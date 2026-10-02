Co z 2. sezonem Neagley? Prime Video podjęło decyzję
Szybko poszło. Od premiery spin-offu "Reachera" minęły nieco ponad dwa tygodnie. To wystarczyło, żeby Prime Video wiedział, czy chce serial kontynuować. Platforma Amazona właśnie ujawniła, czy dostaniemy 2. sezon "Neagley".
To był szybki i pewny strzał. W końcu "Reacher" jest jednym z największych hitów Prime Video. Inaczej platforma nie zamawiałaby ciągle kolejnych sezonów. 4. odsłona adaptacji bestsellerowej serii Lee Childa niedawno się skończyła, ale razem z jej finałem dostaliśmy coś extra. Pierwszy spin-off serialu poświęcony dobrze nam znanej postaci Frances Neagley.
Po finale 4. sezonu "Reachera" fani ewidentnie mieli ochotę na więcej akcji. Dlatego "Neagley" szybko wpadła do topki najpopularniejszych seriali dostępnych na Prime Video w naszym kraju. Początkowo była na niższych stopniach podium, ale po jakimś czasie wdrapała się na pierwszą pozycję. I tam właśnie aktualnie gości.
Neagley - czy będzie 2. sezon hitu Prime Video?
Jeśli spojrzeć na FlixPatrol, okaże się, że nie jesteśmy jedyni. "Neagley" podbiła także wiele innych rynków. Zrobiła to tak błyskawicznie, że Prime Video też postanowiło nie zwlekać. Platforma Amazona podjęła decyzję w sprawie 2. sezonu spin-offu "Reachera". Mogła być tylko jedna.
Jak podaje Variety, Prime Video ujawniło, że "Neagley" może pochwalić się czwartym największym debiutem serialu oryginalnego platformy Amazona. Nic więc dziwnego, że serwis postanowił zamówić 2. sezon.
Widzowie na całym świecie pokochali Frances Neagley jako bohaterkę, która stanowi siłę samą w sobie. Maria Sten daje pełen wyrazistości, wielowarstwowy występ, który napędza każdy odcinek, a Nick Santora i Nicholas Wootton stworzyli świat, który jest jednocześnie trzymający w napięciu i wciągający. Cieszymy się, że możemy kontynuować tę historię i wspólnie z naszymi partnerami z Paramount Television Studios odkrywać, co czeka Neagley w przyszłości
- mówi Peter Friedlander, szef działu telewizyjnego Amazon MGM Studios.
Już teraz fani uniwersum "Reachera" mogą odetchnąć z ulgą. Szybko się nie skończy. Prime Video zdążyło odnowić serial główny na 6. sezon (tak, na długo przed 5. odsłoną), a w międzyczasie - jak widać - będzie też kontynuować "Neagley". Na razie jednak nie wiadomo, kiedy zobaczymy nowe odcinki spin-offu.
Więcej o "Reacherze" poczytasz na Spider's Web:
- Co z 6. sezonem Reachera? Jest decyzja Prime Video
- 5. sezon Reachera to obrzydliwa historia. „Nie wiem, jak to zrobią”
- Widzowie nie zobaczą tego sezonu Reachera. Ritchson wie, dlaczego
- Użytkownicy Prime Video oglądają spin-off jak 5. sezon Reachera. Więcej akcji
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