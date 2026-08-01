Najlepsze filmy psychologiczne Netfliksa. Ranking najmocniejszych
Kino psychologiczne to wyjątkowy zbiór filmów - jest to bowiem określenie na tyle szerokie, że pasuje do niejednego gatunku, w tym thrillerów czy dramatów. Przedstawiamy 15 najmocniejszych tytułów dostępnych do obejrzenia na Netfliksie, które zaliczają się do wspomnianej grupy.
Są pewne uniwersalne wartości, które sprawdzają się dobrze w więcej, niż jednym gatunku. Twórcy często, oprócz samego prowadzenia fabuły, próbują wejść w umysły bohaterów, zgłębić trudne emocje, które ich ogarniają lub wystawiają na próbę ich charaktery. Oto 15 filmów, które na swój - najlepszy możliwy sposób - są kinem psychologicznym z najwyższej półki Netfliksa.
Netflix: najlepsze filmy psychologiczne. TOP 15
15. The Outrun
- Rok produkcji: 2024
- Czas trwania: 118 minut
- Reżyser: Nora Fingscheidt
- Obsada: Saoirse Ronan, Paapa Essiedu, Stephen Dillane, Saskia Reeves
Rona (Ronan) to 29-letnia studentka biologii, która po wielu latach powraca w rodzinne strony. Bohaterka wraca pamięcią do czasów, w których jej życie uległo drastycznej zmianie i zagubieniu w związku z alkoholowym nałogiem. Dziewczyna pokonała go, a teraz, będąc trzeźwą, próbuje na nowo odnaleźć siebie, życiową stabilność i znaleźć sposób na samotność.
14. Dobry opiekun
- Rok produkcji: 2022
- Czas trwania: 121 minut
- Reżyser: Tobias Lindholm
- Obsada: Jessica Chastain, Eddie Redmayne, Nnamdi Asomugha, Noah Emmerich
Amy (Chastain) to samotna matka i pielęgniarka, która wskutek coraz częstszych nocnych zmian na OIOM zbliża się do granicy swoich sił i poczucia zupełnego wyczerpania. Wkrótce na jej oddziale pracę rozpoczyna Charlie (Redmayne), z którym kobieta się zaprzyjaźnia. Gdy dochodzi do serii zgonów, głównym podejrzanym okazuje się właśnie nowy przyjaciel Amy.
13. Niewybaczalne
- Rok produkcji: 2021
- Czas trwania: 112 minut
- Reżyser: Nora Fingscheidt
- Obsada: Sandra Bullock, Viola Davis, Vincent D'Onofrio, Jon Bernthal
Ruth Slater (Bullock) odsiedziała w więzieniu długie lata w ramach kary za brutalne przestępstwo. Gdy wychodzi z więzienia, próbuje wrócić do społeczeństwa, które jednak ją odrzuca i nie chce wybaczyć. Główna bohaterka próbuje zawalczyć o wybaczenie i szansę na nowe życie, w ramach czego decyduje się odnaleźć młodszą siostrę.
12. Winni
- Rok produkcji: 2021
- Czas trwania: 90 minut
- Reżyser: Antoine Fuqua
- Obsada: Jake Gyllenhaal, Christina Vidal, Eli Goree, Ethan Hawke, Peter Sarsgaard
Operator Joe Baylor (Gyllenhaal) w trakcie pewnego poranka na zmianie w dyspozytorni numeru alarmowego 911 próbuje uratować kobietę, której grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Z czasem jednak okazuje się, że nic w tej sprawie nie jest tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać.
11. Elegia dla bidoków
- Rok produkcji: 2020
- Czas trwania: 116 minut
- Reżyser: Ron Howard
- Obsada: Amy Adams, Glenn Close, Gabriel Basso, Haley Bennett
Filmowa adaptacja autobiograficznej książki obecnego wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, J.D. Vance'a. Główny bohater (Basso) jest byłym marine, obecnie ambitnym studentem prawa na Yale. Sytuacja zmusza go do powrotu w rodzinne strony, co zmusza go do m.in. konfrontacji z przegrywającą z nałogami matką Bev (Adams). J.D. musi rozliczyć się i pogodzić z przeszłością, by móc ruszyć do przodu ze swoim życiem.
10. Malcolm i Marie
- Rok produkcji: 2021
- Czas trwania: 106 minut
- Reżyser: Sam Levinson
- Obsada: Zendaya, John David Washington
Kameralne kino opierające się na starciu dwóch charakterów. Scenarzysta i reżyser Malcolm Elliott (Washington) wraca do domu z premiery filmu ze swoją dziewczyną, Marie Jones (Zendaya). Malcolm z niecierpliwością oczekuje recenzji krytyków. Zauważywszy niezadowolenie Marie, mężczyzna namawia ukochaną, by powiedziała mu, co ją trapi. Początkowo niechętna do wszczynania kłótni w środku nocy, dziewczyna wyjaśnia, o co jej chodzi. To, co dzieje się później, wystawia na próbę siłę ich relacji.
9. Łup
- Rok produkcji: 2026
- Czas trwania: 112 minut
- Reżyser: Joe Carnahan
- Obsada: Ben Affleck, Matt Damon, Steven Yeun, Teyana Taylor
Jackie Velez (Lina Esco) to kapitanka z policyjnej jednostki narkotykowej z Miami, która pada ofiarą tajemniczego morderstwa. Głównymi obiektami uwagi badających sprawę agentów FBI są jej koledzy z oddziału, który ma dość sporo problemów: niedoinwestowanie, federalnych czekających na ich potknięcie, poczucie zawodowej frustracji i wypalenia jego członków. Zastępca Jackie, Dane Dumars (Damon) dostaje cynk, że w pewnym domu znajduje się gotówka. Zabiera na miejsce zespół w postaci mającego przeszłość z ofiarą JD Byrne'a (Affleck), Mike'a (Yeun), Numę (Taylor) i Lolo (Catalina Sandino Moreno). Na miejscu okazuje się, że pieniędzy jest więcej, niż ktokolwiek by przypuszczał. Erozja wzajemnego zaufania jest kwestią czasu.
8. Zostaw świat za sobą
- Rok produkcji: 2023
- Czas trwania: 141 minut
- Reżyser: Sam Esmail
- Obsada: Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke, Myha'la, Kevin Bacon
Clay i Amanda Sanfordowie ( Hawke i Roberts) wyjeżdżają na krótkie, spontaniczne wakacje. Towarzyszą im dzieci - starszy, niemogący rozstać się z telefonem Archie i młodsza Rosie, psychofanka serialu "Przyjaciele". Myśląca o odpoczynku rodzina będzie musiała się zmierzyć z nieoczekiwanymi sytuacjami, wśród których wizyta nieznajomej dwójki osób (Ali i Myta'la) będzie najlżejszym doświadczeniem.
7. Ojcostwo
- Rok produkcji: 2021
- Czas trwania: 109 minut
- Reżyser: Paul Weitz
- Obsada: Kevin Hart, Alfre Woodard, Lil Rel Howery, DeWanda Wise, Anthony Carrigan
Moim skromnym zdaniem najlepsza rola Kevina Harta w karierze - po raz pierwszy chyba, Hart zrzucił z siebie aurę komika i odsłonił wrażliwość, z której mało kto go kojarzył. Wciela się w Matta Logelina, który zostaje świeżo upieczonym ojcem małej Maddy. Niedługo później dochodzi jednak do tragedii - krótko po porodzie jego żona Liz umiera. Mężczyzna jest zdruzgotany, ale mimo wątpliwości ze strony otoczenia, postanawia wychować Maddy jako samotny rodzic.
6. Dom pełen dynamitu
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 104 minuty
- Reżyser: Kathryn Bigelow
- Obsada: Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris
Akcja filmu rozgrywa się w kilku miejscach - m.in. w jednej z baz na Alasce oraz w Centrum Sytuacyjnym Białego Domu, w którym ważną postacią jest Olivia Walker (Ferguson). Poranne ploteczki, spokój i rutyna zostają dość szybko przerwane - z Pacyfiku zostaje wystrzelona rakieta, a po analizie sytuacji okazuje się, że celem są kontynentalne Stany Zjednoczone. Zaczyna się poszukiwanie sprawcy wystrzału, ale przede wszystkim - walka z czasem i zbliżającym się zagrożeniem.
5. Diabeł wcielony
- Rok produkcji: 2020
- Czas trwania: 138 minut
- Reżyser: Antonio Campos
- Obsada: Tom Holland, Bill Skarsgård, Robert Pattinson, Riley Keough, Sebastian Stan, Jason Clarke
Centralną postacią tej wielowątkowej historii jest Arvin Russell (Holland) - młody chłopak mieszkający w otoczonym lasem niewielkim Knockemstiff. Główny bohater, osierocony przez zmarłego wskutek samobójczej śmierci ojca, próbuje chronić swoją rodzinę najlepiej jak umie - jest bardzo opiekuńczy zwłaszcza wobec siostry, Lenory. Otoczenie w postaci przebiegłego kaznodziei (Pattinson), groźnego małżeństwa (Clarke i Keough) oraz zdeprawowanego szeryfa (Sebastian Stan), zdecydowanie mu w tym nie pomaga, a sam Arvin z czasem wpada w coraz większe kłopoty.
4. Historia małżeńska
- Rok produkcji: 2019
- Czas trwania: 137 minut
- Reżyser: Noah Baumbach
- Obsada: Adam Driver, Scarlett Johansson, Laura Dern
Prawdopodobnie jeden z najlepszych filmów ostatnich kilkunastu lat. Charlie (Adam Driver) i Nicole (Scarlett Johansson) to długo żyjąca ze sobą para. On jest reżyserem teatralnym z sukcesami, ona zaś byłą nastoletnią aktorką filmową, która często gra w sztukach męża. Oboje są razem od 10 lat, ale aktualnie znajdują się w kryzysie małżeńskim i korzystają w tym zakresie z pomocy. Z biegiem czasu relacja między nimi rozpada się na tyle mocno, że zaczyna coraz bardziej przypominać wyniszczającą wojnę, w której nie ma wygranych.
3. Podziemny krąg
- Rok produkcji: 1999
- Czas trwania: 139 minut
- Reżyser: David Fincher
- Obsada: Edward Norton, Brad Pitt, Helena Bonham Carter, Meat Loaf
Klasyk kina, kultowe arcydzieło, po dziś dzień będące przyczyną gorących dyskusji filmoznawczych. Głównym bohaterem wielkiego dzieła Finchera jest Jack, który materialnie nie ma na co narzekać - posiada dobrze płatną pracę, perspektywę awansu, eleganckie mieszkanie. Odczuwa jednak wewnętrzną pustkę, sukces nie sprawia mu radości, dręczy go poczucie niespełnienia i bycia częścią wyniszczającego wyścigu szczurów. Pewnego dnia w samolocie Jack poznaje tajemniczego i charyzmatycznego Tylera Durdena (Pitt). To spotkanie znacząco odmienia jego życie.
2. Nóż w wodzie
- Rok produkcji: 1962
- Czas trwania: 94 minuty
- Reżyser: Roman Polański
- Obsada: Leon Niemczyk, Jolanta Umecka, Zygmunt Malanowicz
Dzieło krótkie, ale wybitnie wykorzystujące każdą minutę i zostające w pamięci na długo po seansie. Dziennikarz Andrzej (Niemczyk) wyjeżdża ze swoją znacznie młodszą żoną Krystyną (Umecka) na wypoczynek na Mazury. Niedługo po napotkaniu przypadkowego autostopowicza (Malanowicz), Andrzej decyduje się zabrać go ze sobą. Ta decyzja okazuje się brzemienna w skutkach - różnice pomiędzy mężczyznami zaczynają przybierać na sile, a atmosfera staje się coraz bardziej gęsta.
1. Nieoszlifowane diamenty
- Rok produkcji: 2019
- Czas trwania: 135 minut
- Reżyser: Benny Safdie, Josh Safdie
- Obsada: Adam Sandler, Julia Fox, Idina Menzel, Lakeith Stanfield, Eric Bogosian
Nie mogło być inaczej - kino autorstwa braci Safdie słynie z rozbierania na czynniki pierwsze bohaterów, ich ambicji, kompleksów i charakterów. Howard Ratner (wybitny Sandler) to nowojorski jubiler, który na co dzień przyciąga klientów z wysokiej półki. Jest urodzonym sprzedawcą, ma mentalność kanciarza i cwaniaka, który zawsze mówi, że odda, ale nigdy - kiedy. Jakby tego było mało, jest też uzależniony od hazardu, wisi spore pieniądze lichwiarzowi Arno (Bogosian), zdradza żonę (Menzel) i utrzymuje kochankę (Fox). W międzyczasie sprowadza z Etiopii cenny opal, a następnie chce zrobić wszystko, by dobrze na nim zarobić i odsunąć od siebie kłopoty.
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W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.