Użytkownicy Prime Video oglądają spin-off jak 5. sezon Reachera. Więcej akcji

Cóż to była za przygoda! Przez ostatnie tygodnie wszyscy z zapartym tchem śledziliśmy 4. sezon "Reachera". Dlatego od czasu swej premiery, 12 sierpnia, nie schodził on z pierwszego miejsca topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszm kraju. W minioną środę dostaliśmy jednak finał najnowszej odsłony hitowego serialu akcji. Wydawało się więc, że jego dni są policzone. Ale wtedy właśnie otrzymał też mocne wsparcie.



Nie, oczywiście, 5. sezonu "Reachera" nie ma jeszcze na Prime Video. Nie ma go nigdzie. On dopiero powstaje i możemy się go spodziewać najwcześniej w przyszłym roku. Ale w międzyczasie dostaliśmy spin-off. Wraz z finałem 4. odsłony hitowego serialu akcji na platformie Amazona zawitała bowiem "Neagley". I teraz też ogląda się jak złoto.

REKLAMA

Prime Video - co obejrzeć?

OGLĄDAJ NA PRIME VIDEO:

Ewidentnie użytkownicy Prime Video nie chcieli jeszcze opuszczać świata "Reachera". A skoro do 5. sezonu mają jeszcze trochę czasu, postanowili sięgnąć po "Neagley". Dlatego ten właśnie spin-off zajmuje aktualnie drugie miejsce w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju. Za czym? Za "Reacherem" oczywiście. Bo na razie kurz po finale 4. odsłony jeszcze nie opadł.

To całkiem normalne. Wszystkie dotychczasowe odsłony "Reachera" cieszyły się ogromną popularnością jeszcze przez jakiś czas po swoim zakończeniu. Pierwszy raz jednak mamy do czynienia z sytuacją, w której prócz 4. sezonu użytkownicy oglądają jeszcze drugi serial z jego uniwersum. Innymi słowy: dwie produkcje ze świata "Reachera" zdominowały najwyższe miejsca w topce najchętniej oglądanych tytułów na platformie Amazona w naszym kraju.



Szał na "Neagley" potrwa pewnie nieco krócej. Bo w tym wypadku Prime Video nie dawkuje nam upragnionej akcji. Na platformie Amazona od razu pojawiły się wszystkie odcinki spin-offu "Reachera". Możemy więc oglądać cały sezon na raz. A to oznacza, że mamy do czynienia z jednym strzałem. Na szczęście mocnym.

REKLAMA

"Neagley" cieszy się nie tylko popularnością na Prime Video, ale też uznaniem krytyków. 92 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes nie wzięło się znikąd. Wygląda więc na to, że użytkownicy platformy w naszym kraju mają znakomity gust i potrafią rozpoznać dobrą rozpierduchę. Aczkolwiek na pewno nie ograniczają się do jednego uniwersum.

W końcu jakiś czas temu na Prime Video pojawiła się nowa adaptacja prozy Mercedes Ron - tej od "Trylogii winnych". "Uwikłani: Marfil" nigdy nie mieli szans z "Reacherem", ale od czasu swej premiery ciągle go gonią. Obecnie zajmują trzecie miejsce w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju.

Tak właśnie prezentuje się podium zestawienia najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju. Biorąc pod uwagę, że "Reacher" dobiegł końca, a "Neagley" możemy obejrzeć za jednym zamachem, zaraz dojdzie w topce do przetasowań. W najbliższej przyszłości zobaczymy, jakie produkcje zajmą ich miejsca i czy "Uwikłani: Marfil" nie spadną zaraz na dalsze pozycje.

REKLAMA

Obserwuj nas w Google Discover

Więcej o "Reacherze" poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Prime Video - TOP 10 najpopularniejszych w tym tygodniu:

Reacher Neagley Uwikłani: Marfil Król dopalaczy Biegaczka Sterling Point Ostatni wschód słońca Wielki Marty Pomoc domowa Nie patrz w dół

REKLAMA

Ładowanie...

Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.