Netflix po cichu skasował ulubioną funkcję waszych rodziców. Była od zawsze

Zła wiadomość dla osób, które korzystają z aplikacji Netflix do wyświetlania treści na telewizorze. Netflix usunął funkcję, z której wasi rodzice i dziadkowie korzystali od zawsze. Tyle dobrego, że zaraz przed Świętami.

Piotr Grabiec
netflix pomoc cast przycisk nie dziala 00
Netflix często dodaje nowości do swoich aplikacji, ale niektóre funkcje są wkurzające, a inne, przydatne, trafiają pod nóż. Okazuje się, że największy serwis wideo na żądanie świata pod koniec 2025 r. uznał, że pora usunąć… możliwość łatwego przesyłania materiałów wideo z aplikacji mobilnej do obsługi serwisu na Smart TV, czyli telewizory oraz przystawki do nich. Dotyczy to wszystkich urządzeń, które wyposażone są w pilota.

Możliwość wysyłania obrazu i dźwięku z telefonu na ekran telewizora z użyciem guzika Cast to z kolei jedna z tych funkcji, które są naprawdę przydatne. Wiele osób, zwłaszcza tych starszych, nie lubi obsługiwać Smart TV za pomocą pilota, zwłaszcza jeśli system operacyjny działa wolno i się zawiesza. Wystarczyło jednak pokazać im, jak na smartfonie po wybraniu filmu lub odcinka serialu jednym guzikiem uruchomić odtwarzanie na Smart TV, by ułatwić im życie.

Netflix - przycisk do przesyłania (Cast) nie działa

Do tej pory apka była wyposażona w guzik, który służył do przesyłania obraz i dźwięku na ekran telewizora. Najwyraźniej rodzice i dziadkowie tego świata byli niegrzeczni, bo noszący się w czerwieni Netflix, zamiast przygotować ciekawe nowości, uznał, iż na tegoroczne Święta da im rózgę w postaci usunięcia obsługi funkcji Cast w swojej aplikacji. Dotyczy to większości nowoczesnych sprzętów takich jak Smart TV oraz przystawek Google Chromecast i Google TV.

Screenshot

Zmiana wprowadzona została po cichu, ale na stronach pomocy serwisu Netflix znalazło się potwierdzenie, że to nie jest bug, tylko feature. Użytkownicy zachęcani są do tego, żeby korzystać z natywnej aplikacji Netflix oraz pilota dołączonego do urządzenia, na którym chcą oglądać filmy i seriale. Jedyne wyjątki od tej reguły to starsze urządzenia, które obsługują funkcję Google Cast, ale nie mają na wyposażeniu pilota.

Najbardziej zasmucające w tym wszystkim jest to, że i ta ostatnia funkcja limitowana jest wyłącznie dla… posiadaczy konta w wersji bez reklam. Te mniej zamożne osoby, które korzystają z tego najtańszego pakietu Netflix z reklamami, a do tego używają starego urządzenia lub np. telewizora, na którym aplikacja Netflix nigdy nie była dostępna lub przestała być z biegiem czasu dostępna, zostają teraz przed Świętami kompletnie na lodzie.

Decyzja serwisu Netflix, by usunąć obsługę przycisku Cast, nie powinna jednak dziwić.

Netflix najwyraźniej wolałby, abyśmy korzystali z jego natywnej aplikacji na telewizorze. Do tego jego twórcy już dawno temu pozbyli się analogicznej funkcji na urządzeniach Apple’a, którą jest AirPlay służący do przesyłania na inne sprzęty treści z iPhone’ów i iPadów. Usunięcie jej również w ekosystemie Google’a było tylko kwestią czasu - aż dziwne, że trwało to aż 6 lat i nie zniknęła ona wcześniej.

Czytaj inne nasze teksty o zmianach w serwisie Netflix:

Tyle dobrego, że akurat idą Święta, a bliscy będą odwiedzali rodziców i dziadków. Coś czuję, że jednym z tematów przy wielu świątecznych stołach nie będzie nowy sezon „Stranger Things”, tylko „a weź synku/córcio/wnusiu sprawdź mi telewizor, bo coś Netflix nie działa” (niczym z pasty o HBO). Ciekawe natomiast ile osób, wkurzonych tymi zmianami, po finale 5. serii anuluje abonament na Netfliksa…

Piotr Grabiec
01.12.2025 16:27
Tagi: netflix
