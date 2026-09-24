Nowości Netfliksa na weekend. Russell Crowe w gęstym kryminale

Zaczął się okres, w którym serwisy streamingowe cieszą się jeszcze większym zainteresowaniem niż zazwyczaj. Zrobiło się chłodniej i choć najpewniej czekają nas jeszcze jakieś cieplejsze dni, to z tygodnia na tydzień pogoda będzie coraz bardziej kapryśna i ani się obejrzymy, a wychodzenie z domu w większości przypadków będzie nieprzyjemną koniecznością. A zatem... piloty w dłoń!



Streaming prawdziwej mocy nabiera w okresie od września do wiosny - nic dziwnego, że zazwyczaj to w tym okresie kumulują się najgłośniejsze premiery roku. Widać to już choćby na liście wrześniowych premier Netfliksa: byli „Dźentelmeni”, była „Lalka”... nowe „Stranger Things”, „Potwór” i inne.



A co czeka nas u schyłku miesiąca, w jego ostatni weekend? Jakie nowości z tego tygodnia najbardziej przykuwają uwagę?



Sprawdzamy najciekawsze nowe filmy i seriale w ofercie serwisu, które możecie sprawdzić w ten weekend.

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Netflix - co obejrzeć w weekend? TOP 5 nowości na koniec września

Spis treści:

Unabomber

Jacob Tremblay wciela się w Teda Kaczynskiego, genialnego studenta, który z czasem stanie się jednym z najbardziej poszukiwanych terrorystów w USA. Inspirowany prawdziwą historią dramat pokazuje zarówno młodość przyszłego Unabombera, jak i śledztwo FBI prowadzące do jego schwytania. W obsadzie także cenione gwiazdy: Russell Crowe i Shailene Woodley.

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Inny świat

Deborah Wayne rozpoczyna studia na uczelni, którą wcześniej ukończyli jej rodzice. W nowym środowisku próbuje wyjść z ich cienia i zbudować własną tożsamość, przeżywając przy tym pierwsze miłości, przyjaźnie i akademickie perypetie. Nowa odsłona popularnego sitcomu o życiu studentów historycznie czarnoskórej uczelni.

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Ostatnia zagadka

Wiosną 1959 roku trzynaście osób zostaje uwięzionych przez burzę w hotelu na niewielkiej wyspie niedaleko Majorki. Gdy jedna z turystek zostaje znaleziona martwa, wszystko wskazuje na morderstwo. Emerytowany aktor, który niegdyś grał Sherlocka Holmesa, musi wykorzystać swoje detektywistyczne umiejętności, by odkryć, kto spośród odciętych od świata gości jest zabójcą. Adaptacja powieści Arturo Pereza-Reverte.

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Akademia Minerwy

Nowa uczennica trafia do elitarnej Akademii Minerwy, gdzie za pięknymi fasadami kryją się bezwzględna rywalizacja, tajemnice i skomplikowane relacje. W tym świecie status i ambicja znaczą więcej niż mogłoby się wydawać. Serial dla fanów młodzieżowych dramatów z nutą tajemnicy.

Mumia 1-3

Brendan Fraser jako Rick O’Connell w kultowej przygodowej trylogii, która łączy widowiskową akcję z motywem starożytnych klątw i grobowców. W pierwszej części ekspedycja budzi do życia potężną mumię, a kolejne odsłony powtarzają ten motyw, podkręcając tempo. Trzy części serii Stephena Sommersa to mieszanka humoru, horroru i kina przygodowego w najlepszym blockbusterowym wydaniu.

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