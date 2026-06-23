Przejmujący zwiastun nowego odcinka Rodu Smoka. Łagodnie już było

„Ród Smoka” w nowym odcinku tak naprawdę zakończył 2. sezon. Bitwa o Gardziel domyka wątki, które powinny być domknięte przy poprzedniej odsłonie. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo dzięki temu mamy bardzo mocny punkt wyjścia i nie musimy czekać kilku lat na ciąg dalszy. A ten nastąpi już w następny poniedziałek. Co w nim zobaczymy? Opublikowany przez HBO Max zwiastun pokazuje jednak fragmenty nie tylko 2. odcinka. Są w nim umieszczone ujęcia z kolejnych epizodów.

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Zwiastun 2. odcinka i dalszej części 3. sezonu Rodu Smoka

Zwiastun zaczyna się mocno, bo od słów Rhaenyry Targaryen, która nawołuje swojego syna. Pyta go, jak każda matka, co zrobił, co odwalił. Oczywiście wiemy, że ta odpowiedź nie padnie. Pewne jest więc, że wątek matki, która musi pogodzić się ze stratą dziecka. Jak to wpłynie na jej dalsze decyzje? Pewną odpowiedzią mogą być słowa Daemona.



Zwiastun pokazuje również leżącego w wodzie Corlysa Velaryona, którego losów po bitwie o Gardziel nie poznaliśmy. Dowiadujemy się jeszcze co nieco o Aegonie, który grozi swojemu młodszemu bratu, że rozliczy się z nim za wszystko, co mu zrobił. Wygląda na to, że król dorósł na polu bitwy.

Król na wygnaniu

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Najważniejszym elementem zwiastuna, którego nie powinniście przegapić, jest nowy/stary bohater. To Ormund Hightower, który wyrasta na przywódcę ruchu oporu przeciw Rhaenyrze. Przypomnijmy, że potęga owego rodu bierze się z potężnego skarbca, wspaniale rozwiniętego miasta i znaczącej siły militarnej. Siły, która w dotychczasowych bitwach jeszcze nie została uszczuplona. W serialu w Ormunda wciela się w niego James Norton.

Ormund Hightower

W zwiastunie widzimy coś jeszcze, czyli scenę najpewniej rozgrywającą się w Królewskiej Przystani. Widzimy Daemona i Rhaenyrę pośród trupów odzianych w zieleń. Wiecie, co to oznacza, prawda?

A tu pełen zwiastun:

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Konrad Chwast Redaktor Szef serwisu Rozrywka.Blog. Współpracownicy wyobrażają sobie go jako dżentelmena w surducie i z cygarem w ręku. Na co dzień walczy na polu walki z brakiem kultury, prowadząc Rozrywka.Blog. Specjalista od seriali i ich historii. Kocha dobre fabuły również w komiksach i animacji. W wolnych chwilach gra w gry bez prądu, maluje figurki. Wcześniej zajmował się zawodowo grami planszowymi, pracował branży PR i marketingu internetowym.