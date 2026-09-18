Netflix dowozi 6 genialnych nowości. W tym kinowy hit

Netflix przeżywa teraz istny szturm ze strony publiczności. "Szeptacz" z Robertem De Niro wciąż jest jednym z najchętniej oglądanych filmów platformy, mimo iż od jego premiery minęło kilka tygodni. Od środy (tj. dnia premiery) polska publiczność rzuciła się na serialową wersję "Lalki" autorstwa Pawła Maślony, a od czwartku w ofercie Netfliksa znajduje się również 4. sezon "Potwora", opowiadający o losach Lizzie Borden. Taka sytuacja to problem bogactwa, który dopiero się zaczął. Oprócz powyższych tytułów, do platformy wjeżdżają nowe pozycje, które prawdopodobnie mocno zamieszają.

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Netflix: nowości na weekend. TOP 6 tytułów

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Stranger Things: Opowieści z '85 - sezon 2

Lata emisji: 2025-

Liczba sezonów: 2

Twórcy: Matt Duffer, Ross Duffer, Eric Robles

Obsada: Brooklym Davey Norstedt, Luca Diaz, Odessa A'zion, Jeremy Jordan, Robert Englund

Animowany spin-off "Stranger Things" właśnie powrócił z 2. sezonem, przynoszącym nowe zagrożenia i wyzwania dla członków kultowej grupy. Zbliżają się walentynki, ale drużynie z Hawkins raczej nieprędko będą w głowie amory. Grupa musi odkryć prawdę kryjącą się za tajemniczymi zjawami i chmarą dziwnych stworzeń siejących chaos w mieście.

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Dostępny do obejrzenia na Netfliksie.

Sędzia

Rok produkcji: 2014

2014 Czas trwania: 141 minut

141 minut Reżyser: David Dobkin

David Dobkin Obsada: Robert Downey Jr., Robert Duvall, Vera Farmiga

Jeśli odnieść określenie "teatr dwóch aktorów" do kina, to zdecydowanie jest nim "Sędzia", dramat sądowy oparty na mistrzowskim starciu dwóch wybitnych w swoim fachu Robertów - Downey Jra oraz Duvalla. Pierwszy wciela się w Hanka Palmera - adwokata, który przyjeżdża w rodzinne strony na pogrzeb matki. Na miejscu okazuje się, że jedynym podejrzanym w sprawie niewyjaśnionego zabójstwa jest miejscowy sędzia (Duvall) i zarazem jego ojciec. Oprócz poszukiwania sprawcy zbrodni, Hank konfrontuje się z rodziną oraz miasteczkiem, w którym ta żyje.

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Dostępny do obejrzenia na Netfliksie.

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Daredevil

Rok produkcji: 2003

2003 Czas trwania: 103 minuty

103 minuty Reżyser: Mark Steven Johnson

Mark Steven Johnson Obsada: Ben Affleck, Jennifer Garner, Colin Farrell, Jon Favreau

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Jeden z tych filmów, o których wielu (a zwłaszcza obsada) zapewne chcieliby zapomnieć. "Daredevil" w pewnym sensie jest tak zły, że aż obrósł pewnym kultem. Matt Murdock (Affleck) jest niewidomym prawnikiem, który prowadzi kancelarię adwokacką z najlepszym przyjacielem Franklinem „Foggym” Nelsonem (Favreau). Choć stracił wzrok wskutek wycieku toksycznych odpadów jako dziecko, wypadek ten wzmocnił mu inne zmysły Matta i dał mu możliwość „widzenia” dzięki specjalnym wibracjom dźwiękowym. Niedługo po śmierci ojca Matt decyduje się prowadzić drugie życie jako walczący z przestępczością Daredevil.

Dostępny do obejrzenia na Netfliksie.

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Od zmierzchu do świtu

Rok produkcji: 1996

1996 Czas trwania: 108 minut

108 minut Reżyser: Robert Rodriguez

Robert Rodriguez Obsada: George Clooney, Harvey Keitel, Quentin Tarantino

30 lat temu ukonstytuował się prawdziwy miks twórczo-aktorski - choć za reżyserię filmu odpowiada Robert Rodriguez, autorem scenariusza i członkiem obsady "Od zmierzchu do świtu" jest również nikt inny, jak sam Quentin Tarantino. Seth (Clooney) i Richard (Tarantino) to dwaj kryminaliści, którzy próbują uciec ze Stanów Zjednoczonych do Meksyku. Bohaterowie, by przedostać się przez granicę, porywają pastora Jacoba Fullera (Keitel) i jego rodzinę. Wkrótce potem grupa dociera do baru Titty Twister, gdzie bracia mają się spotkać ze swoim wspólnikiem. Na miejscu okazuje się jednak, że jest ono siedliskiem morderczych wampirów.

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Dostępny do obejrzenia na Netfliksie.

Superman

Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 129 minut

129 minut Reżyser: James Gunn

James Gunn Obsada: David Corenswet, Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult

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Najnowsza (i jak dotąd, najlepsza) odsłona losów Człowieka ze Stali. Tytułowego bohatera (Corenswet) zastajemy, gdy już od jakiegoś czasu i pracuje pod przykrywką jako Clark Kent, i pełni funkcję herosa ratującego Metropolis, ku wściekłości potężnego biznesmena, Lexa Luthora (Hoult). Wkrótce wychodzi na jaw tajemnicze nagranie, które stawia Supermana w złym położeniu. Wkrótce superbohater wikła się również w polityczny konflikt i czuje, że musi zrobić wszystko, by ocalić niewinnych.

Dostępny do obejrzenia na Netfliksie od 19 września.

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Ted (oba filmy)

Dla zwolenników mniej krwawego, ale zdecydowanie bardziej nastawionego na dość intensywny humor, kina, Netflix przygotował również dylogię Setha MacFarlane'a o Tedzie, gadającym pluszowym misiu, który z najlepszego przyjaciela Johna (Mark Wahlberg) staje się jego kompanem w autodestrukcji i uzależnienia od używek. W pierwszej części mężczyzna chce się ustatkować u boku zniecierpliwionej jego skłonnościami Lori (Mila Kunis), zaś w sequelu - ze wsparciem prawniczki Sam (Amanda Seyfried) pomóc Tedowi w założeniu rodziny.

Dostępne do obejrzenia na Netfliksie od 20 września.

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.