Disney+ zmienia Luke'a Skywalkera. Wiadomo, kto zastąpi oryginalnego aktora
Już za chwilę na Disney+ zadebiutuje nowy serial powiązany z "Gwiezdnymi wojnami". Jak się okazuje, pojawi się w nim Luke Skywalker. Ale nie ten, którego dobrze znamy. Marka Hamill na liście płac produkcji nie uświadczymy.
Na początku września na Disney+ wpadnie najnowszy pełnometrażowy film z uniwersum "Gwiezdnych wojen". "Mandaloriana i Grogu" jeszcze przed chwilą mogliśmy oglądać w kinach, a za chwilę obejrzymy w streamingu bez dodatkowych opłat. Co więcej, nie będzie to jedyna osadzona w świecie Star Wars premiera na platformie dokładnie tego samego dnia.
"Mandalorian i Grogu" to pełnometrażowa kontynuacja "The Mandalorian". Zaczyna się tam, gdzie kończy się 3. sezon serialu. Jeśli jednak ktoś chciałby film obejrzeć, nie znając odcinków popularnej produkcji, będzie mógł całą przedstawioną w nich opowieść szybko nadrobić. Wszystko to za sprawą "LEGO Gwiezdne wojny: The Mandalorian".
Gwiezdne wojny - kto zastąpi Hamilla w roli Luke'a Skywalkera?
"LEGO Gwiezdne wojny: The Mandalorian" to zwykły special, który przybliża wydarzenia przedstawione w "The Mandalorian". Oczywiście, tym razem zobaczymy je w znacznie bardziej satyrycznej wersji i odegrane przez znane nam postacie, tylko złożone z klocków. Będą to po prostu "Gwiezdne wojny" z LEGO.
Największym wydarzeniem w serialu bez wątpienia było pojawienie się znanego z oryginalnej trylogii Star Wars Luke'a Skywalkera. Cały internet mówił o jego powrocie. Jak widać po zwiastunie, w "LEGO Gwiezdne wojny: The Mandalorian" też uwielbianego bohatera nie zabraknie. Tylko tym razem ma zupełnie inny głos.
Bo w "LEGO Gwiezdne wojny: The Mandalorian" w Luke'a Skywalkera nie wciela się już Mark Hamill. Disney postanowił go zastąpić. Kultowemu bohaterowi głos podkłada Eric Bauza. I wiemy, że sobie świetnie w tej roli poradzi, bo przecież od "LEGO Gwiezdne wojny: Kronik Yody" z 2014 roku regularnie przemawiał jako słynny Jedi.
Mark Hamill sam jest aktorem głosowym, najlepiej znanym z roli Jokera w animacjach DC. Głosu Luke'owi Skywalkerowi zazwyczaj jednak nie użycza.
"LEGO Gwiezdne wojny: The Mandalorian" zadebiutuje na Disney+ tego samego dnia co "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu". Stanie się to dokładnie 2 września.
Więcej o "Gwiezdnych wojnach" poczytasz na Spider's Web:
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