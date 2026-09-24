Nowości Netfliksa na weekend. Russell Crowe w gęstym kryminale
To już: jesień za oknem, jesień na niebie, jesień w sercach. Chłodno się zrobiło, więc kanapa, kocyk i serwisy streamingowe kuszą bardziej niż zazwyczaj. Sprawdźmy zatem, co nowego do zaoferowania ma w ten weekend Netflix.
Zaczął się okres, w którym serwisy streamingowe cieszą się jeszcze większym zainteresowaniem niż zazwyczaj. Zrobiło się chłodniej i choć najpewniej czekają nas jeszcze jakieś cieplejsze dni, to z tygodnia na tydzień pogoda będzie coraz bardziej kapryśna i ani się obejrzymy, a wychodzenie z domu w większości przypadków będzie nieprzyjemną koniecznością. A zatem... piloty w dłoń!
Streaming prawdziwej mocy nabiera w okresie od września do wiosny - nic dziwnego, że zazwyczaj to w tym okresie kumulują się najgłośniejsze premiery roku. Widać to już choćby na liście wrześniowych premier Netfliksa: byli „Dźentelmeni”, była „Lalka”... nowe „Stranger Things”, „Potwór” i inne.
A co czeka nas u schyłku miesiąca, w jego ostatni weekend? Jakie nowości z tego tygodnia najbardziej przykuwają uwagę?
Sprawdzamy najciekawsze nowe filmy i seriale w ofercie serwisu, które możecie sprawdzić w ten weekend.
Netflix - co obejrzeć w weekend? TOP 5 nowości na koniec września
Spis treści:
Unabomber
Jacob Tremblay wciela się w Teda Kaczynskiego, genialnego studenta, który z czasem stanie się jednym z najbardziej poszukiwanych terrorystów w USA. Inspirowany prawdziwą historią dramat pokazuje zarówno młodość przyszłego Unabombera, jak i śledztwo FBI prowadzące do jego schwytania. W obsadzie także cenione gwiazdy: Russell Crowe i Shailene Woodley.
Inny świat
Deborah Wayne rozpoczyna studia na uczelni, którą wcześniej ukończyli jej rodzice. W nowym środowisku próbuje wyjść z ich cienia i zbudować własną tożsamość, przeżywając przy tym pierwsze miłości, przyjaźnie i akademickie perypetie. Nowa odsłona popularnego sitcomu o życiu studentów historycznie czarnoskórej uczelni.
Ostatnia zagadka
Wiosną 1959 roku trzynaście osób zostaje uwięzionych przez burzę w hotelu na niewielkiej wyspie niedaleko Majorki. Gdy jedna z turystek zostaje znaleziona martwa, wszystko wskazuje na morderstwo. Emerytowany aktor, który niegdyś grał Sherlocka Holmesa, musi wykorzystać swoje detektywistyczne umiejętności, by odkryć, kto spośród odciętych od świata gości jest zabójcą. Adaptacja powieści Arturo Pereza-Reverte.
Akademia Minerwy
Nowa uczennica trafia do elitarnej Akademii Minerwy, gdzie za pięknymi fasadami kryją się bezwzględna rywalizacja, tajemnice i skomplikowane relacje. W tym świecie status i ambicja znaczą więcej niż mogłoby się wydawać. Serial dla fanów młodzieżowych dramatów z nutą tajemnicy.
Mumia 1-3
Brendan Fraser jako Rick O’Connell w kultowej przygodowej trylogii, która łączy widowiskową akcję z motywem starożytnych klątw i grobowców. W pierwszej części ekspedycja budzi do życia potężną mumię, a kolejne odsłony powtarzają ten motyw, podkręcając tempo. Trzy części serii Stephena Sommersa to mieszanka humoru, horroru i kina przygodowego w najlepszym blockbusterowym wydaniu.
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Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).