Finał Reachera już zaraz. O której wyląduje na Prime Video?

To było nieuniknione. Wszystko co dobre kiedyś się przecież kończy. Nie inaczej jest z 4. sezonem "Reachera". W końcu najnowsza odsłona hitowego serialu akcji zadebiutowała na Prime Video jeszcze 12 sierpnia. Na start dostaliśmy trzy pierwsze odcinki, które od razu przykuły uwagę użytkowników platformy Amazona. Od tamtej pory produkcja nie schodzi z topki najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju.



Serio! Od ponad miesiąca "Reacher" nie ma sobie równych. Od samej premiery polscy użytkownicy Prime Video z niecierpliwością wyczekują kolejnych odcinków 4. sezonu hitowego serialu akcji i od razu się na nie rzucają. Dzięki temu regularnie napędzają popularność produkcji. Ale to się zaraz skończy. Bo i cała opowieść zmierza do nieuchronnego finału.

"REACHERA" OBEJRZYSZ NA:

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Reacher - o której premiera finałowego odcinka na Prime Video?

Od początku wiedzieliśmy, że 4. sezon "Reachera" składa się z ośmiu odcinków. Kolejne epizody dostawaliśmy co tydzień, w każdą środę. Aż w końcu nazbierało się ich siedem. Oznacza to, że został jeszcze tylko jeden, w którym twórcy odpowiedzą na wszystkie nurtujące widzów pytania. Kiedy dokładnie to się zdarzy?

Finał 4. sezonu "Reachera" zadebiutuje oczywiście w środę, 16 września. To już jutro. Nie warto przy tym zarywać nocki i czekać aż zegar wybije północ, żeby obejrzeć ostatni odcinek uwielbianego serialu. Jeszcze go wtedy nie będzie. On pojawi się bowiem parę godzin później. Niemal 10 godzin później.

Tak czy siak od finałowego odcinka 4. sezonu "Reachera" dzieli nas niecała doba. Zadebiutuje on na platformie Amazona dokładnie 16 września o 9:00. Właśnie od tej godziny użytkownicy Prime Video będą mogli poznać zakończenie śledzonej od paru tygodni opowieści. Biorąc pod uwagę, jak rozwijała się do tej pory, szykujcie się na mocne uderzenie.

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.