrudnił Polkę
Aktualizacja: 2025-10-14T18:03:14+02:00
17:01
The Floor: sezon 3. dostępny online. Gdzie obejrzeć?
Aktualizacja: 2025-10-14T17:01:00+02:00
15:36
Nowy odcinek Grupy zadaniowej łamie serca. „Szczyt sztuki telewizyjnej”
Aktualizacja: 2025-10-14T15:36:00+02:00
14:09
Trzymający w napięciu film to numer 1 na HBO Max. To prawdziwa historia
Aktualizacja: 2025-10-14T14:09:10+02:00
13:52
Ikoniczne horrory w Cinema City. Uwielbiane filmy wracają do kin
Aktualizacja: 2025-10-14T13:52:30+02:00
12:55
Użytkownicy wściekli na Prime Video. Serwis skasował aż 2 seriale akcji
Aktualizacja: 2025-10-14T12:55:43+02:00
11:11
To: Witajcie w Derry poleci w kinach w Polsce. Serial na wielkim ekranie
Aktualizacja: 2025-10-14T11:11:18+02:00
9:50
Keanu Reeves wspomina Diane Keaton. Poruszające wyznanie
Aktualizacja: 2025-10-14T09:50:38+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA