Netflix ma gorące nowości. Thriller kryminalny idealny na weekend

Te wakacje trudno nazwać sezonem ogórkowym, bo działo się sporo. Dostaliśmy wiele gorących popkulturowych ogłoszeń i zapowiedzi, doczekaliśmy się potężnych premier w kinie i streamingu - i to takich, o których dyskutowaliśmy (a nawet kłóciliśmy się) tygodniami. Ostatnie dwa tygodnie były nieco spokojniejsze, ale to wciąż żaden przestój. Dzieje się.



Choć to ostatnie dni wakacji (przynajmniej tych oficjalnych, szkolnych, bo studentom został jeszcze miesiąc, a dorośli ludzie i tak pracują), słońce spuściło z tonu. Burze i deszcze sprawiają, że chętniej zostajemy w domu i, na przykład, oglądamy Netfliksa. Wiele i wielu z was zapewne tak właśnie spędzi część najbliższego weekendu.



Sprawdźmy zatem, co ciekawego wpadło do serwisu i na co warto rzucić okiem.

Netflix - nowości na weekend. Co obejrzeć?

Spis treści:

S&X

Ichito to seksuolog pracujący w klinice Shimotori, gdzie codziennie pomaga pacjentom rozwiązywać problemy, o których - siłą rzeczy - nie mogą porozmawiać z nikim innym (a jeśli nawet mogą, to nie powinni, bo mogą jedynie pogłębić problem). Jakkolwiek jego zawód obarczony jest licznymi uprzedzeniami i często wyśmiewany, Ichito każdego pacjenta traktuje z pełną powagą i szacunkiem. Nikt jednak nie domyśla się, że on sam też ma pewną wstydliwą tajemnicę.

Outer Banks, sezon 5.

Piąty i zarazem finałowy sezon „Outer Banks” zabiera Pogues w kolejną, najbardziej niebezpieczną dotąd przygodę. Po wydarzeniach poprzedniej odsłony John B, Sarah, JJ, Kiara, Pope i Cleo ponownie stają przed wyzwaniem, które wystawi na próbę ich przyjaźń, lojalność i determinację. Tym razem stawką nie jest jednak wyłącznie kolejny skarb - bohaterowie będą musieli zmierzyć się z konsekwencjami swoich wcześniejszych decyzji i ostatecznie rozliczyć z przeszłością.

Pojmanie El Chapo

„Pojmanie El Chapo” to trzymający w napięciu film oparty na jednej z najbardziej spektakularnych obław w historii współczesnego Meksyku. Produkcja przedstawia kulisy polowania na Joaquína „El Chapo” Guzmána – jednego z najpotężniejszych bossów narkotykowych na świecie – oraz działania służb, które próbowały doprowadzić do jego schwytania.

Super 8

Nostalgiczne połączenie science fiction, kina przygodowego i młodzieżowego horroru, wyreżyserowane przez J.J. Abramsa i wyprodukowane przez Stevena Spielberga. Opowieść rozgrywa się pod koniec lat 70. i skupia na grupie dzieci, które podczas kręcenia amatorskiego filmu na taśmie Super 8 stają się świadkami tajemniczego wypadku kolejowego. Wkrótce w ich miasteczku zaczynają dziać się coraz dziwniejsze rzeczy. Film wykorzystuje klasyczną formułę kina spod znaku Spielberga, łącząc przygodę i tajemnicę z opowieścią o przyjaźni, dorastaniu i radzeniu sobie ze stratą.

Shrek - seria

Jedna z najpopularniejszych serii animowanych w historii kina, która odwróciła do góry nogami klasyczne baśniowe schematy. Cykl bawi się bajkowymi konwencjami, parodiuje popkulturę i jednocześnie opowiada o samotności, przyjaźni, miłości oraz akceptowaniu siebie. Pod warstwą absurdalnego humoru i licznych żartów - również takich, które zrozumie tylko dorosły widz - kryją się mądre, dojrzałe historie. Klasyk.

Czytaj więcej w Spider's Web:

Ładowanie...