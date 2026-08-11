Właśnie dostaliśmy najlepszy sezon Reachera. Hit Prime Video stał się perfekcyjny

"Reacher" zawładnął wyobraźnią użytkowników Prime Video jeszcze w 2022 roku. Jak się wtedy okazało, widzowie byli spragnieni tak bezkompromisowego serialu akcji z oldschoolowym bohaterem. Dlatego Amazon przedłużał produkcję na kolejne sezony. 4. z nich już za chwilę zadebiutuje na platformie. Tymczasem dowiedzieliśmy się, czego możemy się po nim spodziewać.



Bo tradycyjnie krytycy mieli okazję obejrzeć 4. sezon "Reachera" jeszcze przed jego premierą na Prime Video. Embargo na jego recenzje właśnie spadło. Dzięki temu użytkownicy platformy Amazona już wiedzą, że mogą ostrzyć sobie na niego ząbki. Według pierwszych opinii tak dobrze jeszcze nie było.

"REACHERA" OBEJRZYSZ NA: REACHER Prime Video

Reacher - opinie krytyków o 4. sezonie hitu Prime Video

"Reacher" nigdy nie był źle oceniany przez krytyków. Już 1. sezon zgarnął 92 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Dwa późniejsze mają ich po 98 proc. To jak 4. odsłona serialu Prime Video może być jeszcze lepiej przyjęta? A to proste. Nie ma bowiem żadnych złych opinii. Mówiąc wprost: może się pochwalić 100 proc. pozytywnych opinii. Jest perfekcyjna.

Wszystko zależy od tego, czy lubisz pokręcone thrillery akcji, które są bezwzględne, ale mają ciepłe serce i mnóstwo uroku. Jeśli tak, przygotuj popcorn, nalej sobie coś do picia i chowaj się przed tryskającą krwią - pisze Sherin Nicole z RogerEbert.com. Jeśli podobały ci się poprzednie sezony "Reachera", tutaj dostajesz więcej tego samego. Wciąż czekam, aż ta formuła zacznie się wyczerpywać i okaże się powtarzalna i mniej przyjemna w odbiorze, ale to się na razie nie zdarzyło



- twierdzi Dominic Baez z Seattle Times.



Przy 4. sezonie "Reacher" wciąż dostarcza to samo - urokliwego nietuzinkowego bohatera rozwiązującego skomplikowana, intrygującą zagadkę kryminalną - podsumowuje John Odette z Pop Culture Leftovers.

Nic więc dziwnego, że w udostępnionych dotychczas recenzjach pojawiają się maksymalne oceny. Nie brakuje też tytułów, wedle których dostaliśmy właśnie "prawdopodobnie najlepszy sezon "Reachera" do tej pory". Być może nikt z fanów nie wierzył, że to możliwe, ale właśnie się wydarzyło: twórcy przeszli samych siebie.

Choć oczywiście trzeba brać poprawkę, że to są pierwsze recenzje. W momencie pisania tego tekstu jest ich zaledwie dziewięć. Być może perfekcyjny wynik 4. sezonu "Reachera" na Rotten Tomatoes spadnie w najbliższej przyszłości. Ale na razie powinniśmy zacierać ręce i wyczekiwać premiery produkcji, która nadejdzie dosłownie za chwilę. Pierwsze trzy odcinki najnowszej odsłony serialu akcji zadebiutują na Prime Video już jutro, 12 sierpnia.

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