Mocni zawodnicy wśród nowości Netfliksa na weekend. Coś dla fanów Yellowstone

Trudno w to uwierzyć, ale to już ostatni weekend lipca. To oznacza, że jesteśmy już na półmetku wakacji. Netflix postanowił osłodzić ten czas swoim subskrybentom, pokazując w serwisie nowości, na które warto zerknąć w nadchodzące dni. Co obejrzeć? Podpowiadamy.

Netflix - co obejrzeć w weekend? TOP 5 nowości

Naga broń 1-3

W bibliotece Netfliksa pojawiła się nie jedna, a aż 3 części "Nagiej broni". Te kultowe komedie warto sobie przypomnieć lub obejrzeć po raz pierwszy. Seria filmów-parodii, wyśmiewająca klisze kina policyjnego, koncentruje się na niezdarnym poruczniku Franku Drebinie (w tej roli Leslie Nielsen), który rozwiązuje sprawy za sprawą przypadku i absurdalnych sytuacji. Perełka dla fanów komedii.

Ransom Canyon, 2. sezon

Czy mamy tu fanów "Yellowstone"? Bo tak się składa, że Netflix ma coś dla widzów, którzy uwielbiają westerny. Serial "Ransom Canyon" wrócił z 2. sezonem. Akcja serialu rozgrywa się w tytułowym Ransom Canyon i koncentruje się na trzech ranczerskich rodzinach, które spierają się o ziemię. Produkcja śledzi przede wszystkim losy Statena Kirklanda (Josh Duhamel) oraz jego wieloletniej przyjaciółki, Quinn O'Grady (Minka Kelly). Tymczasem do miasteczka przybywa tajemniczy kowboj, który zaczyna odgrzebywać dawno zakopane tajemnice. Brzmi jak pozycja idealna dla miłośników produkcji Taylora Sheridana.

Podejrzliwi

Thriller psychologiczni "Podejrzliwi" to nowość w bibliotece Netfliksa, która najpewniej namiesza w zestawieniu najpopularniejszych produkcji serwisu. Fabuła koncentruje się na Ruth (Stéphanie Magnin), która wraca do rodzinnego domu, gdy jej matka ginie w tajemniczych okolicznościach. Tam odkrywa, że jej zgorzkniały i agresywny ojciec wierzy w pewną mroczną teorię spiskową, a Ruth zaczyna podejrzewać, że to właśnie on może być odpowiedzialny za śmierć jej matki. Czy młoda kobieta mieszka pod jednym dachem z mordercą? Widzowie mogą się przekonać już teraz.

72 godziny

"72 godziny" to kolejna nowość dla fanów komedii. Amerykańska produkcja skupia się na 40-letnim dyrektorze (Kevin Hart), który wraz z 20-latkami świętuje szalony wieczór kawalerski jednego z nich. Jak to się stało, zapytacie? Wszystko przez to, że mężczyzna przypadkiem został dodany do czatu grupowego chłopaków. Jak zakończy się ta trwająca 72 godziny impreza? Łapcie za popcorn, film jest już dostępny na Netfliksie.

Toksyczna historia miłosna

Na "Toksycznej historii miłosnej" subskrybenci Netfliksa już się poznali - mocny dokument wpadł do TOP najpopularniejszych produkcji serwisu. True crime opowiada o historii, w której e-maile z pogróżkami przerodziły się w plan zemsty. Jej bohaterem jest szeryf, który niedawno wziął ślub, oraz jego była dziewczyna. To nie może skończyć się dobrze.

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