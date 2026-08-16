Jak oglądać Naznaczonego? Kolejność filmów z serii

Jedną z podstawowych rzeczy, a raczej osób łączących "Naznaczonego" z "Obecnością" jest James Wan - pomysłodawca obydwu, ojciec współczesnego horroru, który z czasem zadowalał się wyłącznie funkcją producenta. Efekty były różne, ale to "Naznaczony" ostatecznie doczekał się aż sześciu filmowych odsłon, z czego najnowsza lada dzień trafi do kinowych repertuarów. Jeśli chcecie nadrobić sobie wszystkie te produkcje, mamy dla was chronologiczny rozkład wszystkich tytułów.

Naznaczony - lista filmów z serii. Kolejność oglądania

Naznaczony

Pierwszy film z serii, a za kamerą oczywiście James Wan. Centralnymi postaciami fabuły są Josh i Renai (Patrick Wilson oraz Rose Byrne), którzy wraz z trójką dzieci, wprowadzają się do nowego domu. Początkowa radość młodego małżeństwa zostaje jednak zastąpiona nerwowością, wywołaną za sprawą dziwnych, tajemniczych zjawisk mających miejsce w domu. Wkrótce syn Josha i Rai zapada w śpiączkę w wyniku upadku z drabiny, a małżonkowie z czasem orientują się, że prześladuje ich coś niewytłumaczalnego i niebezpiecznego.

Naznaczony: rozdział 2

Kontynuacja, za kamerą której po raz ostatni stanął Wan. Rodzina Lambertów, doświadczona wydarzeniami z poprzedniej części, zatrzymuje się w domu matki Josha, Lorraine (Barbara Hershey). Spokój nie trwa jednak długo, gdyż rodzinę zaczyna nawiedzaćduch młodej kobiety ubranej w białą suknię, która nuci dziecięcą melodię. Z biegiem czasu (i odkryciem rodzinnych sekretów) okazuje się, że z Joshem jest coś nie tak.

Naznaczony: rozdział 3

Tym razem pałeczkę reżyserską - z całkiem niezłym efektem, lepszym, niż się spodziewałem - przejął Leigh Whannell. Główną bohaterką "trójki" jest nowa postać, początkująca aktorka Quinn Brenner (Stefanie Scott). Dziewczyna czuje, że z zaświatów próbuje się z nią skontaktować matka. O pomoc zwraca się do nikogo innego, jak do Elise Rainier (Lin Shaye). Wkrótce Quinn pada ofiarą szokującego wypadku, po którym nad bezsilną dziewczyną gromadzą się złe, nadprzyrodzone moce. Elise, wraz z pomocnikami w osobach Tuckera (Angus Sampson) i Specsa (Whannell), podejmuje walkę o duszę Quinn.

Naznaczony: Ostatni klucz

Leigh Whannell, w przeciwieństwie do aktorskiego udziału w "Naznaczonym", na reżyserskim stołku serii nie wytrzymał długo - w "Ostatnim kluczu" usiadł na nim Adam Robitel. Tym razem film skupia się niemal w pełni na ikonie serii, Elise Rainer. Bohaterka, będąca medium, zmuszona jest stawić czoła nowemu wyzwaniu, kiedy okazuje się, że w jej rodzinnym domu zamieszkuje demon imieniem KeyFace. Stawienie mu czoła okazuje się najbardziej przerażającym zadaniem w jej życiu.

Naznaczony: Czerwone drzwi

Prawdopodobnie jedna z najbardziej zaskakujących części serii, bowiem jest ona debiutem reżyserskim gwiazdora serii, Patricka Wilsona. W "Czerwonych drzwiach" wracamy do losów Josha (Wilson) i jego syna, Daltona (Ty Simpkins). Pierwszy właśnie pochował matkę i usilnie próbuje się dowiedzieć, skąd w jego pamięci dziura, która nie daje mu spokoju i doprowadziła do rozpadu jego małżeństwa i rodziny. Drugi, świeżo upieczony student malarstwa, luki w pamięci odkrywa z czasem, a ponadto odkrywa dawne umiejętności. Wkrótce ojciec i syn będą musieli wspólnie stawić czoło nadnaturalnemu zagrożeniu, które na nich czyha.

Naznaczony: Wyjście z mrocznego wymiaru

Najnowsza odsłona serii, która trafi do kin 21 sierpnia. Skupi się ona na zupełnie nowej bohaterce - Gemmie (Amelia Eve), młodej matce. Kobieta niespodziewanie odkrywa w sobie zdolność przenikania do wymiaru zamieszkanego przez zagubione dusze i mroczne byty. Gdy zaczyna ją ścigać coś złowrogiego, okazuje się, że Gemma nie tylko potrafi wejść do innego wymiaru, ale także sprowadzać stamtąd demony do świata rzeczywistego. Reżyserem filmu jest Jacob Chase, a w obsadzie zobaczymy m.in. powracającą do roli Elise, Lin Shaye, a także Brandona Pereę, Sama Spruella, Laurę Gordon i Maisie Richardson-Sellers.

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