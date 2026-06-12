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Takie nowości Netfliksa rozumiem. TOP 5 premier na weekend

W ostatnim czasie na Netfliksa wpadło sporo ekscytujących nowości. Co obejrzeć w weekend? TOP 5 tytułów, w których przepadniecie.

Anna Bortniak
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Subskrybenci Netfliksa nie będą się w ten weekend nudzić. Serwis przygotował dla swoich widzów mnóstwo interesujących nowości, na które w wolnej chwili warto rzucić okiem. Co obejrzeć? Podpowiadamy.

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Netflix: co obejrzeć w weekend? TOP 5

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Kolory zła: Czerń

  • Tytuł filmu: Kolory zła: Czerń
  • Rok produkcji: 2026
  • Czas trwania: 1h 50m
  • Reżyseria: Adrian Panek
  • Obsada: Jakub Gierszał, Marianna Zydek, Andrzej Chyra, Beata Ścibakówna
  • Nasza ocena: 6/10
  • Ocena IMDb: 6/10
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Fabuła filmu "Kolory zła: Czerń" koncentruje się na Leopoldzie Bilskim, który tym razem prowadzi śledztwo w Truloczu. Chodzi o zaginięcie małego Adama Poznańskiego, który zniknął 2 lata temu, a w aktach nie było na ten temat żadnej wzmianki. Zbiega się to z przyjazdem Julii Sarman, pisarki kryminałów, która zjawia się w Truloczu wraz z synem Piotrusiem, by zebrać materiał do nowej książki. Tak przynajmniej tłumaczy Bilskiemu podczas dożynek, kiedy przypadkiem spotyka się z prokuratorem. Kiedy podczas festynu niespodziewanie znika jej syn, Bilski otwiera nowe śledztwo. W międzyczasie na jaw wychodzą głęboko skrywane sekrety, które związane są z przeszłością i dziecięcym chórem kościelnym.

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Słodkie magnolie, 5. sezon

  • Tytuł serialu: Słodkie magnolie (Sweet Magnolias)
  • Lata emisji: 2020-
  • Liczba sezonów: 5
  • Twórcy: Sheryl J. Anderson
  • Obsada: JoAnna Garcia Swisher, Brooke Elliott, Heather Headley, Chris Klein
  • Ocena IMDb: 7,3/10
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"Słodkie magnolie" to jeden z najpopularniejszych seriali Netfliksa, który właśnie wrócił z 5. sezonem. Produkcja skupia się na historii trzech kobiet: Maddie, Helen i Danie Sue, wieloletnich przyjaciółkach jeszcze z czasów dzieciństwa. Mieszkają one w Serenity - małym, uroczym miasteczku w Karolinie Południowej, próbując pogodzić życie rodzinne wraz z karierą i związkami i wspierając się wzajemnie.

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Kobieta z portu

  • Tytuł filmu: Kobieta z portu (La desconocida)
  • Rok produkcji: 2026
  • Czas trwania: 1h 49m
  • Reżyseria: Gabe Ibáñez
  • Obsada: Candela Peña, Ana Rujas, Pol López, Kira Miró
  • Ocena IMDb: 5,5/10
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Bohaterką filmu "Kobieta z portu" jest detektywka Anna Ripoll. Kiedy śledcza znajduje w barcelońskim porcie związaną i zakneblowaną kobietę, okazuje się, że ofiara nie wiem, jak się tu znalazła i kim jest. Przy pomocy detektywa Quique Zárate postanawia odkryć tożsamość ofiary i tajemnice kryjące się w jej pamięci, prowadząc jednocześnie niebezpieczny wyścig z czasem.

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Ostry dyżur

  • Tytuł serialu: Ostry dyżur (ER)
  • Lata emisji: 1994-2009
  • Liczba sezonów: 15
  • Twórcy: Michael Crichton
  • Obsada: George Clooney, Sherry Stringfield, Anthony Edwards, Noah Wyle
  • Ocena IMDb: 7,9/10
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"Ostry dyżur" to serial emitowany w latach 1994-2009, który niespodziewanie wpadł na Netfliksa. W ciągu aż 15 sezonów opowiada on historię personelu szpitala Cook County General Hospital. Produkcja stworzona przez Michaela Crichtona doczekała się 15 sezonów, w których można było zobaczyć plejadę hollywoodzkich gwiazd. W rolach głównych znaleźli się Anthony Edwards (dr Mark Greene), George Clooney (dr Doug Ross) i Sherry Stringfield (dr. Susan Lewis).

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Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera

  • Tytuł filmu: Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera (Zack Snyder's Justice League)
  • Rok produkcji: 2021
  • Czas trwania: 4h 2m
  • Reżyseria: Zack Snyder
  • Obsada: Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot
  • Ocena IMDb: 7,9/10

Dzięki Netfliksowi fani superbohaterów mogą powrócić do epickiego widowiska Zacka Snydera ze świata DC. Jednym z bohaterów produkcji jest Bruce Wayne, który, chcąc mieć pewność, że poświęcenia Supermana miały sens i nie poszły na marne, postanawia połączyć siły z Dianą Prince. Jego cel jest jeden: zwerbować grupe superbohaterów, którzy zdołają ochronić świat przed zbliżającym się niebezpieczeństwem zagrażającym całej ludzkości.

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Anna Bortniak
Redaktor

Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.

Tagi:
Filmy NetflixnowościSeriale Netflix
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