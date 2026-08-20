Obsada Synów Anarchii wraca na motocykle. To będzie dziwna kontynuacja

7 sezonów "Synów Anarchii" emitowano między 2008 a 2014 rokiem. Okazało się to tym dziwnym przypadkiem serialu, kiedy liczba widzów nie maleje, a rośnie z każdą odsłoną. Finał może pochwalić się wręcz rekordową oglądalnością. Nic więc dziwnego, że stacja FX zdecydowała się pozwolić widzom wrócić do świata brutalnych motocyklistów w spin-offie.



Problem w tym, że oryginalni bohaterowie "Synów Anarchii" w "Mayans M.C." pojawiali się rzadko. Aczkolwiek serial znakomicie sprawdzał się jako samodzielna opowieść. Nie bez powodu przecież doczekał się aż 5. sezonów. Zakończył się w 2023 roku i od tamtej pory fani nie dostali już okazji, aby wrócić do uwielbianego telewizyjnego uniwersum. Teraz to się zmienia.

Synowie Anarchii - o czym będzie nowy spin-off?

FX pracuje nad nowym spin-offem "Synów Anarchii", w którym gwiazdy serialu mają powrócić do swoich ról. Tak jakby. Fabuła miniserialu "Legends" rozpoczyna się na zjeździe fanów oryginalnego serialu. Granica między sztuką a rzeczywistością szybko się zaciera, przez co aktorom przychodzi zmierzyć się z większym zagrożeniem niż mieli kiedykolwiek do czynienia w fikcyjnej opowieści.

"Legends" będzie więc metafikcyjnym serialem. Pomysł na taką właśnie opowieść wyszedł od wcielającego się w główną rolę w "Synach Anarchii" Charliego Hunnama. I to właśnie on wraz z Jonathanem Groffem - scenarzystą m.in. sitcomu "Happy Endings" - odpowiada za nadchodzący serial.

Jak już wiadomo, w "Legends" do swoich ról prócz Charliego Hunnama do swoich ról z "Synów Anarchii" powrócą jeszcze Ron Perlman, Katey Sagal, Maggie Siff, Mark Boone Junior, Tommy Flanagan, Kim Coates, Theo Rossi. Innymi słowy: zobaczymy SAMCRO w komplecie.

Choć "Legends" na papierze brzmi dziwnie, odwagi nie można mu odmówić. W końcu nie ma wiele przykładów seriali, których obsada wraca po latach, aby grać zamych siebie. "Synowie Anarchii" wjeżdżają więc na dość niezbadane terytorium, przez co nadchodzący projekt domaga się choćby sprawdzenia. Na ten moment nie wiadomo jednak, kiedy go zobaczymy.

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