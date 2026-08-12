Oceny nowego Reachera lecą na łeb, na szyję. 4. sezon nie taki wspaniały?

Jeszcze przed chwilą wydawało się, że to wspaniały dzień dla fanów "Reachera". Właśnie dzisiaj na Prime Video zadebiutował bowiem 4. sezon. Na start dostaliśmy pierwsze trzy odcinki, które miały przenieść nas do serialowego nieba. W końcu wraz z pojawieniem się recenzji zaraz po zejściu embargo dostaliśmy obietnicę najlepszej do tej pory odsłony serialu akcji. 100 proc. pozytywnych opinii od krytyków na Rotten Tomatoes nie zdarza się przecież często.



A właśnie w tym wypadku krytycy byli zgodni jak nigdy. W swoich recenzjach nazywali 4. sezon "Reachera" najlepszym do tej pory i zachwalali go z każdej strony. To się właśnie skończyło. W sieci pojawiło się bowiem więcej opinni na temat nowych odcinków. Wraz z nimi rozpoczęły się narzekania, przez co wynik serialu mocno spadł.

"REACHERA" OBEJRZYSZ NA: REACHER Prime Video

Reacher - opinie o 4. sezonie hitu akcji Prime Video

Od samych swych początków "Reacher" był świetnie oceniany. 1. sezon ma 92 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes, a 2. i 3. odsłona po 98 proc. Na tym tle okazuje się, że 4. sezon nie jest więc tym najlepszym. Ba! Jest najgorszy. Obecnie ma 88 proc. pozytywnych recenzji.

Wszystkie podstawowe komponenty są na swoim miejscu... Po prostu 4. sezon nie sprawia już frajdy - twierdzi Warren Cantrell z The Playlist. 4. sezon "Reachera" jest mniej odważny, mniej pewny, mniej zabawny, ale przynajmniej tak samo brutalny - pisze M.N. Miller z FandomWire.

Dwa negatywne głosy. Tyle starczyło, aby wynik 4. sezonu "Reachera" na Rotten Tomatoes znacząco spadł. Jak to możliwe? Otóż recenzji wciąż nie ma zbyt wiele. Gdy było ich dziewięć serial, wszystkie były pozytywne. Teraz jest ich 16, w tym te dwie niezachwalające produkcji. Być może w najbliższym czasie pojawi się jeszcze więcej opinii, dzięki czemu ogólna ocena najnowszych odcinków hitu Prime Video nieco się podniesie. Bądź spadnie jeszcze bardziej. Niczego nie można wykluczyć.

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