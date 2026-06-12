Takie nowości Netfliksa rozumiem. TOP 5 premier na weekend
W ostatnim czasie na Netfliksa wpadło sporo ekscytujących nowości. Co obejrzeć w weekend? TOP 5 tytułów, w których przepadniecie.
Subskrybenci Netfliksa nie będą się w ten weekend nudzić. Serwis przygotował dla swoich widzów mnóstwo interesujących nowości, na które w wolnej chwili warto rzucić okiem. Co obejrzeć? Podpowiadamy.
Netflix: co obejrzeć w weekend? TOP 5
Kolory zła: Czerń
- Tytuł filmu: Kolory zła: Czerń
- Rok produkcji: 2026
- Czas trwania: 1h 50m
- Reżyseria: Adrian Panek
- Obsada: Jakub Gierszał, Marianna Zydek, Andrzej Chyra, Beata Ścibakówna
- Nasza ocena: 6/10
- Ocena IMDb: 6/10
Fabuła filmu "Kolory zła: Czerń" koncentruje się na Leopoldzie Bilskim, który tym razem prowadzi śledztwo w Truloczu. Chodzi o zaginięcie małego Adama Poznańskiego, który zniknął 2 lata temu, a w aktach nie było na ten temat żadnej wzmianki. Zbiega się to z przyjazdem Julii Sarman, pisarki kryminałów, która zjawia się w Truloczu wraz z synem Piotrusiem, by zebrać materiał do nowej książki. Tak przynajmniej tłumaczy Bilskiemu podczas dożynek, kiedy przypadkiem spotyka się z prokuratorem. Kiedy podczas festynu niespodziewanie znika jej syn, Bilski otwiera nowe śledztwo. W międzyczasie na jaw wychodzą głęboko skrywane sekrety, które związane są z przeszłością i dziecięcym chórem kościelnym.
Słodkie magnolie, 5. sezon
- Tytuł serialu: Słodkie magnolie (Sweet Magnolias)
- Lata emisji: 2020-
- Liczba sezonów: 5
- Twórcy: Sheryl J. Anderson
- Obsada: JoAnna Garcia Swisher, Brooke Elliott, Heather Headley, Chris Klein
- Ocena IMDb: 7,3/10
"Słodkie magnolie" to jeden z najpopularniejszych seriali Netfliksa, który właśnie wrócił z 5. sezonem. Produkcja skupia się na historii trzech kobiet: Maddie, Helen i Danie Sue, wieloletnich przyjaciółkach jeszcze z czasów dzieciństwa. Mieszkają one w Serenity - małym, uroczym miasteczku w Karolinie Południowej, próbując pogodzić życie rodzinne wraz z karierą i związkami i wspierając się wzajemnie.
Kobieta z portu
- Tytuł filmu: Kobieta z portu (La desconocida)
- Rok produkcji: 2026
- Czas trwania: 1h 49m
- Reżyseria: Gabe Ibáñez
- Obsada: Candela Peña, Ana Rujas, Pol López, Kira Miró
- Ocena IMDb: 5,5/10
Bohaterką filmu "Kobieta z portu" jest detektywka Anna Ripoll. Kiedy śledcza znajduje w barcelońskim porcie związaną i zakneblowaną kobietę, okazuje się, że ofiara nie wiem, jak się tu znalazła i kim jest. Przy pomocy detektywa Quique Zárate postanawia odkryć tożsamość ofiary i tajemnice kryjące się w jej pamięci, prowadząc jednocześnie niebezpieczny wyścig z czasem.
Ostry dyżur
- Tytuł serialu: Ostry dyżur (ER)
- Lata emisji: 1994-2009
- Liczba sezonów: 15
- Twórcy: Michael Crichton
- Obsada: George Clooney, Sherry Stringfield, Anthony Edwards, Noah Wyle
- Ocena IMDb: 7,9/10
"Ostry dyżur" to serial emitowany w latach 1994-2009, który niespodziewanie wpadł na Netfliksa. W ciągu aż 15 sezonów opowiada on historię personelu szpitala Cook County General Hospital. Produkcja stworzona przez Michaela Crichtona doczekała się 15 sezonów, w których można było zobaczyć plejadę hollywoodzkich gwiazd. W rolach głównych znaleźli się Anthony Edwards (dr Mark Greene), George Clooney (dr Doug Ross) i Sherry Stringfield (dr. Susan Lewis).
Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera
- Tytuł filmu: Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera (Zack Snyder's Justice League)
- Rok produkcji: 2021
- Czas trwania: 4h 2m
- Reżyseria: Zack Snyder
- Obsada: Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot
- Ocena IMDb: 7,9/10
Dzięki Netfliksowi fani superbohaterów mogą powrócić do epickiego widowiska Zacka Snydera ze świata DC. Jednym z bohaterów produkcji jest Bruce Wayne, który, chcąc mieć pewność, że poświęcenia Supermana miały sens i nie poszły na marne, postanawia połączyć siły z Dianą Prince. Jego cel jest jeden: zwerbować grupe superbohaterów, którzy zdołają ochronić świat przed zbliżającym się niebezpieczeństwem zagrażającym całej ludzkości.
Czytaj więcej w Spider's Web:
- Lepszego serialu policyjnego użytkownicy Netfliksa nie widzieli. Nie odchodzą od ekranu
- Spore różnice między książką a filmem Kolory zła: Czerń. Wielka szkoda
- Kolory zła: Czerń podniosły poprzeczkę. Recenzja kryminału Netfliksa
- Kultowy serial zniknął ze streamingu. Odnalazł się na Netfliksie
- Tak wygląda Enola Holmes 3. Netflix pokazał brawurowy zwiastun
Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.