Netflix dowozi 6 genialnych nowości. W tym kinowy hit
Przyznam uczciwie, że nie potrafię sobie przypomnieć, kiedy w ostatnich tygodniach, weekendowa oferta platformy streamingowej była tak zróżnicowana i bogata. Netflix naprawdę się postarał, by każdy znalazł coś dla siebie - przedstawiamy najciekawsze nowości, które od weekendu są lub będą częścią serwisu.
Netflix przeżywa teraz istny szturm ze strony publiczności. "Szeptacz" z Robertem De Niro wciąż jest jednym z najchętniej oglądanych filmów platformy, mimo iż od jego premiery minęło kilka tygodni. Od środy (tj. dnia premiery) polska publiczność rzuciła się na serialową wersję "Lalki" autorstwa Pawła Maślony, a od czwartku w ofercie Netfliksa znajduje się również 4. sezon "Potwora", opowiadający o losach Lizzie Borden. Taka sytuacja to problem bogactwa, który dopiero się zaczął. Oprócz powyższych tytułów, do platformy wjeżdżają nowe pozycje, które prawdopodobnie mocno zamieszają.
Netflix: nowości na weekend. TOP 6 tytułów
Stranger Things: Opowieści z '85 - sezon 2
- Lata emisji: 2025-
- Liczba sezonów: 2
- Twórcy: Matt Duffer, Ross Duffer, Eric Robles
- Obsada: Brooklym Davey Norstedt, Luca Diaz, Odessa A'zion, Jeremy Jordan, Robert Englund
Animowany spin-off "Stranger Things" właśnie powrócił z 2. sezonem, przynoszącym nowe zagrożenia i wyzwania dla członków kultowej grupy. Zbliżają się walentynki, ale drużynie z Hawkins raczej nieprędko będą w głowie amory. Grupa musi odkryć prawdę kryjącą się za tajemniczymi zjawami i chmarą dziwnych stworzeń siejących chaos w mieście.
Dostępny do obejrzenia na Netfliksie.
Sędzia
- Rok produkcji: 2014
- Czas trwania: 141 minut
- Reżyser: David Dobkin
- Obsada: Robert Downey Jr., Robert Duvall, Vera Farmiga
Jeśli odnieść określenie "teatr dwóch aktorów" do kina, to zdecydowanie jest nim "Sędzia", dramat sądowy oparty na mistrzowskim starciu dwóch wybitnych w swoim fachu Robertów - Downey Jra oraz Duvalla. Pierwszy wciela się w Hanka Palmera - adwokata, który przyjeżdża w rodzinne strony na pogrzeb matki. Na miejscu okazuje się, że jedynym podejrzanym w sprawie niewyjaśnionego zabójstwa jest miejscowy sędzia (Duvall) i zarazem jego ojciec. Oprócz poszukiwania sprawcy zbrodni, Hank konfrontuje się z rodziną oraz miasteczkiem, w którym ta żyje.
Dostępny do obejrzenia na Netfliksie.
Daredevil
- Rok produkcji: 2003
- Czas trwania: 103 minuty
- Reżyser: Mark Steven Johnson
- Obsada: Ben Affleck, Jennifer Garner, Colin Farrell, Jon Favreau
Jeden z tych filmów, o których wielu (a zwłaszcza obsada) zapewne chcieliby zapomnieć. "Daredevil" w pewnym sensie jest tak zły, że aż obrósł pewnym kultem. Matt Murdock (Affleck) jest niewidomym prawnikiem, który prowadzi kancelarię adwokacką z najlepszym przyjacielem Franklinem „Foggym” Nelsonem (Favreau). Choć stracił wzrok wskutek wycieku toksycznych odpadów jako dziecko, wypadek ten wzmocnił mu inne zmysły Matta i dał mu możliwość „widzenia” dzięki specjalnym wibracjom dźwiękowym. Niedługo po śmierci ojca Matt decyduje się prowadzić drugie życie jako walczący z przestępczością Daredevil.
Dostępny do obejrzenia na Netfliksie.
Od zmierzchu do świtu
- Rok produkcji: 1996
- Czas trwania: 108 minut
- Reżyser: Robert Rodriguez
- Obsada: George Clooney, Harvey Keitel, Quentin Tarantino
30 lat temu ukonstytuował się prawdziwy miks twórczo-aktorski - choć za reżyserię filmu odpowiada Robert Rodriguez, autorem scenariusza i członkiem obsady "Od zmierzchu do świtu" jest również nikt inny, jak sam Quentin Tarantino. Seth (Clooney) i Richard (Tarantino) to dwaj kryminaliści, którzy próbują uciec ze Stanów Zjednoczonych do Meksyku. Bohaterowie, by przedostać się przez granicę, porywają pastora Jacoba Fullera (Keitel) i jego rodzinę. Wkrótce potem grupa dociera do baru Titty Twister, gdzie bracia mają się spotkać ze swoim wspólnikiem. Na miejscu okazuje się jednak, że jest ono siedliskiem morderczych wampirów.
Dostępny do obejrzenia na Netfliksie.
Superman
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 129 minut
- Reżyser: James Gunn
- Obsada: David Corenswet, Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult
Najnowsza (i jak dotąd, najlepsza) odsłona losów Człowieka ze Stali. Tytułowego bohatera (Corenswet) zastajemy, gdy już od jakiegoś czasu i pracuje pod przykrywką jako Clark Kent, i pełni funkcję herosa ratującego Metropolis, ku wściekłości potężnego biznesmena, Lexa Luthora (Hoult). Wkrótce wychodzi na jaw tajemnicze nagranie, które stawia Supermana w złym położeniu. Wkrótce superbohater wikła się również w polityczny konflikt i czuje, że musi zrobić wszystko, by ocalić niewinnych.
Dostępny do obejrzenia na Netfliksie od 19 września.
Ted (oba filmy)
Dla zwolenników mniej krwawego, ale zdecydowanie bardziej nastawionego na dość intensywny humor, kina, Netflix przygotował również dylogię Setha MacFarlane'a o Tedzie, gadającym pluszowym misiu, który z najlepszego przyjaciela Johna (Mark Wahlberg) staje się jego kompanem w autodestrukcji i uzależnienia od używek. W pierwszej części mężczyzna chce się ustatkować u boku zniecierpliwionej jego skłonnościami Lori (Mila Kunis), zaś w sequelu - ze wsparciem prawniczki Sam (Amanda Seyfried) pomóc Tedowi w założeniu rodziny.
Dostępne do obejrzenia na Netfliksie od 20 września.
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W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.