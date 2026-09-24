Genialny kryminał Netfliksa dobiega końca. Fani nie chcą takich niespodzianek

"Tajny informator" to komedia kryminalna, która przedstawia losy nietuzinkowego profesora na emeryturze. Grany przez Teda Dansona bohater ma bowiem smykałkę do szpiegowania. Kiedy jest już totalnie znudzony swoim życiem bez pracy, dostaje szansę na zrobienie czegoś ciekawego. Prywatna detektyw zleca mu pracę pod przykrywką. I tak to się już ciągnie od 2024 roku.



"Tajny informator" przy okazji swojej premiery dwa lata temu przykuł uwagę krytyków. Został przyjęty z wielkim entuzjazmem. 96 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes nie wzięło się znikąd. W parze z tymi zachwytami poszła wystarczająca popularność, żeby Netflix zechciał swój serial kryminalny przedłużyć o kolejny sezon. Ten zadebiutował w listopadzie zeszłego roku. I nie było już tak różowo.

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Tajny informator: 3. sezon - Netflix kończy serial kryminalny

Wciąż "Tajny informator" nie był zły. 2. sezon otrzymał aż 90 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Jednakże nie cieszył się już taką popularnością. Został przyćmiony przez wchodzącą niedługo potem na Netfliksa finałową odsłonę "Stranger Things". A mimo to w lutym tego roku platforma poinformowała, że dostaniemy kontynuację.

Minęły miesiące i ekipa weszła właśnie na plant 3. sezonu "Tajnego informatora". Jak podaje Deadline, jednocześnie Netflix ujawnił, że będzie to ostatnia odsłona serialu kryminalnego. Twórca Michael Schur wydał z tej okazji specjalne oświadczenie:

Serial rozpoczął się od emeryta korzystającego z szansy na nowe życie. Odpowiadając na ogłoszenie o pracę i wyruszając w świat, Charles Nieuwendyk poszerzył swoje horyzonty i udowodnił, że życie zwalnia tylko wtedy, gdy mu na to pozwolimy. Jesteśmy zachwyceni, że możemy zakończyć jego historię jeszcze jednym, finałowym rozdziałem, w którego postać wcieli się wspaniały Ted Danson, o którym prawo nakazuje mi mówić: "skarb narodowy".

Do tej pory Netflix nie ujawnił jeszcze daty premiery 3. i zarazem finałowego sezonu "Tajnego informatora".



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