Netflix ogłasza nowy plan. Będą reklamy

Netflix ogłosił wiosną, że wprowadzi do swojej oferty plan z reklamami. Wśród 15 krajów, które będą miały opcję wykupienia tej opcji, znalazła się również Polska. W tamtym momencie nie wiadomo było dokładnie, kiedy ta rewolucja nastąpi. Dziś znana jest już data.

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Netflix wprowadza plan z reklamami. Kiedy pojawi się w Polsce i ile będzie kosztował?

Nowy plan Netfliksa z reklamami będzie dostępny w Polsce od 1 marca 2027. Ogłosiła to dziś prezes ds. reklam w Netfliksien Amy Reinhard podczas UK Upfront:

To ważny moment dla Netflixa - w 2027 roku wprowadzamy reklamy w 15 nowych krajach, w tym 9 w Europie. Dalszy rozwój planu z reklamami w regionie EMEA to dla nas jeszcze więcej okazji do współpracy z klientami globalnymi i lokalnymi, a dla naszych subskrybentów - więcej sposobów na korzystanie z Netflixa. Mając w ofercie nasze hitowe seriale, filmy i wydarzenia na żywo, a także technologię reklamową, którą do nich dopasowaliśmy, z entuzjazmem patrzymy w przyszłość.

Na ten moment szczegóły dotyczące nowego planu, w tym jego cena, nie są znane. Być może będzie to najtańsza opcja, z której będą mogli skorzystać subskrybenci platformy, ale jest też druga strona medalu, o której pisaliśmy w momencie ogłoszenia planu z reklamami.

Kiedy plan z reklamami wejdzie w życie, Netflix może zlikwidować plan Podstawowy, aby zachęcić widzów do przejścia na droższy plan Standard. Oznacza to, że będziemy płacić więcej, aby uniknąć oglądania produkcji z przerwami na reklamę.

Obecnie ceny pakietów prezentują się następująco: pakiet Podstawowy - 37 zł (obecnie), pakiet Standard - 55 zł, pakiet Premium - 75 zł.

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