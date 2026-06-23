Wielka fala premier na Netfliksie. Ponad 20 nowości w serwisie
W ostatnich dniach Netflix rozbudował swoją bibliotekę o blisko 30 tytułów. Sprawdźmy, co ciekawego trafiło do oferty streamingowego giganta.
Lato to w świecie filmów i seriali zazwyczaj sezon ogórkowy, a jednak nie można powiedzieć, by małe i duże ekrany nie przyciągały ciekawymi premierami. W kinach pojawiają się kolejne hity, które przyciągają tłumy, a serwisy streamingowe prześcigają się w poszerzaniu bibliotek o głośne seriale.
Jeśli chodzi o liczbę dodawanych produkcji - na tym polu zazwyczaj przoduje Netflix. Serwis, poza oryginalnymi produkcjami, dba o różnorodność w ofercie i walczy o widzów, którzy cenią sobie dostęp również do nieco starszych tytułów.
W ostatnich dniach gigant dodał blisko 30 filmów i seriali. Większość z nich to produkcje na licencji, często o ograniczonej dostępności.
Netflix: lista nowości
Uwagę przykuwają przede wszystkim jeden z największych box office’owych hitów ubiegłego roku, czyli Minecraft: Film - familijny obraz z Jasonem Momoą w ramach abonamentu dotychczas mogliśmy znaleźć jedynie w HBO Max (teraz już go tam nie ma). Choć krytycy (wybaczcie: słusznie...) zrównali obraz ziemią, szerokiej widowni najwyraźniej się podobało. I w porządku!
Poza tym w Netfliksie wylądował „Dexter” - kultowy już serial do niedawna dostępny wyłącznie w ofercie SkyShowtime (znajdziecie tam zresztą wszystkie produkcje z uniwersum). Subskrybenci Netfliksa mogą teraz przypomnieć sobie lub nadrobić wszystkie sezony głównej serii.
A oto pełna lista dodanych ostatnio tytułów:
- A Special Memory
- Bedtime Stories with Netflix Jr
- Descending Stories: A Life In Rakugo
- GOAT Pandemonium Ge on all tempo
- India’s Got Latent
- Kuźnia piłkarskich talentów
- Mampuku
- Minecraft: Film
- My Family
- Per Aspera Ad Astra
- Producenci
- RADWIMPS 20th Anniversary Live Tour
- Restaurant War Street King Thailand
- Ryan Hamilton: This Just Hit Me
- Strategist KANBE
- Strong Will
- Szukając siebie
- The Adam Ray Show
- The Science Club
- Tokyo Salad Bowl
- We’re Back! With Brian Williams
- Zwycięskie losy Jerry'ego i Marge
Poniżej produkcje dodane ponownie:
- Dexter
- To skomplikowane
- Tuż przed śmiercią
- Wirujący seks 2
- Zamachowiec
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Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).