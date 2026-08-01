Najlepsze filmy psychologiczne Netfliksa. Ranking najmocniejszych

Są pewne uniwersalne wartości, które sprawdzają się dobrze w więcej, niż jednym gatunku. Twórcy często, oprócz samego prowadzenia fabuły, próbują wejść w umysły bohaterów, zgłębić trudne emocje, które ich ogarniają lub wystawiają na próbę ich charaktery. Oto 15 filmów, które na swój - najlepszy możliwy sposób - są kinem psychologicznym z najwyższej półki Netfliksa.

Netflix: najlepsze filmy psychologiczne. TOP 15

15. The Outrun

Rok produkcji: 2024

Czas trwania: 118 minut

Reżyser: Nora Fingscheidt

Obsada: Saoirse Ronan, Paapa Essiedu, Stephen Dillane, Saskia Reeves

Rona (Ronan) to 29-letnia studentka biologii, która po wielu latach powraca w rodzinne strony. Bohaterka wraca pamięcią do czasów, w których jej życie uległo drastycznej zmianie i zagubieniu w związku z alkoholowym nałogiem. Dziewczyna pokonała go, a teraz, będąc trzeźwą, próbuje na nowo odnaleźć siebie, życiową stabilność i znaleźć sposób na samotność.

14. Dobry opiekun

Rok produkcji: 2022

Czas trwania: 121 minut

Reżyser: Tobias Lindholm

Obsada: Jessica Chastain, Eddie Redmayne, Nnamdi Asomugha, Noah Emmerich

Amy (Chastain) to samotna matka i pielęgniarka, która wskutek coraz częstszych nocnych zmian na OIOM zbliża się do granicy swoich sił i poczucia zupełnego wyczerpania. Wkrótce na jej oddziale pracę rozpoczyna Charlie (Redmayne), z którym kobieta się zaprzyjaźnia. Gdy dochodzi do serii zgonów, głównym podejrzanym okazuje się właśnie nowy przyjaciel Amy.

13. Niewybaczalne

Rok produkcji: 2021

Czas trwania: 112 minut

Reżyser: Nora Fingscheidt

Obsada: Sandra Bullock, Viola Davis, Vincent D'Onofrio, Jon Bernthal

Ruth Slater (Bullock) odsiedziała w więzieniu długie lata w ramach kary za brutalne przestępstwo. Gdy wychodzi z więzienia, próbuje wrócić do społeczeństwa, które jednak ją odrzuca i nie chce wybaczyć. Główna bohaterka próbuje zawalczyć o wybaczenie i szansę na nowe życie, w ramach czego decyduje się odnaleźć młodszą siostrę.

12. Winni

Rok produkcji: 2021

Czas trwania: 90 minut

Reżyser: Antoine Fuqua

Obsada: Jake Gyllenhaal, Christina Vidal, Eli Goree, Ethan Hawke, Peter Sarsgaard

Operator Joe Baylor (Gyllenhaal) w trakcie pewnego poranka na zmianie w dyspozytorni numeru alarmowego 911 próbuje uratować kobietę, której grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Z czasem jednak okazuje się, że nic w tej sprawie nie jest tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać.

11. Elegia dla bidoków

Rok produkcji: 2020

Czas trwania: 116 minut

Reżyser: Ron Howard

Obsada: Amy Adams, Glenn Close, Gabriel Basso, Haley Bennett

Filmowa adaptacja autobiograficznej książki obecnego wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, J.D. Vance'a. Główny bohater (Basso) jest byłym marine, obecnie ambitnym studentem prawa na Yale. Sytuacja zmusza go do powrotu w rodzinne strony, co zmusza go do m.in. konfrontacji z przegrywającą z nałogami matką Bev (Adams). J.D. musi rozliczyć się i pogodzić z przeszłością, by móc ruszyć do przodu ze swoim życiem.

10. Malcolm i Marie

Rok produkcji: 2021

Czas trwania: 106 minut

Reżyser: Sam Levinson

Obsada: Zendaya, John David Washington

Kameralne kino opierające się na starciu dwóch charakterów. Scenarzysta i reżyser Malcolm Elliott (Washington) wraca do domu z premiery filmu ze swoją dziewczyną, Marie Jones (Zendaya). Malcolm z niecierpliwością oczekuje recenzji krytyków. Zauważywszy niezadowolenie Marie, mężczyzna namawia ukochaną, by powiedziała mu, co ją trapi. Początkowo niechętna do wszczynania kłótni w środku nocy, dziewczyna wyjaśnia, o co jej chodzi. To, co dzieje się później, wystawia na próbę siłę ich relacji.

9. Łup

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 112 minut

Reżyser: Joe Carnahan

Obsada: Ben Affleck, Matt Damon, Steven Yeun, Teyana Taylor

Jackie Velez (Lina Esco) to kapitanka z policyjnej jednostki narkotykowej z Miami, która pada ofiarą tajemniczego morderstwa. Głównymi obiektami uwagi badających sprawę agentów FBI są jej koledzy z oddziału, który ma dość sporo problemów: niedoinwestowanie, federalnych czekających na ich potknięcie, poczucie zawodowej frustracji i wypalenia jego członków. Zastępca Jackie, Dane Dumars (Damon) dostaje cynk, że w pewnym domu znajduje się gotówka. Zabiera na miejsce zespół w postaci mającego przeszłość z ofiarą JD Byrne'a (Affleck), Mike'a (Yeun), Numę (Taylor) i Lolo (Catalina Sandino Moreno). Na miejscu okazuje się, że pieniędzy jest więcej, niż ktokolwiek by przypuszczał. Erozja wzajemnego zaufania jest kwestią czasu.

8. Zostaw świat za sobą

Rok produkcji: 2023

Czas trwania: 141 minut

Reżyser: Sam Esmail

Obsada: Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke, Myha'la, Kevin Bacon

Clay i Amanda Sanfordowie ( Hawke i Roberts) wyjeżdżają na krótkie, spontaniczne wakacje. Towarzyszą im dzieci - starszy, niemogący rozstać się z telefonem Archie i młodsza Rosie, psychofanka serialu "Przyjaciele". Myśląca o odpoczynku rodzina będzie musiała się zmierzyć z nieoczekiwanymi sytuacjami, wśród których wizyta nieznajomej dwójki osób (Ali i Myta'la) będzie najlżejszym doświadczeniem.

7. Ojcostwo

Rok produkcji: 2021

Czas trwania: 109 minut

Reżyser: Paul Weitz

Obsada: Kevin Hart, Alfre Woodard, Lil Rel Howery, DeWanda Wise, Anthony Carrigan

Moim skromnym zdaniem najlepsza rola Kevina Harta w karierze - po raz pierwszy chyba, Hart zrzucił z siebie aurę komika i odsłonił wrażliwość, z której mało kto go kojarzył. Wciela się w Matta Logelina, który zostaje świeżo upieczonym ojcem małej Maddy. Niedługo później dochodzi jednak do tragedii - krótko po porodzie jego żona Liz umiera. Mężczyzna jest zdruzgotany, ale mimo wątpliwości ze strony otoczenia, postanawia wychować Maddy jako samotny rodzic.

6. Dom pełen dynamitu

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 104 minuty

Reżyser: Kathryn Bigelow

Obsada: Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris

Akcja filmu rozgrywa się w kilku miejscach - m.in. w jednej z baz na Alasce oraz w Centrum Sytuacyjnym Białego Domu, w którym ważną postacią jest Olivia Walker (Ferguson). Poranne ploteczki, spokój i rutyna zostają dość szybko przerwane - z Pacyfiku zostaje wystrzelona rakieta, a po analizie sytuacji okazuje się, że celem są kontynentalne Stany Zjednoczone. Zaczyna się poszukiwanie sprawcy wystrzału, ale przede wszystkim - walka z czasem i zbliżającym się zagrożeniem.

5. Diabeł wcielony

Rok produkcji: 2020

Czas trwania: 138 minut

Reżyser: Antonio Campos

Obsada: Tom Holland, Bill Skarsgård, Robert Pattinson, Riley Keough, Sebastian Stan, Jason Clarke

Centralną postacią tej wielowątkowej historii jest Arvin Russell (Holland) - młody chłopak mieszkający w otoczonym lasem niewielkim Knockemstiff. Główny bohater, osierocony przez zmarłego wskutek samobójczej śmierci ojca, próbuje chronić swoją rodzinę najlepiej jak umie - jest bardzo opiekuńczy zwłaszcza wobec siostry, Lenory. Otoczenie w postaci przebiegłego kaznodziei (Pattinson), groźnego małżeństwa (Clarke i Keough) oraz zdeprawowanego szeryfa (Sebastian Stan), zdecydowanie mu w tym nie pomaga, a sam Arvin z czasem wpada w coraz większe kłopoty.

4. Historia małżeńska

Rok produkcji: 2019

Czas trwania: 137 minut

Reżyser: Noah Baumbach

Obsada: Adam Driver, Scarlett Johansson, Laura Dern

Prawdopodobnie jeden z najlepszych filmów ostatnich kilkunastu lat. Charlie (Adam Driver) i Nicole (Scarlett Johansson) to długo żyjąca ze sobą para. On jest reżyserem teatralnym z sukcesami, ona zaś byłą nastoletnią aktorką filmową, która często gra w sztukach męża. Oboje są razem od 10 lat, ale aktualnie znajdują się w kryzysie małżeńskim i korzystają w tym zakresie z pomocy. Z biegiem czasu relacja między nimi rozpada się na tyle mocno, że zaczyna coraz bardziej przypominać wyniszczającą wojnę, w której nie ma wygranych.

3. Podziemny krąg

Rok produkcji: 1999

Czas trwania: 139 minut

Reżyser: David Fincher

Obsada: Edward Norton, Brad Pitt, Helena Bonham Carter, Meat Loaf

Klasyk kina, kultowe arcydzieło, po dziś dzień będące przyczyną gorących dyskusji filmoznawczych. Głównym bohaterem wielkiego dzieła Finchera jest Jack, który materialnie nie ma na co narzekać - posiada dobrze płatną pracę, perspektywę awansu, eleganckie mieszkanie. Odczuwa jednak wewnętrzną pustkę, sukces nie sprawia mu radości, dręczy go poczucie niespełnienia i bycia częścią wyniszczającego wyścigu szczurów. Pewnego dnia w samolocie Jack poznaje tajemniczego i charyzmatycznego Tylera Durdena (Pitt). To spotkanie znacząco odmienia jego życie.

2. Nóż w wodzie

Rok produkcji: 1962

Czas trwania: 94 minuty

Reżyser: Roman Polański

Obsada: Leon Niemczyk, Jolanta Umecka, Zygmunt Malanowicz

Dzieło krótkie, ale wybitnie wykorzystujące każdą minutę i zostające w pamięci na długo po seansie. Dziennikarz Andrzej (Niemczyk) wyjeżdża ze swoją znacznie młodszą żoną Krystyną (Umecka) na wypoczynek na Mazury. Niedługo po napotkaniu przypadkowego autostopowicza (Malanowicz), Andrzej decyduje się zabrać go ze sobą. Ta decyzja okazuje się brzemienna w skutkach - różnice pomiędzy mężczyznami zaczynają przybierać na sile, a atmosfera staje się coraz bardziej gęsta.

1. Nieoszlifowane diamenty

Rok produkcji: 2019

Czas trwania: 135 minut

Reżyser: Benny Safdie, Josh Safdie

Obsada: Adam Sandler, Julia Fox, Idina Menzel, Lakeith Stanfield, Eric Bogosian

Nie mogło być inaczej - kino autorstwa braci Safdie słynie z rozbierania na czynniki pierwsze bohaterów, ich ambicji, kompleksów i charakterów. Howard Ratner (wybitny Sandler) to nowojorski jubiler, który na co dzień przyciąga klientów z wysokiej półki. Jest urodzonym sprzedawcą, ma mentalność kanciarza i cwaniaka, który zawsze mówi, że odda, ale nigdy - kiedy. Jakby tego było mało, jest też uzależniony od hazardu, wisi spore pieniądze lichwiarzowi Arno (Bogosian), zdradza żonę (Menzel) i utrzymuje kochankę (Fox). W międzyczasie sprowadza z Etiopii cenny opal, a następnie chce zrobić wszystko, by dobrze na nim zarobić i odsunąć od siebie kłopoty.

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