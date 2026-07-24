Reacher zmierza ku końcowi? Gwiazdor zapowiada liczbę sezonów
Alan Ritchson zdradził, jak długo zamierza wcielać się w serialowego Jacka Reachera. Aktor zasugerował, że na 5. sezonie raczej się nie skończy.
Dobra wiadomość dla fanów "Reachera". Już za niecałe 3 tygodnie w Prime Video pojawi się 4. sezon serialu i wiadomo już, że nie będzie on ostatnim. Ze sporym wyprzedzeniem zapowiedziano bowiem piątą odsłonę serialowej adaptacji książek Lee Childa z Alanem Ritchsonem w roli Jacka Reachera i wygląda na to, że będzie to dopiero połowa serialu. Tak przynajmniej zasugerował odtwórca głównego bohatera.
Alan Ritchson zasugerował, ile będzie sezonów Reachera. To dopiero połowa
Ritchson pojawił się niedawno w podcaście Happy Sad Confused, gdzie został zapytany o to, jak długo jeszcze zamierza grać Reachera, byłego żołnierza żandarmerii wojskowej USA. Okazuje się, że widzowie mogą być spokojni - aktor nie zamierza prędko zejść z planu serialu od Prime Video. Fani produkcji mogą odetchnąć z ulgą, bo najprawdopodobniej czeka ich jeszcze sporo sezonów do obejrzenia.
Chciałbym dobić do 10 [sezonów]. Wydaje się to po prostu super i uhonorowałoby wszystkich - widzów, którzy wspierali serial, Amazon i pracę, jaką włożyli w jego rozwój, Lee i jego pracę, i tak dalej.
Ritchson chciałby, aby widzowie "cieszyli się podróżą Reachera" przez kolejne lata i takie podejście miał już przy okazji finału 2. sezonu. Aktor podkreślił wówczas, że zamierza pozostać w ekipie Amazona jeszcze przez długi czas, ponieważ jest to winien widzom:
Jestem to winien publiczności, aby przenieść na ekran tyle tych książek, na ile pozwoli mi moje ciało, i jestem to winien ludziom, którzy postawili na mnie, gdy stanowiłem dla nich ogromne ryzyko. Oni dali mi prawdziwą karierę.
Liczba sezonów, o której mówi Ritchson, wcale nie jest niemożliwa. Prime Video ma w końcu sporo materiału źródłowego w postaci książek Childa, których jest w tym momencie 30, a nowa ma ukazać się w październiku. Jest zatem spore pole do popisu, a jeśli Ritchson wciąż z entuzjazmem podchodzi do odgrywania swojego bohatera, to scenarzystom nie pozostaje nic innego, jak kontynuować prace nad jednym z flagowych seriali od Prime Video.
Warto wspomnieć, że kolejne sezony "Reachera" nie adaptują powieści Childa po kolei. 1. sezon powstał w oparciu o "Poziom śmierci" (1. tom), 2. sezon to adaptacja "Elity zabójców" (11. tom), 3. sezon jest oparty o "Siłę perswazji" (7. tom), a nadchodzący 4. sezon stworzono na podstawie "Jutro możesz zniknąć" (13. tom).
Pierwsze 3 odcinki 4. sezonu "Reachera" zadebiutują w Prime Video 12 sierpnia. Finał pojawi się na platformie 16 września.
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Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.