Netflix dowozi w weekend. 5 nowości, które trzeba sprawdzić

Netflix na weekend dostarcza wyjątkowo różnorodną mieszankę. Z jednej strony dostajemy kontynuację jednego z największych hitów ostatnich lat od Guya Ritchiego, z drugiej – oparte na faktach kino z mafijnym skandalem w tle. Słowem – każdy znajdzie coś dla siebie

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Netflix – 5 mocnych propozycji na weekend. Co obejrzeć?

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Dżentelmeni, sezon 2.

2. sezon uwielbianego serialu, który sformatował sam Guy Ritchie. Produkcja ma w sobie ten luz, ten humor i te akcję, za które pokochaliście filmy tego reżysera. W nowej serii Eddie snuje wielkie plany swojego imperium, ale tym razem będzie musiał poradzić sobie z kimś znacznie potężniejszym. Warto znać, bo to kawał świetnego serialu.

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Pakt z diabłem

To film oparty na faktach. Dwaj mężczyźni spotykają się po latach i decydują się prowadzić wspólne interesy. Rzecz w tym, że jeden z nich jest przywódcą mafii i to bardzo, bardzo brutalnym. To historia słynnego Whiteya Bulgera, który został informatorem FBI, dzięki czemu instytucja… traktowała go ulgowo. Film opisuje jeden z największych skandali, w jakie zamieszana była agencja. Mocna rzecz.

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Szósty zmysł

Klasyk, do którego czasem warto wrócić. Ja wracam. M. Night Shyamalan ugotował tu pełnoprawny horror, w którym nie chodzi jedynie o strach, a o (znany wszystkim) zwrot akcji i refleksję nad przemijaniem. Bruce Willis wciela się tu w psychiatrę, który próbuje pomóc ośmioletniemu chłopcu obdarzonemu tytułowym szóstym zmysłem. Dziecko twierdzi, że widzi… ludzi, którzy dawno zmarli. Czy chłopczyk mówi prawdę? Czy manipuluje? Pewnie już wiecie.



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Udręki serca

Netflix ma dla was nowy meksykański serial. Zabiera on widzów do czasów rewolucji meksykańskiej i opowiada o Emilii Sauri. Kobieta realizuje swoje marzenie o zostaniu lekarką. Aby jednak dopiąć swego musi odrzucić krępujące ją normy społeczne i (niestety) rodzinne.

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Alix Earle poznaje świat

To nietypowy reality show, bo pokazuje osobę, która reality show… już zrobiła ze swojego życia. Netflix wchodzi z kamerą do Alix Earle i pokazuje ją, jej codzienność, jej rodzinę, słowem – stary dobry program z kamerą w życiu prywatnym. Ewidentnie Netflix chce sprawdzić, czy da się skłonić fanów Alix Earle do tego, aby oglądali ją na jeszcze jednej platformie.

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Konrad Chwast Redaktor Szef serwisu Rozrywka.Blog. Współpracownicy wyobrażają sobie go jako dżentelmena w surducie i z cygarem w ręku. Na co dzień walczy na polu walki z brakiem kultury, prowadząc Rozrywka.Blog. Specjalista od seriali i ich historii. Kocha dobre fabuły również w komiksach i animacji. W wolnych chwilach gra w gry bez prądu, maluje figurki. Wcześniej zajmował się zawodowo grami planszowymi, pracował branży PR i marketingu internetowym.