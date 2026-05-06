Netflix usuwa duże udogodnienie. Skończyło się rumakowanie cwaniaków

Jeszcze przed chwilą funkcja, o której mowa, była dostępna tylko na przeglądarkach internetowych. W aplikacjach na telewizory i urządzenia mobilne Netflix zrezygnował z niej dawno temu. Dla wszystkich teraz ujednolica system sortowania wyświetlanych tytułów. Już nie będzie można z nim kombinować, żeby odciąć się od sugestii algorytmu.



Bo do tej pory użytkownicy Netfliksa, którzy korzystają z platformy w przeglądarce internetowej, mogli w prosty sposób uniknąć sugestii algorytmu. Wystarczyło wejść na zakładkę z filmami bądź serialami, włączyć widok siatki i z rozwijanego obok menu zmienić sortowanie z "rekomendowane dla ciebie" na np. "rok produkcji" bądź A-Z. W wielu przypadkach taka możliwość okazywała się nad wyraz wygodna. Ale teraz nie ma już takiej opcji.

Netflix usuwa przydatną funkcję

Jak podaje What'sOnNetflix platforma wprowadziła właśnie zmiany w swoim interfejsie. To rozwijane menu, dostępne do niedawna dla użytkowników, korzystających z Netfliksa w przeglądarce, po prostu zniknęło. To już kolejna taka sytuacja na przestrzeni ostatnich miesięcy. Niedawno serwis odświeżył bowiem wygląd odtwarzacza i zrezygnował z możliwości kliknięcia w rzędy z danymi tytułami, aby wyświetlić ich pełną listę w formie siatki.

Wspomniany portal zaznacza, że użytkownicy Netfliksa są wściekli na najnowsze zmiany w interfejsie platformy. W mediach społecznościowych zaroiło się od gniewnych wpisów. Szczególnie na Redditcie, gdzie pojawiły się specjalne wątki na ten temat, typu "Alphabetical Option Gone!?!?" czy "What happend to sorting by date in NETFLIX, all categories ???". Przeczytamy w nich m.in.:

Nie mogę już sortować filmów i seriali alfabetycznie (tak lubiłem, bo algorytm to śmieć)



Czasami chcę po prostu scrollować listę horrorów i żeby algorytm nie chował przede mną starszych tytułów

Nie wiadomo, czy za usunięciem funkcji sortowania tytułów wedle uznania pójdą kolejne zmiany w interfejsie Netfliksa w przeglądarkach internetowych. O tym dopiero się przekonamy.

Rafał Christ 06.05.2026 19:55

