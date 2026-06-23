Wielka fala premier na Netfliksie. Ponad 20 nowości w serwisie

Lato to w świecie filmów i seriali zazwyczaj sezon ogórkowy, a jednak nie można powiedzieć, by małe i duże ekrany nie przyciągały ciekawymi premierami. W kinach pojawiają się kolejne hity, które przyciągają tłumy, a serwisy streamingowe prześcigają się w poszerzaniu bibliotek o głośne seriale.



Jeśli chodzi o liczbę dodawanych produkcji - na tym polu zazwyczaj przoduje Netflix. Serwis, poza oryginalnymi produkcjami, dba o różnorodność w ofercie i walczy o widzów, którzy cenią sobie dostęp również do nieco starszych tytułów.



W ostatnich dniach gigant dodał blisko 30 filmów i seriali. Większość z nich to produkcje na licencji, często o ograniczonej dostępności.

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Netflix: lista nowości

Uwagę przykuwają przede wszystkim jeden z największych box office’owych hitów ubiegłego roku, czyli Minecraft: Film - familijny obraz z Jasonem Momoą w ramach abonamentu dotychczas mogliśmy znaleźć jedynie w HBO Max (teraz już go tam nie ma). Choć krytycy (wybaczcie: słusznie...) zrównali obraz ziemią, szerokiej widowni najwyraźniej się podobało. I w porządku!



Poza tym w Netfliksie wylądował „Dexter” - kultowy już serial do niedawna dostępny wyłącznie w ofercie SkyShowtime (znajdziecie tam zresztą wszystkie produkcje z uniwersum). Subskrybenci Netfliksa mogą teraz przypomnieć sobie lub nadrobić wszystkie sezony głównej serii.

A oto pełna lista dodanych ostatnio tytułów:

A Special Memory

Bedtime Stories with Netflix Jr

Descending Stories: A Life In Rakugo

GOAT Pandemonium Ge on all tempo

India’s Got Latent

Kuźnia piłkarskich talentów

Mampuku

Minecraft: Film

My Family

Per Aspera Ad Astra

Producenci

RADWIMPS 20th Anniversary Live Tour

Restaurant War Street King Thailand

Ryan Hamilton: This Just Hit Me

Strategist KANBE

Strong Will

Szukając siebie

The Adam Ray Show

The Science Club

Tokyo Salad Bowl

We’re Back! With Brian Williams

Zwycięskie losy Jerry'ego i Marge

Poniżej produkcje dodane ponownie:

Dexter

To skomplikowane

Tuż przed śmiercią

Wirujący seks 2

Zamachowiec

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Czytaj więcej w Spider's Web:

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Ładowanie...

Michał Jarecki Redaktor Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).